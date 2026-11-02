'ఆ పొరపాటుతో నా పేరు మారిపోయింది'- మమిత బైజు
Mamitha Baiju Intresting Story : మలయాళ నటి మమిత బైజు తన పేరు వెనుకున్న ఆసక్తిక విషయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. ఆమెకు తన తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు ఇది కాదని అన్నారు.
Published : November 2, 2026 at 12:48 PM IST
ఇండస్ట్రీలో నటీనటుల పేర్ల వెనుక ఆసక్తికరమైన కథలు ఉంటాయి. కొందరు అసలు పేరు, స్క్రీన్ నేమ్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. న్యూమరాలజీ ప్రకారమో, సెంటిమెంట్కో లేదా ఇంకేవైనా కారణాల వల్ల ఒక్కొక్కరి ఒరిజినల్ పేరు, స్క్రీన్ నేమ్ వేర్వేరుగా ఉంటాయి. వాటి గురించి ఆయా నటీనటులు ఏదో ఒక సందర్భంలో ఆడియెన్స్తో షేర్ చేసుకుంటారు. తాజాగా మలయాళ ముద్దుగుమ్మ మమిత బైజు కూడా తన పేరు వెనుకున్న ఆసక్తికర విషయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. ఆమె అసలు పేరు 'మమిత' కాదని చెప్పారు. ఒక పొరపాటు వల్ల ఆ పేరునే కొనసాగించాల్సి వచ్చిందని అన్నారు.
ప్రేమలు సినిమాతో యంగ్ హీరోయిన్ మమిత బైజు తెలుగు కుర్రాళ్ల క్రష్ లిస్ట్లో చేరిపోయారు. అయితే ఈ పేరు విన్నప్పుడు ఇక్కడి ఆడియెన్స్కు కొత్తగా అనిపించింది. కానీ ఆమెకు తన తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పుడు పెట్టిన పేరు మమిత కాదట. ఆమె పుట్టగానే పేరెంట్స్ తనకు 'నమిత' అని పేరు పెట్టారంట. అయితే బర్త్ సర్టిఫికెట్లో 'నమిత'కు బదులుగా పొరపాటుగా 'మమిత' అని టైప్ చేశారంట. ఈ పొరపాటును ఇంట్లోవాళ్లు చాలా రోజులపాటు చూసుకోలేదట. అదే సర్టిఫికెట్తో స్కూల్ అడ్మిషన్ తీసుకోవడంతో తన పేరు మమితగానే స్థిరపడిపోయిందని చెప్పారు.
'నేను పుట్టగానే నాకు మా అమ్మానాన్నలు నమిత అని నామకరణం చేశారు. కానీ, నా బర్త్ సర్టిఫికెట్లో పొరపాటుగా మమిత అని టైప్ చేశారు. ఈ తప్పును మా ఇంట్లో వాళ్లు సుమారు ఐదేళ్ల వరకు గమనించలేదు. అయితే స్కూల్లో అడ్మిషన్ కోసం వెళ్లినప్పుడు బర్త్ సర్టిఫికెట్లో పేరు తప్పుగా ఉందని అప్పుడు చూశారు. దీంతో వాళ్లు షాక్ అయ్యారు. అయితే అప్పటికే చాలా రోజులు అవ్వడంతో చేసేదేమీ లేక అదే పేరును కొనసాగించారు. అలా నా పేరు నమిత నుంచి మమితగా మారింది' అని ఆమె రీసెంట్గా పాల్గొన్న ఓ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.
కాగా, ప్రేమలుతో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మమిత మలయాళం సహా తెలుగు, తమిళంలో సినిమాలు చేస్తున్నారు. రీసెంట్గా ఆమె కీలక పాత్రలో సూర్య హీరోగా విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయం అందుకుంది. రీసెంట్గా వచ్చిన బెత్లెహమ్ కుటుంబం సినిమా కూడా హిట్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం మమిత 'ఇరందు వానమ్' అనే తమిళ సినిమా చేస్తున్నారు. అలాగే మలయాళ సినిమా హలో డియర్లోనూ నటిస్తున్నారు.