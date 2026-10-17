'గరివిడి లక్ష్మి' రివ్యూ - జానపద గాయని బయోపిక్ ఎలా ఉందంటే?
భారీ అంచనాల నడుమ గరివిడి లక్ష్మి శనివారం థియేటర్లలో రిలీజ్ అయ్యింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది? ఆడియెన్స్ను మెప్పించిందా? అనేది చూద్దాం
Published : October 17, 2026 at 10:11 AM IST
Garividi Lakshmi Review : కళాకారిణి రెడ్డి విజయ లక్ష్మి అలియాస్ గరివిడి లక్ష్మి బుర్ర కథలతో ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందారు. 80, 90ల దశకంలో తెలుగు ప్రజల్ని తన పాటలు, బుర్రకథలతో ఉర్రూతలూగించారు. ఇప్పుడు 'గరివిడి లక్ష్మి' పేరుతో ఆమె జీవిత కథను దర్శకుడు గౌరి నాయుడు జమ్ము తెరకెక్కించారు. ప్రమోషనల్ కంటెంట్తో ఇప్పటికే ఆడియెన్స్లో ఈసినిమాకు మంచి బజ్ ఏర్పడింది. భారీ అంచనాలతో ఇవాళ థియేటర్లలో రిలీజైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే?
ఇదే సినిమా కథ
విజయనగరంలో గరివిడి అనే గ్రామానికి చెందిన అమ్మాయి రెడ్డి విజయలక్ష్మి (ఆనంది). తన చిన్నతనంలోనే లక్ష్మి తల్లి దేవుడమ్మ (రాశి) సన్యాసినిగా మారిపోతుంది. అలా చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు దూరమైన లక్ష్మికి పెళ్లైన మూణ్ణాళ్లకే భర్త వదిలేయడంతో ఎదురు దెబ్బ తగులుతుంది. అలా ఒంటరిగా మిగిలిన తన జీవితంలోకి పాట, ఆ తర్వాత బుర్రకథ ప్రవేశిస్తాయి. అయితే పురుషాధిక్యత కలిగిన బుర్రకథ రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన లక్ష్మి ఈ రంగంలో ఎలా అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది? ఈ ప్రయాణంలో పరిచయమైన సత్తిబాబు (రాగ్ మయూర్), రాంబాబు (నరేష్) వల్ల లక్ష్మి జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది? తన పాటలతో ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందిన ఆ కళాకారిణి అనూహ్యంగా అదృశ్యమవడానికి కారణమేంటి? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు బిగ్స్క్రీన్పైనే.
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సినిమా సాగిందిలా
ఉత్తరాంధ్ర జానపద, బుర్రకథలకు పేరు తీసుకొచ్చిన కళాకారిణి గరివిడి లక్ష్మి జీవితాన్ని ప్రేక్షకులకు చెప్పాలని దర్శకుడు చేసిన ఒక నిజాయతీ గల ప్రయత్నమే ఈ సినిమా. చదువులేని ఒక పల్లెటూరి అమ్మాయి తన ప్రతిభతో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగే క్రమంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, నమ్మినవాళ్లే ఆమెను మోసం చేసి గుర్తింపును ఎలా దోచుకున్నారనే హృదయవిదారకమైన విషయాలను ఇందులో చూపించారు. 'మహానటి' సావిత్రి జీవితాన్ని గుర్తుచేసేలా సాగే ఈ బలమైన డ్రామాను తెరపైకి తీసుకురావడంలో దర్శకుడు చాలావరకు సఫలమయ్యాడు. ఇద్దరు దర్శకులు ఆమెను వెతుక్కుంటూ వెళ్లే కోణం నుంచి ఫస్ట్ హాఫ్ ప్రారంభమవుతుంది.
లక్ష్మి పరిచయం, ఆమెకు జరిగిన అవమానాల చుట్టూ ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. ముఖ్యంగా గౌరమ్మ జాతర ఎపిసోడ్ నుంచి కథలో వేగం పుంజుకుంటుంది. ఇక సెకండాఫ్లో గరివిడి లక్ష్మి ప్రాభవాన్ని, ఆమె కష్టాలను గొప్పగా ఆవిష్కరిస్తుంది. ఒక దశలో ఆమె గుర్తింపును లాగేసుకొని కళకి దూరం చేయడం, చివరికి తన పేరుతో మోసగాళ్లు ప్రభుత్వ అవార్డులు అందుకునే సన్నివేశాలు ప్రేక్షకుల మనసుని తాకుతాయి. ప్రీ క్లైమాక్స్తో పాటు క్లైమాక్స్ సీన్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఒక గొప్ప కళాకారిణి పడ్డ సంఘర్షణను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపుతాయి. అక్కడక్కడా స్టోరీ నెమ్మదించినప్పటికీ ఎమోషన్స్ మాత్రం దానిని కవర్ చేస్తాయి. సినిమాను ముగించిన తీరు కూడా ఆకట్టుకుంది. ఓవరాల్గా ఈ కథతో ప్రేక్షకుడు ఓ సంతృప్తితో థియేటర్ నుంచి బయటకు వస్తాడు.
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బలాలు
- ఆనంది, నరేశ్ నటన
- లక్ష్మి జీవితంలోని డ్రామా, సంఘర్షణ
- సంగీతం
బలహీనతలు
- ఫస్టాఫ్లో స్టోరీ నెమ్మదిగా సాగడం
- కమర్షియల్ హంగులు లేకపోవడం
చివరిగా: గరివిడి లక్ష్మి- కవ్విస్తుంది- కదిలిస్తుంది- కంటతడి పెట్టిస్తుంది.
గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
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