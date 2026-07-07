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ఎగ్స్ ఫ్రీజింగ్​పై కృతి సనన్ క్లారిటీ- అసలేంటది? ఎలా చేస్తారు?

అండాలను ఫ్రీజ్‌ చేసి భద్రపరిచానన్న కృతి సన్- ఫస్ట్ టైం వ్యక్తిగత విషయాన్ని షేర్ చేసుకున్న హీరోయిన్

Kriti Sanon Reveals Froze Her Eggs
Kriti Sanon Reveals Froze Her Eggs (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 6:24 PM IST

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Kriti Sanon On Egg Freezing : బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో బ్యాక్ టు బ్యాక్ మూవీస్​తో ప్రేక్షకులను కృతిసనన్ అలరిస్తున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన కాక్​టెయిల్2 లో అలీషాగా గ్లామర్ రోల్​తో ఆకట్టుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఓ పాడ్​కాస్ట్​లో పాల్గొన్న కృతి ఎగ్స్ ఫ్రీజింగ్​పై పద్ధతిపై పలు ఆసక్తికర విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు. మిమి మూవీతో ఏకంగా జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ నటిగా అవార్డును అందుకున్న కృతి, ఆ చిత్ర షూటింగ్ చేస్తున్న సమయంలో తన అండాలను ఫ్రీజింగ్ విధానంలో భద్రపరుచుకున్నట్లు తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఆ విధంగా భద్రపరుచుకోవడానికి గల కారణాలను సైతం వివరించారు.

అసలేంటీ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్?
భవిష్యత్తులో మహిళలు గర్భం దాల్చడానికి తమ అండాలను సేకరించి ల్యాబ్​లో భద్రపరుచుకునే ఆధునిక వైద్య విధానాన్ని ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అంటారు. వైద్య శాస్త్రంలో దీన్ని ఓసైట్ క్రయో ప్రెజర్వేషన్ అని పిలుస్తారు. సాధారణంగా మహిళల్లో మహిళల్లో వయసు పెరిగే కొద్దీ క్రమంగా అండాల నాణ్యత, సంఖ్య అనేది తగ్గుతుంది. అందుకు పరిష్కారంగా ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి చిన్న వయసులోనే ఆరోగ్యకరమైన అండాలను సేకరించి భద్రపరచడం ద్వారా సంతాన సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చు.

5 దశల్లో ఎగ్​ఫ్రీజింగ్ ప్రక్రియ
పరీక్షలు: వైద్యనిపుణులు మహిళల అండాల ఆరోగ్యాన్ని, హర్మోన్ స్థాయిలను పరీక్షల ద్వారా అంచనా వేస్తారు.

అండాశయ ఉద్దీపన: సాధారణంగా నెలకు ఒక అండం మాత్రమే విడుదలవుతుంది. కానీ ఎక్కువ అండాలను ఉత్పత్తి చేసేందుకు 10- 15 రోజులపాటు వైద్యులు హర్మోన్ ఇంజెక్షన్లు ఇస్తారు.

అండాల సేకరణ: అండాలు పక్వానికి వచ్చిన తర్వాత వైద్యులు చిన్నపాటి శస్త్రచికిత్స ద్వారా అండాశయాల నుంచి అండాలను బయటకు తీస్తారు.

ఫ్రీజింగ్: సేకరించిన అండాలను విట్రిఫికేషన్ అనే అత్యాధునిక సాంకేతికత ద్వారా ద్రవ నైట్రోజన్​లో 196 డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద తక్షణమే గడ్డకట్టించి భద్రపరుస్తారు.

భవిష్యత్తులో వినియోగం: మహిళ గర్భం దాల్చాలనుకున్నప్పుడు భద్రపరిచిన అండాలను కరిగించి భర్త లేదా దాత స్పెర్మ్​తో ల్యాబ్​లో ఫలదీకరణం చేసి పిండాన్ని గర్భాశయంలోకి ప్రవేశపెడతారు.

నా అండాలను ఫ్రీజ్‌ చేసి భద్రపరిచాను- కృతి సనన్
'ఈ విషయాన్ని మొదటిసారి మీతో పంచుకుంటున్నా. నా అండాలను ఫ్రీజ్‌ చేసి భద్రపరిచుకున్నాను. 'మిమి' మూవీ కోసం దాదాపు 15 కిలోల వరకు బరువు పెరగాల్సి వచ్చింది. అందుకు తగిన విధంగా ఆహార పద్ధతులను పాటించాలి. దీంతో కడుపు ఉబ్బరం కూడా వచ్చేది. ఎలాగైనా బరువు పెరగడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. షూటింగ్‌ సమయంలో ఒకరు నాకు ఈ సూచన (అండాలను ఫ్రీజ్ చేసుకోవడం) చేశారు. 'మీరు ఈ పని చేయగలిగితే మీ కోసం మీరు ఇచ్చుకునే అత్యుత్తమ బహుమతి' అని అన్నారు. అది నా మైండ్‌లో ఉండిపోయింది. షూటింగ్‌ మొదలైన తర్వాత బరువు పెరగాలని చెప్పినప్పుడు అండాలను భద్రపరచుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయమనిపించింది' అని ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ కృతి సనన్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. 'మిమి' లాంటి పాత్రలను చేసే సమయంలో కొన్ని సార్లు హార్మోన్లకు సంబంధించిన ఇంజెక్షన్లను సైతం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది తాత్కాలిక కడుపు ఉబ్బరం, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు సైతం దారి తీస్తుంది. బరువు పెరగడం ద్వారా అండాశయంపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. తద్వారా భవిష్యత్‌లో గర్భం దాల్చాల్సి వచ్చినప్పుడు సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది అండాలను ఫ్రీజింగ్‌ పద్ధతిని అనుసరిస్తుండటం గమనార్హం.

అండాలను ఫ్రీజ్ చేసుకుని భద్రపరుచుకునే ప్రక్రియను ప్రస్తుతం కొద్ది మంది సినీతారలు అవలంభిస్తున్నారు. కెరీర్ కారణంగా పెళ్లి ఆలస్యం అవుతుందనే ఉద్దేశంతో, భవిష్యత్తులో గర్భం దాల్చేందుకు ఇబ్బందులు లేకుండా ముందుగానే అండాలను ఫ్రీజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇందులో ముందుగా హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా ముందుంటారు. ఆమె తన 30వ ఏటనే ఎగ్​ ఫ్రీజింగ్ చేయించుకున్నానని ఓ సందర్భంలో తెలిపారు. తెలుగులో రాజా ది గ్రేట్, ఎఫ్2,ఎఫ్3 చిత్రాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మెహ్రీన్ ఫిర్జాదా సైతం ఎగ్​ ఫ్రీజింగ్ చేయించుకున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా గతంలో ప్రకటించారు. తాజాగా ఇప్పుడు ఆ కోవలో కృతిసనన్ సైతం చేరడం విశేషం.

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