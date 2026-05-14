'ఔను మేము విడిపోతున్నాం'- భర్తతో డివోర్స్ కన్ఫర్మ్ చేసిన మౌనీ రాయ్
నాలుగేళ్ల వివాహ బంధానికి స్వస్తి- విడాకులు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించిన మౌనీ రాయ్
Published : May 14, 2026 at 7:51 PM IST
Mouni Roy Divorce : బాలీవుడ్ నటి మౌనీ రాయ్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న ప్రచారం నిజమైంది. ఆమె తన భర్త సూరజ్ నంబియార్తో విడిపోతున్నట్లు స్వయంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టు షేర్ చేసింది. తామిద్దరూ పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోతున్నట్లు పేర్కొంది. తమ నిర్ణయాన్ని గౌరవించాలని కోరింది.
'దయచేసి మాకు గోప్యత, గౌరవం ఇవ్వండి. నా గురించి గానీ, సూరజ్ గురించి గానీ ఎలాంటి తప్పుడు కథనాలు ప్రచారం చేయవద్దని అందరినీ వినయపూర్వకంగా అభ్యర్థిస్తున్నాను. ఈ కష్ట సమయంలో మీరు మాకు ప్రైవసీ కల్పిస్తారని ఆశిస్తున్నాము. మీడియా సంస్థలన్నీ దయచేసి ఈ కథనాలు ఆపాలని వినయపూర్వకంగా కోరుతున్నాము' అని పోస్టులో పేర్కొంది.
స్టేట్మెంట్ రిలీజ్
'మీడియాలోని కొన్ని వర్గాలు మా వ్యక్తిగత జీవితాల్లోకి అనవసరంగా, అతిగా చొరబడ్డాయి. ఈ పరిణామాలను మేం తీవ్ర విచారంతో గమనిస్తున్నాం. అయితే మేం (మౌనీ రాయ్- సూరజ్ నంబియార్) విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నామని అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఈ విషయాలను గోప్యంగా, స్నేహపూర్వకంగా పరిష్కరించుకోవడానికి అవసరమైన సమయం తీసుకుంటున్నాం. అయితే కొన్ని కల్పిత కథనాలు, పచ్చి అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తూ మా వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సెన్సేషన్ చేయడానికి కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగాయి'
'మారుతున్న వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలపై లోతుగా ఆలోచించిన తర్వాత, పరస్పర గౌరవంతో, అవగాహనతో మేమిద్దం వేర్వేరు మార్గాల్లో ముందుకు సాగాలని మేము నిర్ణయించుకున్నాము. ప్రస్తుతానికి, మేము ఈ దశను ఆలోచనాత్మకంగా, గోప్యంగా అధిగమించడంపై దృష్టి సారించాము. భవిష్యత్తులో మా స్నేహాన్ని కొనసాగించేందుకు ప్రయత్నిస్తాము. మమ్మల్ని అర్థం చేసుకొని, మా గోప్యతను గౌరవిస్తున్న అందరికీ థాంక్స్. ఇలాంటి కఠినమైన సందర్భాల్లో మాకు మద్దతుగా ఉన్న శ్రేయోభిలాషులకు ధన్యవాదాలు' అని మౌనీ రాయ్ ఓ స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేసింది.
ప్రేమ- పెళ్లి
2018లో మౌనీ- సూరజ్ దుబాయ్లో న్యూఇయర్ వేడుకల్లో ప్రేమలో పడ్డారు. కొన్నేళ్లు లవ్లో ఉన్న ఈ జంట 2022 జనవరి 27న వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టింది. గోవా వేదికగా బెంగాలీ, మలయాళీ సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా, అత్యంత వైభవంగా వీళ్ల పెళ్లి జరిగింది. అయితే ఈ ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయని అందుకే డివోర్స్ తీసుకుంటున్నారని కొద్ది రోజులుగా ప్రచారం సాగుతోంది. సోషల్ మీడియాలో యాక్టీవ్గా ఉండే మౌనీ, కొన్ని రోజులుగా భర్త సూరజ్తో ఉన్న ఫొటోలు పోస్టు చేయకపోవడం, అలాగే తమ పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు డిలీడ్ చేయడంతో ఈ వార్తలకు బలం చేకూరింది. అయితే రీసెంట్గా ఈ ప్రచారంపై మౌనీ రాయ్ స్పందించింది. తమకు ప్రైవసీ ఇవ్వాలని ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా కోరింది. ఇక తాజాగా తాము డివోర్స్ తీసుకుంటున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటన చేసింది.
కెరీర్
ఇక మౌనీ రాయ్ ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ విషయానికొస్తే, ఆమె నాగిని సీరియల్తో తొలుత ప్రేక్షకులకు పరిచయయ్యారు. ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆమె 'బ్రహ్మాస్త్ర' సినిమాల్లో నటించగా, 'KGF 1' (కన్నడ), 'వేదా'’ (హిందీ) సినిమాల్లో స్పెషల్ పాటలకు డ్యాన్స్ చేశారు. ఆమె టాలీవుడ్లో భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న విశ్వంభరలోనూ ఓ స్పెషల్ సాంగ్ చేయనున్నట్లు సమాచారం! ఇటీవల ఆమె 'ది భూత్నీ' సినిమాలో కనిపించింది.
ఇక ఆమె కీలక పాత్ర పోషించిన లేటెస్ట్ సినిమా 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' రిలీజ్కు రెడీ అవుతోంది. ఈ సినిమా వచ్చే నెల 05న రిలీజ్ కానుంది. డేవిడ్ ధావన్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో వరుణ్ ధావన్, మృణాల్ ఠాకూర్, పూజా హెగ్డే నటించారు. ఈ సినిమాతోపాటు మౌనీ 'ది వైవ్స్' చిత్రంలోనూ కీలక పోషిస్తోంది.
