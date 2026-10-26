'హీరోల్లో అభద్రతా భావం ఉంది- మేం ఎదిగితే ఓర్వలేరు!'- కీర్తి సురేశ్ బోల్డ్ కామెంట్స్
హీరోల ఆటిట్యూడ్పై నటి కీర్తి సురేశ్ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. హీరోయిన్లపై కొంతమంది హీరోలు ప్రవర్తించే తీరుపై కీర్తి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
Published : October 26, 2026 at 12:06 PM IST
Keerthi Suresh On Male Co Stars : స్టార్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్ తనతో కలిసి నటించిన హీరోల ప్రవర్తనపై చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటించిన వెబ్సిరీస్ 'అక్క' ప్రమోషన్స్లో భాగంగా రీసెంట్గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో కీర్తి సురేశ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, ఇండస్ట్రీలో కొందరు హీరోలు, హీరోయిన్ల ఎదుగుదలను చూసి అభద్రతా భావంతో ఉంటున్నారని అన్నారు. అలాంటి నటులతో తాను కలిసి పనిచేసినట్లు కీర్తి చెప్పారు.
వాళ్లలోనే ఆ పోరాపాటు- అప్పుడు గ్రహించా : కీర్తి
సినీ కెరీర్లో ఉన్నత స్థానానికి ఎదగాలని కష్టపడే హీరోయిన్లను చూసి కొద్దిమంది సహనటులు ఎందుకు అభద్రతా భావానికి గురవుతారో తనకు అర్ధం కాలేదని కీర్తి అన్నారు. గతంలో ఇలాంటి అభద్రతా భావం కలిగిన హీరోలతోనూ కలిసి పనిచేశానని వెల్లడించారు. వారిలో (సహనటులు) ఉన్న అభద్రతా భావాన్ని తనపై చూపించేవారని చెప్పారు. ఆ సమయంలో తన కాన్ఫిడెన్స్పై తనకే డౌట్ వచ్చేలా వాళ్ల ప్రవర్తన ఉండేదని పేర్కొన్నారు. ఆ సందర్భంలో తాను కొంత కంగారు పడ్డానని, కానీ ఆ తర్వాత సమస్య తనలో లేదని గ్రహించినట్లు తెలిపారు. వారిలోనే అభద్రతా భావమే తనను అలా ఫీల్ అయ్యేలా చేసిందని గ్రహించినట్లు కీర్తి చెప్పారు.
మద్దతుగా నిలిచేవాళ్లూ ఉన్నారు
అయితే ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ల ఎదుగుదలకు మద్దతుగా నిలిచే హీరోలు కూడా ఉన్నారని ఇదే ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న మరో నటి రాధిక ఆప్టే తెలిపారు. హీరోల్లో అభద్రతా భావం నిజమేనని కానీ, అందకూ అలా లేరని చెప్పారు. మహిళలను తమతో పాటు సమానంగా చూస్తూ, పరస్పరం మద్దతును ఇచ్చేవాళ్లు ఉన్నారని ఆమె తెలిపారు. కానీ, మహిళలకు మహిళలే మద్దతుగా నిలుస్తారనుకోవడం కూడా తమ భ్రమే అవుతుందని రాధిక అన్నారు. ఈరోజుల్లో మూవీ సెట్స్లో చాలా మంది మహిళలు పనిచేస్తున్నారని, గతంలో కంటే ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు సమానత్వం ఎక్కువగా ఉందని రాధిక ఆప్టే తెలిపారు.
అక్టోబర్ 30 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్
ఈ వెబ్సిరీస్ విషయానికొస్తే, ఇందులో కీర్తి సురేశ్- రాధిక ఆప్టే ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. 1980ల నాటి దక్షిణ భారతదేశంలో 'పెర్నూరు' అనే ఫిక్షనల్ టౌన్లో జరిగే క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా ఇది తెరకెక్కింది. తరతరాలుగా స్త్రీలే అధికారాన్ని, ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించే బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ స్టోరీ సాగుతుంది. ఇందులో కీర్తి సురేశ్ 'భవాని' (అక్క) అనే పవర్ఫుల్ గ్యాంగ్స్టర్ క్యారెక్టర్లో నటించారు. రాధిక ఆప్టే 'రుద్ర' పాత్రలో నటించారు. వీరిద్దరి మధ్య సాగే యాక్షన్ సీన్స్ సిరీస్కే హైలెట్గా నిలవనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే దీని నుంచి రిలీజైన ట్రైలర్కు ఆడియెన్స్ నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సిరీస్కు ధర్మరాజ్ శెట్టి డైరెక్టర్గా వ్యవహరించారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ యశ్రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఆదిత్యచోప్రా దీన్ని నిర్మించారు. అక్టోబర్ 30వ తేదీ నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో అక్క వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
'నేను శైలజ'తో ఎంట్రీ - 'మహానటి'తో నేషనల్ అవార్డు
కీర్తి సురేశ్ 'నేను శైలజ' సినిమాతో తెలుగు తెరకు హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం ఆమెకు మంచి ఆఫర్లను తీసుకొచ్చింది. ఇక ఆ తర్వాత పలు స్టార్ హీరోలతో సినిమాలు చేస్తూ వరుస అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంది. అయితే టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ నాగ్అశ్విన్తో చేసిన 'మహానటి' సినిమా ఆమెకు టర్నింగ్ పాయింట్గా నిలిచింది. ఈ చిత్రానికి గాను బెస్ట్ యాక్టర్స్గా ఆమెకు భారత ప్రభుత్వం నుంచి నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది.
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