'ఆదిత్య నువ్వు ఓ జీనియస్, నీకు హ్యాట్సాఫ్'- ధురంధర్ ఫ్యాన్ క్లబ్​లో విరుష్క జంట!

'ధురంధర్ 2'పై సెలబ్రిటీల ప్రశంసలు- తాజాగా చిత్రంపై రివ్యూ షేర్ చేసుకున్న అనుష్క శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ

Anushka Sharma And Virat Kohli
Anushka Sharma And Virat Kohli (Source : Movie Poster, Getty Images)
Published : April 7, 2026 at 8:35 AM IST

Dhurandhar 2 Review : బాలీవుడ్ రీసెంట్ బ్లాక్​బస్టర్ ధురంధర్ 2 సినిమాపై నార్త్, సౌత్ అనే తేడా లేకుండా పలు ఇండస్ట్రీల నుంచి ప్రశంసలు వెల్లువెత్తాయి. ఆయా ఇండస్ట్రీలకు చెందిన అనేకమంది స్టార్లు ఈ చిత్రాన్ని మెచ్చుకున్నారు. తాజాగా మరో సెలబ్రిటీ కపుల్ ఈ సినిమాపై తమ రివ్యూ షేర్ చేసుకున్నారు. వాళ్లెవరో కాదు స్టార్ హీరోయిన్ అనుష్క శర్మ, క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీనే. ఇటీవల ఈ సినిమా చూసిన విరుష్క జంట సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ చిత్రంపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఇది బీ టౌన్​లో ఇప్పుడు హాట్​టాపిక్​గా మారింది.

సినిమా ఒక అద్భుతం : అనుష్క
'ఆదిత్య ధర్, మీరు తీసిన ఈ సినిమా ఒక అద్భుతం. రన్​టైమ్ దాదాపు నాలుగు గంటలైనా ఆడియెన్స్​ ఇందులో లీనమయ్యేట్లు, జాగ్రత్తగా తెరకెక్కించారు. మీరు ఒక విలక్షణమైన దర్శకులు. రణ్​వీర్ సింగ్ మీరు ఈ పాత్రలో జీవించేశారు. మీ నటన నెక్స్ట్ లెవెల్​లో ఉంది. ఇది లైఫ్​లో వన్​టైమ్ క్యారెక్టర్ లాంటిది. మాధవన్, రాంపాల్, రాకేశ్ బేడి సర్​ మీరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పిల్లర్. ప్రతీ ఒక్కరి పాత్ర పర్ఫెక్ట్​గా స్ర్కీన్​పై డెలివరీ అయ్యింది. మీరు లేనిదే ఈ సినిమా లేదు. ఈ చిత్రంలో పని చేసిన అందరికీ శుభాకాంక్షలు' అని అనుష్క ఇన్​స్టాగ్రామ్​ స్టోరీలో షేర్ చేశారు.

ఇలాంటి సినిమా చూడలేదు : విరాట్
ఇవాళ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత చెప్తున్నాను, నేను భారతీయ చిత్రాల్లో ఇలాంటి అనుభూతి ఎప్పుడూ పొందలేదు. భావోద్వేగం అద్భుతంగా పండింది. నిడివి నాలుగు గంటలైనా ఎక్కడ కూడా బోర్ కొట్టలేదు. డియర్ ఆదిత్య, నువ్వు తీసిన ఈ సినిమా చూస్తే నీ టాలెంట్ ఎంటో తెలుస్తుంది. నువ్వో జీనియస్, నీకు హ్యాట్సాఫ్​. ప్రతీ ఒక్క నటుడు తమతమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. అద్భుతంగా నటించారు. ముఖ్యంగా రణ్​వీర్ సింగ్ పర్ఫార్మెన్స్​ బ్రిలియంట్. ఈ సినిమా తర్వాత నువ్వు కొత్త విజయాలు సాధిస్తావు. గ్రేట్ మూవీ' అని విరాట్ పోస్టు చేశాడు.

అనుష్క శర్మకు ఆదిత్య రిప్లై (Aditya Dhar Insta Screenshot)

మీరే నాకు స్ఫూర్తి : దర్శకుడు
అయితే విరాట్- అనుష్క పోస్టులు నిమిషాల్లోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అయిపోయాయి. ఈ రివ్యూలకు డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ కూడా రిప్లై ఇచ్చాడు. విరాట్ పోస్టును రీ షేర్ చేస్తూ, 'వావ్! ఇది జరుగుతుందని నేను అస్సలు ఊహించలేదు. విరాట్, ఇది నాకు నిజంగా గొప్ప విషయం. ఉండర్ 19 వరల్డ్​కప్ రోజుల నుంచి నేను నీకు పెద్ద అభిమానిని. తరానికి ఒక్కసారే కనిపించే నిలాంటి ఒక దిగ్గజం, తన అభిమానాన్ని చాటడం చూస్తుంటే కలిగే అనుభూతి నిజంగానే చాలా ప్రత్యేకం. నువ్వు మైదానంలోకి అడుగుపెట్టిన ప్రతిసారీ మన దేశాన్ని నీ భుజాలపై మోసే విధానం మాకు ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తుంది. మా వంతు చిన్న ప్రయత్నంగా, మా సినిమాల ద్వారా భారత్​ను గర్వించేలా చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ కృషి చేస్తాం. జై హింద్!' అని పేర్కొన్నారు.

విరాట్ కోహ్లీ రివ్యూకు ఆదిత్య రివ్యూ (Aditya Dhar Insta Screenshot)

'మీలాంటి అసాధారణ ప్రతిభావంతుల నుంచి ఇలాంటి ప్రశంసలు దక్కడం నిజంగా ఉద్వేగాన్ని కలిగిస్తోంది. అనుష్క, మీకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఇది మమ్మల్ని మరింత ఉన్నత లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడానికి, నిజాయితీతో, సార్థకతతో కథలు చెప్పడానికి, ప్రజలను నిజంగా కదిలించే వాటిని సృష్టించడానికి నిరంతరం కృషి చేసేలా ప్రోత్సహిస్తుంది' అని అనుష్కకు ఆదిత్య ధర్ రిప్లై ఇచ్చారు.

ఈ సినిమాను ఆదిత్య ధర్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జాన్రాలో తెరకెక్కించారు. గతేడాది వచ్చిన ధురంధర్​కు సీక్వెల్​గా ఈ సినిమా మార్చి 19న రిలీజైంది. ఇందులో రణ్​వీర్ సింగ్ కీలక పాత్రో పోషించారు. బాలీవుడ్ నటులు అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

