'ETV డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్లో ఛాన్స్ వచ్చింది' - కొత్త రోల్పై అనుపమ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
ప్రముఖ రియాలిటీ షో 'ఢీ' కి న్యాయనిర్ణేతగా అనుపమ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇందులో అవకాశం అసలు ఊహించలేదని అనుపమ పరమేశ్వరన్ వెల్లడించారు.
Published : October 12, 2026 at 9:08 PM IST
Anupama on Dhee Show: టాలీవుడ్తో పాటు పలు భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ తనకంటూ ఓ క్రేజ్ సంపాదించుకుంటున్నారు నటి అనుపమ పరమేశ్వరన్. అయితే సినిమాలతో పాటు ఆమె ప్రస్తుతం టీవీ షోల్లోనూ కనిపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ తెలుగు ఛానెల్ ఈటీవీలో ప్రసారమయ్యే డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో 'ఢీ'లో న్యాయ నిర్ణేతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అయితే ఈ అవకాశం రావడంపై అనుపమ పరమేశ్వరన్ తాజాగా ఓ పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడారు. ఇలాంటి ఆఫర్ను తాను ఎప్పుడూ ఊహించలేదని, కానీ విభిన్న ఫార్మాట్ల్లో ప్రయోగాలు చేయడం తనకు ఇష్టమని అనుపమ పేర్కొన్నారు.
అసలు ఊహించలేదు: అనుపమ
'నేను ఢీ లాంటి షోలో జడ్జిగా వ్యవహరిచడం నాకు కూడా షాకింగ్గానే ఉంది. ఇది నేను అసలు ఊహించలేదు. సడన్గా ఇందులో అవకాశం వచ్చింది. కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడం, ప్రయోగాత్మకంగా చేయడం అంటే నాకు ఇష్టం. అందుకే ఢీ షోకు ఓకే చెప్పాను. ఇప్పటికే షార్ట్ ఫిలిమ్స్, మ్యూజిక్ వీడియోలు, సినిమాలు చేశాను' అని అనుపమ పేర్కొన్నారు. ఇక ఢీ విషయానికొస్తే తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఆదరిస్తున్న రియాలిటీ షోగా పేరుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈటీవీ ఛానెల్లో ప్రసారం అవుతుంది. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అలరిస్తున్న ఈ షో ఇప్పుడు సరికొత్తగా 'ఢీ 21' (డబుల్ ఇంపాక్ట్) సరికొత్తగా ముస్తాబైంది. ఇందులో ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్తో పాటు అనుపమ జడ్డిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. గతంలో నటి పూర్ణ, సదా తదితరులు జడ్జిలుగా వ్యవహరించగా ఇప్పుడు అనుపమ ఆ ఛాన్స్ను అందుకున్నారు. కాగా, సెప్టెంబర్ 19న గ్రాండ్గా ఈ ఢీ షో ప్రారంభమైంది.
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో
ఈటీవీ టెలివిజన్తో పాటు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎపిసోడ్స్ ఈటీవీ విన్లోనూ చూడవచ్చు. ప్రతి శనివారం, ఆదివారం ఈ షో ప్రసారం అవుతుంది. రిపిటెడ్ ఎపిసోడ్స్ ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
అనుపమ క్రేజీ లైనప్
మరోవైపు అనుపమ నటించిన రీసెంట్ మూవీ క్రేజీ కల్యాణం రిలీజ్కు రెడీ అయిపోయింది. దసరా సందర్భంగా అక్టోబర్ 16న ఈ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ రిలీజ్ కానుంది. పెళ్లి చుట్టూ సాగే ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ లైన్తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్లు దీని ట్రైలర్ చూస్తుంటే అర్ధమవుతుంది. ఇందులో పెళ్లిచూపులు డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, రాజు వెడ్స్ రాంబాయి హీరో అఖిల్ రాజ్సైతం కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాను బద్రప్ప గాజుల డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.
దీనితో పాటు ఛార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్తో 'శతమానం భవతి' తర్వాత రెండోసారి జతకడుతున్నారు. గౌతమ్ నంద ఫేమ్ సంపత్ నంది డైరెక్షన్లో 'భోగి' అనే పీరియాడికల్ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామాలో నటిస్తున్నారు. ఇందులో కందుల సులోచనా రాణిగా పక్కా పల్లెటూరి అమ్మాయి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. నవంబర్ 12న రిలీజ్ కానుంది. దీనికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు. సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె. కె. రాధామోహన్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
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