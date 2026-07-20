బాలయ్య- కొరటాల మూవీలో ఐశ్వర్య రాజేశ్! - ఈసారి నెగిటివ్ క్యారెక్టర్తో అలరించనున్నారా?
బాలకృష్ణ కొరటాల శివ డైరెక్షన్లో రానున్న 'NBK 112' - ఇందులో హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేశ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ను పోషించనున్నట్లు సమాచారం
Published : July 20, 2026 at 4:06 PM IST
Aishwarya Rajesh In NBK 112 : నటసింహం బాలకృష్ణ, డైరెక్టర్ కొరటాల శివ కాంబోలో 'NBK112' వర్కింగ్ టైటిల్తో తెరకెక్కుతున్న మూవీకి సంబంధించి ఓ ఆసక్తకిర వార్త సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. 'సంక్రాంతి వస్తున్నాం'లో భాగ్య పాత్రతో ఆడియెన్స్ను విశేషంగా అలరించిన ఐశ్వర్య రాజేశ్ ఇందులో కీలక పాత్రలో నటించనున్నట్లు సమాచారం. అయితే గత చిత్రాల మాదిరిగా హీరోయిన్ క్యారెక్టర్లో కాకుండా నెగిటివ్ పాత్రలో నటించనున్నట్లు తెలుస్తుంది. కానీ దీనిపై మేకర్స్ అఫీషియల్ ఎనౌన్స్మెంట్ చేయలేదు. అయితే ప్రస్తుతం ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
కొరటాల శివ డైరెక్షన్లో బాలకృష్ట నటిస్తున్న సినిమా ఇటీవలే పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. బాలయ్య అభిమానుల్లో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో బాలయ్య లుక్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందని టాక్ నడుస్తుంది. అదే విధంగా బాలయ్య క్యారెక్టర్ మాఫియా బ్యాక్డ్రాప్లో ఉంటుందని తెలిసింది. ఇందులో ఫుల్ మాస్ అవతారంలో బాలయ్య ఫ్యాన్స్ను అలరించనున్నారట! అదే విధంగా ఈ సినిమా స్టోరీని కొరటాల శివ ఎంతో బాగా రాసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమాను యువసుధ ఆర్ట్స్, ఎస్.ఎల్. వి. బ్యానర్లు సంయుక్తంగా భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాది సమ్మర్ సీజన్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
#NBK×KoratalaSiva— 𝐑𝐚𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞𝐝𝐝𝐲_ (@RainaReddy_) July 20, 2026
Negative Shade ఉన్న పాత్రలో నటించబోతున్న #AishwaryaRajesh gaaru#NBK112 #NandamuriBalakrishna pic.twitter.com/dW3e954TyP