'మేం ఖరీదైన కార్లలో తిరిగితే వాళ్ల కళ్లు మండుతాయి'- బీజేపీ ఎమ్మెల్యేపై ట్రోల్స్కు కంగన కౌంటర్
BJP యంగ్ ఎమ్మెల్యేపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్- మద్ధుతుగా నిలిచిన నటి కంగనా రౌనౌత్- రాజకీయాల్లోకి రాకముందే తమకు ఫేమ్ ఉందంటూ వ్యాఖ్య
Published : September 21, 2026 at 11:49 AM IST
Kangana Counter on MLA Maithili Thakur Trolls : ప్రముఖ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేకు మద్ధతుగా నిలుస్తూ, ట్రోలర్స్కు తనదైన స్టైల్లో రిప్లై ఇచ్చారు. రాజకీయ నాయకులు విలాసంగా బతుకుతుంటే కొంతమంది అది చూసి ఓర్వలేకపోతున్నారని అన్నారు. ఇప్పుడు తమ పార్టీలోని యంగ్ ఎమ్మెల్యేను టార్గెట్గా చేసుకొని విమర్శిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో ట్రోల్స్కు కౌంటర్ ఇచ్చారు.
ఏం జరిగిందంటే?
బిహార్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, సింగర్ మైథిలీ ఠాకూర్ ఆదివారం ముంబయి లాల్బాగ్చా వినాయకుడిని దర్శించుకున్నారు. అయితే ఈ మండపానికి ఆమె ఖరీదైన రోల్స్ రాయిస్ కారులో రావడంతో సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్ మొదలైంది. రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఏడాదిలోనే ఆమె ఇంత లగ్జరీ కారును ఎలా కొనుగోలు చేశారని ఎక్స్లో కొంతమంది పోస్టులు చేశారు. తనకు హోండా యాక్టీవా బైక్, బ్యాంక్ అకౌంట్లో రూ.3 నగదు మాత్రమే ఉన్నట్లు ఎన్నికల అఫిడవిట్లో చూపించారని, ఇప్పుడు మాత్రం ఏకంగా రూ.10కోట్లకుపైగా ఖరీదైన కారును ఏ విధంగా కొనుగోలు చేశారంటూ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. అయితే ఈ విమర్శలపై కంగనా ఫైర్ అయ్యారు. కేవలం ప్రజాసేవలో ఉన్నారన్న కారణంతో రాజకీయ నాయకులు తమ సౌకర్యవంతమైన లైఫ్ను ఎందుకు వదులుకోవాలని ఆశిస్తారో అర్థం కాదంటూ ఆమె ప్రశ్నించారు.
వాళ్లకు మండుతున్నట్లు ఉంది!
'రాజకీయ నాయకులు లగ్జరీగా బతికితే కొంతమందికి కళ్లు మండుతాయి. ఇప్పుడు మా పార్టీ యంగ్ ఎమ్మెల్యే మైథిలీపై పడ్డారు. ఆమె ఖరీదైన కారులో తిరుగుతుంటే ఓర్వలేకపోతున్నారు. అయితే మేం ప్రజలకు సేవ చేయడానికే రాజకీయాల్లోకి వచ్చామన్న మాట నిజమే. కానీ, అంతకంటే ముందే మాకు జనాల్లో గుర్తింపు ఉంది. మా సొంత కెరీర్లలో మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాం. మాకు ప్రజల ధనాన్ని ఖర్చు చేయాలనే ఆశలేదు. మా సొంత కష్టంతో సాధించిన విజయాలను చూసి కూడా కొంతమంది ఓర్వలేకపోతున్నారు. మేం నిస్వార్థంగా ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నాం. అయినా రాజకీయాల్లో ఉన్నవారు ఎలాంటి సౌకర్యాలు లేకుండా జీవించాలనుకోవడం అర్ధం లేని వాదన. మేం లగ్జరీగా బతికితే వాళ్లకున్న ఇబ్బంది ఏంటి?' అని కంగనా రనౌత్ ఘాటుగా స్పందించారు.
🚨 Kangana Ranaut backs Maithili Thakur!— Amitabh Chaudhary (@MithilaWaaala) September 20, 2026
Maithili Thakur is being trolled over a ₹13 Cr Rolls-Royce in which she travelled in Mumbai when she went to visit Lalbaugh Ka Raja Ganpati pandal .
Kangana hits back: “Why can’t we also live well? Why expect us to remain poor?” pic.twitter.com/Xi7iWG3fmF
కాగా, రాజకీయాల్లోకి రాకముందే మైథిలీ తనకుంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 2017లో రైజింగ్ ఇండియన్ స్టార్స్ ప్రోగ్రామ్తో ఆమె ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యారు. భోజ్పూరి, భారతీయ సంప్రదాయ సంగీతం, కచేరీ, ట్రెడిషనల్ పాటలతో అనేక ప్రోగ్రామ్లు చేశారు. భక్తి పాటలకు కూడా ఆమే ఫేమస్ అయ్యారు. ఇక 2025లో రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మైథిలీ బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అలీనగర్ స్థానం నుంచి బీజేపీ టికెట్పై పోటీ చేశారు. ఆ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ అభ్యర్థి బినోద్ మిశ్రాపై నెగ్గారు.