'నా బిడ్డే నా ప్రపంచం'- సమంత పాత ఇంటర్య్వూ వైరల్
Samantha On Motherhood: సమంత మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన నేపథ్యంలో ఎనిమిదేళ్ల క్రితం మాతృత్వంపై ఆమె ఓ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు వైరలవుతున్నాయి.
Published : November 21, 2026 at 6:42 PM IST
నటి సమంత జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించారు. రీసెంట్గా ఆమె 'అమ్మ'గా ప్రమోషన్ పొందారు. రెండ్రోజుల కిందటే ఆమె పండంటి మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ఈ క్రమంలో సమంతకు సంబంధించిన పాత వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతోంది. అందులో మాతృత్వం గొప్పతనం, భవిష్యత్లో తనకు పుట్టబోయే బిడ్డకు ఎలాంటి జీవితాన్ని అందించాలనుకుంటున్నది చెప్పారు. 2018లో ఒక వెబ్ పోర్టల్కు ఇచ్చిన ఆ ఇంటర్వ్యూలో సమంత ఇంకా ఏయో విషయాలు మాట్లాడారంటే?
జీవితంలో మధుర క్షణాలు!
తన దృష్టిలో మాతృత్వం అనేది జీవితంలో మధుర క్షణాలు మాత్రమే కావని, అదొక గొప్ప బాధ్యత అని సమంత ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. అలాగే భవిష్యత్లో తాను తల్లైన తర్వాత తన ప్రాధాన్యతలు మారిపోతాయని అన్నారు. పుట్టబోయే బిడ్డే తన ప్రపంచం అవుతుందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా తన చిన్ననాటి అనుభవాలను గురించి ప్రస్తావిస్తూ, బిడ్డకు ఎలాంటి బాల్యం అందించాలనుకుంటుందనేది చెప్పుకొచ్చారు.
'మాతృత్వం అనేది నా జీవితంలో ఎంతో కీలకం. నాకు పుట్టబోయే బిడ్డే నా ప్రపంచం అవుతుంది. అలాగే ఉద్యోగం చేసే తల్లులంటే నాకు ఎంతో గౌరవం. నా బాల్యం అంత సాఫీగా జరగలేదు. చిన్నప్పుడు నేను ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను. కానీ నా బిడ్డకు మాత్రం మాత్రం జరగదు. నా చిన్నారికి జీవితంలో అన్ని సౌకర్యాలు అందించాలని నిర్ణయించుకున్నా. ఎందుకంటే? చిన్న వయసులోనే కష్టాలు ఎదుర్కొన్న ప్రతి ఒక్కరూ, తమకు దక్కని చిన్ని చిన్ని ఆనందాలను తమ పిల్లలకు ఇవ్వాలనుకుంటారు. నాకు కూడా అదే ఆలోచనే ఉంది. అందుకే బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత నేను కొన్నాళ్ల పాటు సినిమాలకు దూరంగా ఉంటాను. ఎక్కువ సమయం నా బిడ్డతోనే గడపుతాను' అని సమంత ఆనాటి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చారు.
కాగా, సమంత 2026 నవంబర్ 19న పండంటి మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ఈ సంతోషకరమైన వార్తను సమంత తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నారు. అంతేకాదు తమ కుమారుడికి 'దేవ్' అని పేరు సమంత పెట్టినట్లు వెల్లడించారు.