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'పైకి కనిపించేది అందం కాదు'- బాడీషేమింగ్ ట్రోల్స్​పై కత్రినా కైఫ్​ రియాక్షన్

శరీరాకృతి ట్రోల్స్​పై స్పందించిన కత్రినాకైఫ్ - మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచటమే అసలైన సౌందర్యమని వెల్లడి

Actress Katrina Kaif
నటి కత్రినా కైఫ్​ (Source: ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 9:41 AM IST

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Katrina Kaif Comments : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కత్రినా కైఫ్​ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత బరువు పెరగడంపై కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్​ను ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే ఈ నటిపై వచ్చిన ట్రోల్స్​ను పలువురు సినీ ప్రముఖులు ఖండించారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కత్రినా కూడా దీనిపై పరోక్షంగా స్పందించారు. అందంపై తన అభిప్రాయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తలో ఉన్న ఆలోచన ఇప్పుడు మారిపోయిందని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన కొత్తలో అందాల కొలతలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు నటి కత్రినాకైఫ్ గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే సమయంతో పాటు అందంపై తన ధృక్పథం మారిపోయిందని ఆమె తెలిపారు. 'నేను పరిశ్రమకు వచ్చిన కొత్తల్లో అందం అంటే ఇలానే ఉండాలని కొన్ని నియమాలు పెట్టుకున్నాను. కానీ ఇప్పుడు నా దృష్టిలో అందంగా ఉండటం అంటే మనకి మనం ఉన్నతంగా కనిపించడమే. మన శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా కాపాడుకుంటూ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచడమే అసలైన సౌందర్యం. పైకి కనిపించేది అందం కాదు. మనం ఎంత ఆత్మవిశ్వాసంగా ఉన్నామన్నదే ముఖ్యం' అని కత్రినాకైఫ్ పేర్కొన్నారు.

కత్రినాకు మద్దతు తెలిపిన నటి కుష్బు
ప్రెగ్నెన్సీ అనంతరం బరువు పెరిగారంటూ కత్రినా కైఫ్​పై ఇటీవల అనవసర ట్రోల్స్ వచ్చాయి. దీనికి పలువురు సినీ ప్రముఖులు కత్రినాకు తమ మద్దతును తెలియజేశారు. తాజాగా నటి కుష్బూ సుందర్ దీనిపై సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. 'ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తర్వాత హర్మోన్ల మార్పులు రావడం సహజమని, దానిని అర్ధం చేసుకోకుండా అనవసరంగా హేళన చేయడమనేది సరికాద ని హితవు పలికారు. గతంలో తాను కూడా ఎన్నో సార్లు బాడీషేమింగ్ విమర్శలను ఎదుర్కొన్నానని గుర్తు చేసుకున్నారు. మహిళలు తమను తాము ప్రేమించుకోవడం ముఖ్యమన్నారు. అదే ఈ విమర్శలన్నింటికీ గట్టి సమాధానమని పేర్కొన్నారు.

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