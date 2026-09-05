'లవ్ లేదా కెరీర్?'- అనుపమ రియాక్షన్ ఇదే!
ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఫ్యాన్స్తో ముచ్చటించిన అనుపమ - ఫ్యాన్స్ అడిగిన ప్రశ్నలకు తన స్టైల్లో ఆన్సర్ ఇచ్చిన మలయాళ బ్యూటీ
Published : September 5, 2026 at 2:12 PM IST
Anupama on Love : లవ్, బ్రేకప్ విషయాలతో ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచిన హీరోయిన్ అనుపమ తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో ముచ్చటించారు. తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో 'ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్' పేరిట ఫ్యాన్స్తో చిట్చాట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చిట్చాట్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్కు వరుసగా అనుపమ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు. ఇందులో లవ్, కెరీర్, సినిమాలు, హెయిర్ స్టైల్ వంటి తదితర విషయాలపై అనుపమ ఆసక్తికరంగా తనదైన శైలిలో బదులిచ్చారు. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
నిజమైన ప్రేమైతే ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు
ఓ అమ్మాయికి ప్రేమ, కెరీర్ అని రెండు ప్రశ్నలు ఎదురైతే ఏది ఎంచుకోవాలని అడిగిన ప్రశ్నకు అనుపమ మాట్లాడుతూ 'అది నిజమైన ప్రేమ అయితే మీరు ఎప్పటికీ ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ లవ్లో నిజాయతీ ఉంటే అది మీకు ఎంచుకోకుండా దక్కుతుంది' అని అనుపమ సమాధానమిచ్చారు. అంతేకాకుండా దీనికి హార్ట్ సింబల్తో పాటు నవ్వుతున్న ఎమోజీని జతచేశారు.
సినిమాలపై అనుపమ అప్డేట్
అదే విధంగా అనుపమ తాను ప్రస్తుతం చేస్తున్న సినిమాల గురించి వెల్లడించారు. తొలుత తన ప్రాజెక్ట్స్ గురించి చెప్పలేనని అంటూనే తెలియజేయడం విశేషం. తెలుగులో 'క్రేజీ కల్యాణం', 'భోగి', తమిళంలో 3, మలయాళంలో 3, హిందీలో 1 సినిమా చేస్తున్నట్లు ఆమె వివరించారు. దీంతో వరుస సినిమాలతో అనుపమ బిజీగా ఉన్నారన్న మాట! అదే విధంగా ప్రస్తుతం మీరు ఎక్కడున్నారని అడిగిన క్వశ్చన్కు హైదరాబాద్లో ఉన్నానని అనుపమ పరమేశ్వరన్ సమాధానమిచ్చారు.
కర్లీ హెయిర్పై ప్రస్తావన
ఇక తన కర్లీ హెయిర్ పెరుగుదలకు ఏం చేస్తారు? అని అడిగిన ప్రశ్నకు అనుపమ స్పందిస్తూ ' కర్లీ హెయిర్ గ్రోత్కు సంబంధించి యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో వివరాలను వెతికి చూసి తెలుసుకోండి' అని సూచించారు. అంతేకాకుండా 'మీరు ఇంత ధైర్యంగా ఎలా ఉంటారు? అనే క్వశ్చన్కు అనుపమ స్పందిస్తూ 'నేను నిజాన్ని నమ్ముతాను, అదే నా ధైర్యం' అని తన స్టైల్లో ఆన్సర్ ఇచ్చారు. వీటితోపాటు తన చిన్ననాటి ఫొటో గురించి ఓ అభిమాని అడిగారు. దీంతో ఏఐ క్రియేషన్ ద్వారా చిన్నారిగా ఉన్న తనను తానే ఎత్తుకున్నట్లుగా ఉన్న ఫొటోను అనుపమ వారితో షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ ఫొటోకు 'ఇదే నన్ను ముందుకు నడిపిస్తుంది' అనే క్యాప్షన్ను సైతం రాసుకొచ్చారు. ఇలా మొత్తం మీద అనుపమ తన వ్యక్తిగత విషయాలతో పాటు ప్రొఫెషనల్ విషయాలను కూడా ఈ చిట్చాట్ ద్వారా ఫ్యాన్స్తో షేర్ చేసుకోవడం విశేషం.
అనుపమ క్రేజీ లైనప్
అనుపమ సినిమాల విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం ఆమె శర్వానంద్ సరసన భోగి చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. గౌతమ్నంద ఫేమ్ సంపత్ నంది ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీని ఆగస్టు 28న రాఖీ సందర్భంగా రిలీజ్ చేయాలని భావించినప్పటికీ షూటింగ్ ఆలస్యం కారణంగా వాయిదాపడింది. ఇది కంప్లీట్ రూరల్ పీరియాడికల్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఉండనున్నట్లు సమాచారం. దీనికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు. సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె. కె. రాధామోహన్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. వీటితో పాటు పెళ్లి చుట్టూ సాగే ఆసక్తికరమైన స్టోరీ లైన్తో 'క్రేజీ కల్యాణం' లోనూ కీర్తి అనే పాత్రలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ నటిస్తున్నారు. ఇందులో పెళ్లిచూపులు డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, రాజు వెడ్స్ రాంబాయి హీరో అఖిల్ రాజ్సైతం కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాను బద్రప్ప గాజుల డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.
'ప్రేమిస్తే నరకం చూపించాడు- అందుకే ఎంగేజ్మెంట్ దాకా వెళ్లిన రిలేషన్షిప్కు బ్రేకప్ చెప్పేశా!' - అనుపమ