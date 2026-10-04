'వీడియోల మార్ఫింగ్ కూడా లైంగిక వేధింపులే!' - 'చుట్టమల్లే వివాదం'పై స్పందించిన జాన్వీ కపూర్
ఫ్యాషన్ దుస్తులు వేసుకుంటే వేధింపులకు అనుమతి ఇచ్చినట్లు కాదు : జాన్వీ కపూర్
Published : October 4, 2026 at 8:19 PM IST
Janhvi Kapoor Chuttamalle Controversy : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీతో 'చుట్టమల్లే' సాంగ్ను మార్ఫింగ్ చేసిన సంఘటన సినీవర్గాల్లో దుమారం రేపుతోంది. టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఇలాంటి అసభ్యకర వీడియోలు చేయడంపై సినీ ప్రముఖులు ఫైర్ అవుతున్నారు. ఇప్పటికే ఈ వివాదంపై జూనియర్ ఎన్టీఆర్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విజయ్ దేవరకొండ, రామ్ పోతినేని ఎక్స్లో ట్వీట్ చేశారు. ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడే వాళ్లపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై జాన్వీ కపూర్ కూడా స్పందించారు.
మహిళల అనుమతి లేకుండా వీడియోలు మార్ఫింగ్ చేయడం నేరమని అన్నారు. వీడియో మార్ఫింగ్ కూడా లైంగిక వేధింపుల కిందకే వస్తుంది తెలిపారు. ఫ్యాషన్ దుస్తులు వేసుకుంటే వేధింపులకు అనుమతి ఇచ్చినట్లు కాదని ఫైర్ అయ్యారు. మహిళలను మనుషులుగా చూడాలని వేడుకోవాల్సి రావడం దురదృష్టకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సినీ ఇండస్ట్రీలో పలువురు మార్ఫింగ్ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో తనకు మద్దతు తెలిపిన అందరికీ ధన్యవాదాల తెలుపుతూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో జాన్వీ సుదీర్ఘమైన స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేశారు.