కిస్సింగ్ సీన్స్‌పై గిరిజా ఓక్ షాకింగ్ కామెంట్స్!- చెమటలు కక్కుతూ నటించాల్సిందేనట!

రొమాన్స్ సీన్స్ షూటింగ్​​పై గిరిజా ఓక్ రియాక్షన్- అదంతా మెకానికల్ ప్రాసెస్ అంట!

Actress Girija Oak
Actress Girija Oak (Source : Girija Oak Insta Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 21, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Girija Oak On Kiss Scene : మనం వెండితెరపై హీరో హీరోయిన్ల మధ్య రొమాంటిక్ సీన్స్, కిస్సింగ్ సీన్స్ చూసినప్పుడు "అబ్బా! కెమిస్ట్రీ ఎంత బాగుంది" అనుకుంటాం. ఆ సీన్స్ చూసి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోతారు. ఆ ఎమోషన్స్ నిజమేనేమో అని భ్రమపడతారు. కానీ, ఆ సీన్ వెనుక ఉండే అసలు కష్టం, చిరాకు మామూలుగా ఉండదని చెబుతున్నారు ప్రముఖ నటి గిరిజా ఓక్. షారుక్ ఖాన్ 'జవాన్', ఆమిర్ ఖాన్ 'తారే జమీన్ పర్' వంటి సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న గిరిజా ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఇంటిమేట్ సీన్స్ గురించి చెప్పిన విషయాలు సినిమా లవర్స్‌ను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి.

రొమాన్స్ లేదు- అంతా టెక్నికల్ ప్రాసెస్!
"తెరపై చూసే రొమాన్స్ వేరు, షూటింగ్ స్పాట్‌లో జరిగేది వేరు. అక్కడ నిజమైన భావోద్వేగాలకు అస్సలు చోటు ఉండదు" అని గిరిజా కుండబద్దలు కొట్టారు. "షూటింగ్ సమయంలో మైక్​లో సౌండ్ రాకూడదని ఏసీలు ఆపేస్తారు. లైట్ల వేడికి విపరీతంగా చెమటలు పడుతుంటాయి. ఒక పక్క మేకప్ మ్యాన్ వచ్చి చెమట తుడుస్తుంటాడు, ఇంకో పక్క హెయిర్ స్టైలిస్ట్ జుట్టు సరిచేస్తుంటాడు. మరోవైపు లైటింగ్ కోసం ముఖం మీద థర్మాకోల్ షీట్లు పెడుతుంటారు. కెమెరామెన్, డైరెక్టర్, యూనిట్ సభ్యులు ఇలా వంద మంది కళ్లు మన వైపే ఉంటాయి. ఇంతమంది మధ్యలో, అంత చెమటలో రొమాంటిక్ మూడ్ ఎలా వస్తుంది? అది పూర్తిగా ఒక మెకానికల్, టెక్నికల్ ప్రాసెస్ మాత్రమే" అని ఆమె వివరించారు.

అట్ట ముక్కను ముద్దు పెట్టుకున్నట్లే!
అలాగే కిస్సింగ్ సీన్స్ గురించి ఆమె మరికొన్ని షాకింగ్ విషయాలను రివీల్ చేశారు. "కిస్సింగ్ సీన్స్ చేసినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది? అని నన్ను చాలామంది అడుగుతుంటారు. దానికి నా సమాధానం ఒక్కటే, 'ఒక అట్ట ముక్కను ముద్దు పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో, సరిగ్గా అలాగే ఉంటుంది'. అక్కడ ఎలాంటి ఎమోషన్ ఉండదు. కొన్నిసార్లు క్లోజప్ షాట్స్ తీసేటప్పుడు ఎదురుగా ఆర్టిస్ట్ కూడా ఉండరు. కేవలం కెమెరా స్టాండ్‌నో, లేదంటే లైటింగ్ కోసం వాడే నల్లటి బట్టనో, థర్మాకోల్ షీట్‌నో చూస్తూ రొమాంటిక్ డైలాగులు చెప్పాలి. నేను చాలాసార్లు థర్మాకోల్ షీట్‌ను చూస్తూ ప్రేమగా మాట్లాడాను" అని నవ్వుతూ అసలు సీక్రెట్ బయటపెట్టారు.

సోషల్ మీడియా సెన్సేషన్
గిరిజా ఓక్ మరాఠీ, హిందీ సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు అందుకున్నారు. చూడగానే తన కళ్లతో ఎక్కువగా ఆకట్టుకునే ఈ బ్యూటీ మొదట్లో హీరోయిన్ గా అడుగులు వేశారు. కానీ ఆ రూట్లో ఎక్కువగా అవకాశాలు రాలేవు. అయితే రీసెంట్​గా సోషల్ మీడియాలో ఆమె ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూ ఫుల్ వైరల్ అయ్యింది. దీంతో సోషల్ మీడియాలో గిరిజా ఓక్ ఓ సెన్సేషన్ అయ్యారు.

ఇక ఆమిర్ ఖాన్ 'తారే జమీన్ పర్' (2007) సినిమాలో జబీన్ పాత్రతో ఆమె నటించిన విధానం బాలీవుడ్‌ ప్రముఖులను ఎట్రాక్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత 'షోర్ ఇన్ ది సిటీ', ఇటీవల షారుక్ ఖాన్ బ్లాక్ బస్టర్ 'జవాన్' సినిమాల్లోనూ కీలక పాత్రలు పోషించారు. సోనీ టీవీలో వచ్చిన 'లేడీస్ స్పెషల్' సీరియల్‌తో బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. రీసెంట్‌గా మనోజ్ బాజ్‌పేయి నటించిన 'ఇన్‌స్పెక్టర్ జెండే'లోనూ ఆమె నటించారు.

