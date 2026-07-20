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బాలయ్య- కొరటాల మూవీలో ఐశ్వర్య రాజేశ్! - ఈసారి నెగిటివ్ క్యారెక్టర్​తో అలరించనున్నారా?

బాలకృష్ణ కొరటాల శివ డైరెక్షన్​లో రానున్న 'NBK 112' - ఇందులో హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేశ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్​ను పోషించనున్నట్లు సమాచారం

Aishwarya Rajesh In NBK 112
Aishwarya Rajesh In NBK 112 (Source: Eenadu, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 4:06 PM IST

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Aishwarya Rajesh In NBK 112 : నటసింహం బాలకృష్ణ, డైరెక్టర్ కొరటాల శివ కాంబోలో 'NBK112' వర్కింగ్ టైటిల్​తో తెరకెక్కుతున్న మూవీకి సంబంధించి ఓ ఆసక్తకిర వార్త సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. 'సంక్రాంతి వస్తున్నాం'లో భాగ్య పాత్రతో ఆడియెన్స్​ను విశేషంగా అలరించిన ఐశ్వర్య రాజేశ్ ఇందులో కీలక పాత్రలో నటించనున్నట్లు సమాచారం. అయితే గత చిత్రాల మాదిరిగా హీరోయిన్ క్యారెక్టర్​లో కాకుండా నెగిటివ్ పాత్రలో నటించనున్నట్లు తెలుస్తుంది. కానీ దీనిపై మేకర్స్ అఫీషియల్ ఎనౌన్స్​మెంట్ చేయలేదు. అయితే ప్రస్తుతం ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

కొరటాల శివ డైరెక్షన్​లో బాలకృష్ట నటిస్తున్న సినిమా ఇటీవలే పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. బాలయ్య అభిమానుల్లో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో బాలయ్య లుక్ డిఫరెంట్​గా ఉంటుందని టాక్ నడుస్తుంది. అదే విధంగా బాలయ్య క్యారెక్టర్ మాఫియా బ్యాక్​డ్రాప్​లో ఉంటుందని తెలిసింది. ఇందులో ఫుల్ మాస్ అవతారంలో బాలయ్య ఫ్యాన్స్​ను అలరించనున్నారట! అదే విధంగా ఈ సినిమా స్టోరీని కొరటాల శివ ఎంతో బాగా రాసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమాను యువసుధ ఆర్ట్స్, ఎస్​.ఎల్.​ వి. బ్యానర్లు సంయుక్తంగా భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాది సమ్మర్​ సీజన్​లో వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

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