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'జన నాయకుడులో నా సీన్లు తొలగించారు- దీని కోసం ఏడాది కష్టపడ్డాను'- కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న నటి

థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్న 'జన నాయకుడు' - ఫైనల్ ఎడిటింగ్​లో తన సీన్లు పోయాయని బుల్లితెర నటి ఆవేదన- ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పోస్టు షేర్

Jana Nayakudu
Jana Nayakudu (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 3:01 PM IST

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Jana Nayakudu Deleted Scenes : బుల్లితెరపై నటించే నటీనటులు ఎవరైనా వెండితెరపై కనిపించాలని ఆశ పడుతుంటారు. తమ నటనకు గుర్తింపుగా సినిమాల్లో ఆఫర్స్ రావాలని కోరుకుంటారు. అయితే అలాంటి ఛాన్స్ కొంతమందికి మాత్రమే వస్తుంది. అందులో ఇంకొందరికి ఏకంగా ఇండస్ట్రీలోనే ఆగ్ర హీరోల సినిమాల్లో నటించే అవకాశం దక్కుతుంది. ఆ క్షణం సదరు నటీనటుల సంతోషం అంతాఇంతా కాదు. రెట్టించిన ఉత్సాహంతో కష్టపడి పని చేసి మరీ తమ టాలెంట్ నిరూపించుకుంటారు.

ఇది అక్కడితో ఆగదు. సినిమా థియేటర్లలో బిగ్ స్క్రీన్​పై తమను తాము చూసి మురిసిపోతుంటారు. అయితే సినిమా రన్​టైమ్​ కారణంగానో, వేరే ఇతర కారణాల వల్ల తాము నటించిన సన్నివేశాలను ఫైనల్ ఎడిటింగ్​లో డిలీట్ చేస్తే ఆ నటీనటుల హార్ట్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు తమిళంలో ఓ బుల్లితెర నటికి అలాంటి పరిస్థితే ఎదురైంది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?

తమిళనాడుకు చెందిన ఆనంది అజయ్ బుల్లితెర నటి. ఆమెకు దళపతి విజయ్ ఆఖరి సినిమా జన నాయకుడులో ఓ పాత్ర చేసే అవకాశం వచ్చింది. దీంతో ఆమె ఉత్సాహంగా షూటింగ్​లో పాల్గొన్నారు. దాదాపు సంవత్సరంపాటు కష్టపడి ఈ సినిమా కోసం పలు సన్నివేశాల్లో నటించారు. అయితే తాజాగా రిలీజైన ఈ సినిమాలో ఆమెకు సంబంధించిన సన్నివేశాలు తొలగించారని పేర్కొంటూ సోషల్ మీడియాలో ఆనంది ఓ వీడియో షేర్ చేశారు. జన నాయకుడులో ఆమె సీన్స్​ ఎడిట్ చేశారని పేర్కొంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.

ఫీలింగ్ అన్​లక్కీ
'జన నాయకుడు సినిమా కోసం నేను ఏడాది కాలం కష్టపడ్డాను. ఈ సినిమాలో నటించడంతో నా కెరీర్‌ను మంచి టర్న్ తీసుకుంటుందని ఆశించాను. మరీ ముఖ్యంగా ఈ సినిమా విజయ్​తో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటునే అవకాశం కల్పించిందని సంతోషపడ్డాను. ఇక విజయ్​తో కలిసి బిగ్​స్క్రీన్​పై నన్ను నేను ఎప్పుడెప్పుడు చూసుకుంటానా అని ఎదురుచూశాను. అయితే నేను ఇందులో నటించిన సన్నివేశాలన్నింటినీ ఫైనల్ ఎడిటింగ్​లో తీసేశారు. ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత నా హార్ట్ బ్రేక్ అయ్యింది. ఇదే విజయ్​కు లాస్ట్ సినిమా అంటున్నారు. దీంతో ఆయనతో కలిసి నటించే అవకాశం ఇకపై నాకెప్పుడూ రాదేమో' అని ఆనంది ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఈ వీడియోకు 'జననాయగన్ డిలీటెడ్ సీన్- ఫీలింగ్ అన్​లక్కీ' అని క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు.

ఓటీటీలో వస్తుందేమో
కాగా, ఈ సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డు 12 కట్స్ సూచించింది. దీంతో మేకర్స్ ఆయా సన్నివేశాలను తొలగించారు. దీంతో ఫైనల్ రన్​టైమ్ 183 నిమిషాలుగా ఉంది. బహుశా ఆనందికి సంబంధించిన సన్నివేశాలు అందులో ఉన్నయేమో అని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు. దీంతో కొందరు ఆమె పట్ల సానుభూతి తెలుపుతున్నారు. నటిగా ఎంతో గుర్తింపు వస్తుందని సినిమా చేస్తే సీన్లు తొలగించడం బాధకరమే అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అయితే థియేటర్​ వెర్షన్​లో కట్ చేసినా, ఓటీటీ మాత్రం ఆమెకు సంబంధించిన సీన్స్ యాడ్ చేస్తారేమో చూడండి అంటూ ఇంకొంతమంది పాజిటివ్​గా ఆనంది పోస్టుకు రిప్లై ఇస్తున్నారు.

జన నాయకుడు భారీ వసూళ్లు
జులై 23న రిలీజైన సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తుంది. విజయ్ ఫ్యాన్స్ జన నాయకుడును ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. తమిళంతోపాటు, తెలుగులోనూ విడుదలైన ఈ సినిమాకు తొలి రోజు భారీగానే కలెక్షన్లు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. భారత్​తోసహా వరల్డ్​వైడ్​గా ఈ సినిమాకు మొదటి రోజు రూ.70 కోట్లకుపైనే వసూల్ చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

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