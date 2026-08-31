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'ఔను మేమిద్దరం ప్రేమలో ఉన్నాం!'- రిలేషన్​షిప్​ కన్ఫర్మ్ చేసిన కావ్యా కల్యాణ్​రామ్- కాలభైరవ

టాలీవుడ్​లో బయటపడ్డ మరో క్యూట్ లవ్ స్టోరీ- రిలేషన్​షిప్​ను కన్ఫర్మ్ చేసిన కావ్య కల్యాణ్​రామ్- కాలభైరవ

Kavya Kalyanram And Kaala Bhairava
కావ్యా కల్యాణ్​రామ్- కాలభైరవ (Source : Kavya Kalyanram Insta Post)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 5:18 PM IST

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Kavya Kalyanram And Kaala Bhairava : టాలీవుడ్​లో లవ్​స్టోరీ బయటపడింది. కొంతకాలంగా వస్తున్న ప్రచారాన్ని నిజం చేస్తూ నటి కావ్యా కల్యాణ్​రామ్, సింగర్ కాలభైరవ తమ ప్రేమ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించేశారు. ఈ మేరకు తామిద్దరూ రిలేషన్​షిప్​లో ఉన్నట్లు తెలుపుతూ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో వేర్వేరు పోస్టులు షేర్ చేశారు. దీంతో ఈ లవ్​బర్డ్స్​కు అభిమానులు, సెలబ్రిటీలు శుభాకాంక్షలు తెలిపుతున్నారు.

తమ ప్రేమ విషయం తెలుపుతూ కావ్య లైఫ్ అప్డేట్ అని పేర్కొంటు పోస్టు చేశారు. "నా జీవితంలో కాబోయే ముఖ్యమైన వ్యక్తి దొరికేశాడు. కొంతమంది మన జీవితాల్లోకి వచ్చి, 'మనం దేవుడికి అత్యంత ఇష్టమైన వ్యక్తి' అనే భావనను కలిగిస్తారు! నా సాధారణమైన రోజుల్లో కూడా వెలుగులు నింపి, నన్ను ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యంత అదృష్టవంతురాలిగా భావించేలా చేసినందుకు ధన్యవాదాలు' అని కావ్య పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.

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KAVYA KALYANRAM BOYFRIEND
KAALA BHAIRAVA GIRLFRIEND
KAVYA KALYANRAM

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