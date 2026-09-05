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'లవ్ లేదా కెరీర్?'- అనుపమ రియాక్షన్ ఇదే!

ఇన్​స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఫ్యాన్స్​తో ముచ్చటించిన అనుపమ - ఫ్యాన్స్ అడిగిన ప్రశ్నలకు తన స్టైల్​లో ఆన్సర్ ఇచ్చిన మలయాళ బ్యూటీ

Actress Anupama Parameswaran
నటి అనుపమ పరమేశ్వరన్ (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2026 at 2:12 PM IST

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Anupama on Love : లవ్, బ్రేకప్ విషయాలతో ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచిన హీరోయిన్ అనుపమ తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో ముచ్చటించారు. తన ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో 'ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్' పేరిట ఫ్యాన్స్​తో చిట్​చాట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చిట్​చాట్​లో అడిగిన క్వశ్చన్స్​కు వరుసగా అనుపమ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు. ఇందులో లవ్, కెరీర్, సినిమాలు, హెయిర్​ స్టైల్ వంటి తదితర విషయాలపై అనుపమ ఆసక్తికరంగా తనదైన శైలిలో బదులిచ్చారు. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్​గా మారాయి.

Anupama on Love And Carrer
లవ్​, కెరీర్​పై అనుపమ ఇన్​స్టా స్టోరీ (Source: Anupama Instagram Story)

నిజమైన ప్రేమైతే ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు
ఓ అమ్మాయికి ప్రేమ, కెరీర్​ అని రెండు ప్రశ్నలు ఎదురైతే ఏది ఎంచుకోవాలని అడిగిన ప్రశ్నకు అనుపమ మాట్లాడుతూ 'అది నిజమైన ప్రేమ అయితే మీరు ఎప్పటికీ ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ లవ్​లో నిజాయతీ ఉంటే అది మీకు ఎంచుకోకుండా దక్కుతుంది' అని అనుపమ సమాధానమిచ్చారు. అంతేకాకుండా దీనికి హార్ట్ సింబల్​తో పాటు నవ్వుతున్న ఎమోజీని జతచేశారు.

Anupama on Upcoming Movies
తాను చేస్తున్న సినిమాలపై అప్డేడ్ ఇచ్చిన అనుపమ (Source: Anupama Instagram Story)

సినిమాలపై అనుపమ అప్డేట్
అదే విధంగా అనుపమ తాను ప్రస్తుతం చేస్తున్న సినిమాల గురించి వెల్లడించారు. తొలుత తన ప్రాజెక్ట్స్ గురించి చెప్పలేనని అంటూనే తెలియజేయడం విశేషం. తెలుగులో 'క్రేజీ కల్యాణం', 'భోగి', తమిళంలో 3, మలయాళంలో 3, హిందీలో 1 సినిమా చేస్తున్నట్లు ఆమె వివరించారు. దీంతో వరుస సినిమాలతో అనుపమ బిజీగా ఉన్నారన్న మాట! అదే విధంగా ప్రస్తుతం మీరు ఎక్కడున్నారని అడిగిన క్వశ్చన్​కు హైదరాబాద్​లో ఉన్నానని అనుపమ పరమేశ్వరన్ సమాధానమిచ్చారు.

కర్లీ హెయిర్​పై ప్రస్తావన
ఇక తన కర్లీ హెయిర్ పెరుగుదలకు ఏం చేస్తారు?​ అని అడిగిన ప్రశ్నకు అనుపమ స్పందిస్తూ ' కర్లీ హెయిర్​ గ్రోత్​కు సంబంధించి యూట్యూబ్, ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో వివరాలను వెతికి చూసి తెలుసుకోండి' అని సూచించారు. అంతేకాకుండా 'మీరు ఇంత ధైర్యంగా ఎలా ఉంటారు? అనే క్వశ్చన్​కు అనుపమ స్పందిస్తూ 'నేను నిజాన్ని నమ్ముతాను, అదే నా ధైర్యం' అని తన స్టైల్​లో ఆన్సర్ ఇచ్చారు. వీటితోపాటు తన చిన్ననాటి ఫొటో గురించి ఓ అభిమాని అడిగారు. దీంతో ఏఐ క్రియేషన్ ద్వారా చిన్నారిగా ఉన్న తనను తానే ఎత్తుకున్నట్లుగా ఉన్న ఫొటోను అనుపమ వారితో షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ ఫొటోకు 'ఇదే నన్ను ముందుకు నడిపిస్తుంది' అనే క్యాప్షన్​ను సైతం రాసుకొచ్చారు. ఇలా మొత్తం మీద అనుపమ తన వ్యక్తిగత విషయాలతో పాటు ప్రొఫెషనల్ విషయాలను కూడా ఈ చిట్​చాట్ ద్వారా ఫ్యాన్స్​తో షేర్ చేసుకోవడం విశేషం.

Anupama Childhood Photo With AI Creation
చిన్ననాటి ఫొటోను షేర్ చేసుకున్న అనుపమ (Source: Anupama Instagram Story)
Anupama on Curly Hair
కర్లీ హెయిర్​పై అనుపమ (Source: Anupama Instagram Story)

అనుపమ క్రేజీ లైనప్
అనుపమ సినిమాల విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం ఆమె శర్వానంద్ సరసన భోగి చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. గౌతమ్​నంద ఫేమ్ సంపత్ నంది ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీని ఆగస్టు 28న రాఖీ సందర్భంగా రిలీజ్ చేయాలని భావించినప్పటికీ షూటింగ్ ఆలస్యం కారణంగా వాయిదాపడింది. ఇది కంప్లీట్ రూరల్ పీరియాడికల్ బ్యాక్​డ్రాప్​లో ఉండనున్నట్లు సమాచారం. దీనికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు. సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై కె. కె. రాధామోహన్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. వీటితో పాటు పెళ్లి చుట్టూ సాగే ఆసక్తికరమైన స్టోరీ లైన్​తో 'క్రేజీ కల్యాణం' లోనూ కీర్తి అనే పాత్రలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ నటిస్తున్నారు. ఇందులో పెళ్లిచూపులు డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, రాజు వెడ్స్ రాంబాయి హీరో అఖిల్ రాజ్​సైతం కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాను బద్రప్ప గాజుల డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.

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