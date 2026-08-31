'ఔను మేమిద్దరం ప్రేమలో ఉన్నాం!'- రిలేషన్షిప్ కన్ఫర్మ్ చేసిన కావ్యా కల్యాణ్రామ్- కాలభైరవ
టాలీవుడ్లో బయటపడ్డ మరో క్యూట్ లవ్ స్టోరీ- రిలేషన్షిప్ను కన్ఫర్మ్ చేసిన కావ్య కల్యాణ్రామ్- కాలభైరవ
Published : August 31, 2026 at 5:18 PM IST
Kavya Kalyanram And Kaala Bhairava : టాలీవుడ్లో లవ్స్టోరీ బయటపడింది. కొంతకాలంగా వస్తున్న ప్రచారాన్ని నిజం చేస్తూ నటి కావ్యా కల్యాణ్రామ్, సింగర్ కాలభైరవ తమ ప్రేమ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించేశారు. ఈ మేరకు తామిద్దరూ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నట్లు తెలుపుతూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో వేర్వేరు పోస్టులు షేర్ చేశారు. దీంతో ఈ లవ్బర్డ్స్కు అభిమానులు, సెలబ్రిటీలు శుభాకాంక్షలు తెలిపుతున్నారు.
తమ ప్రేమ విషయం తెలుపుతూ కావ్య లైఫ్ అప్డేట్ అని పేర్కొంటు పోస్టు చేశారు. "నా జీవితంలో కాబోయే ముఖ్యమైన వ్యక్తి దొరికేశాడు. కొంతమంది మన జీవితాల్లోకి వచ్చి, 'మనం దేవుడికి అత్యంత ఇష్టమైన వ్యక్తి' అనే భావనను కలిగిస్తారు! నా సాధారణమైన రోజుల్లో కూడా వెలుగులు నింపి, నన్ను ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యంత అదృష్టవంతురాలిగా భావించేలా చేసినందుకు ధన్యవాదాలు' అని కావ్య పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.