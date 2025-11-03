'చరిత్రాత్మకమైన రోజు- ప్రతీ భారతీయుడి గుండె ఉప్పొంగుతోంది!'- మహిళల విజయంపై సినీ తారల హర్షం
చిరంజీవి నుంచి ఎన్టీఆర్ వరకు- శుభాకాంక్షలు తెలిపిన యాక్టర్లు!
Published : November 3, 2025 at 9:52 AM IST
Tollywood On Team India World Cup Victory : భారత్ మహిళల క్రికెట్ జట్టు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. తాజాగా సౌతాఫ్రికాపై నెగ్గి తొలిసారి ప్రపంచకప్ ముద్దాడింది. దీంతో దశాబ్దాల ఎదురుచూపులకు ఫల్ స్టాప్ పడింది. ఈ గెలుపుతో దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది అభిమానులు సంబరాల్లో మునిగి తేలుతున్నారు. ఈ క్రమంలో టీమ్ఇండియా విజయంపై టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటీనటులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. భారత మహిళల జట్టును అభినందిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి
"భారత క్రికెట్కు ఇది ఎంతో గర్వకారణమైన, చరిత్రాత్మకమైన రోజు! మహిళల ప్రపంచకప్-2025లో సంచలన విజయం సాధించిన మన భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టుకు హృదయపూర్వక అభినందనలు! కలలు కనేందకు ధైర్యం చేసిన ప్రతీ యువతికి, వాళ్లను నమ్మి ప్రోత్సహించిన ప్రతి తల్లిదండ్రులకూ, అండగా నిలిచిన ప్రతి అభిమానికీ అభినందనలు. ఈ విజయం మీదే! అడ్డంకులను బద్దలు కొడుతూ ముందుకు సాగండి. జై హింద్!" అని మెగాస్టార్ చిరు పోస్ట్ చేశారు.
What a proud and historic day for Indian Cricket! 🇮🇳— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) November 3, 2025
Congratulations to our Indian women’s cricket team on such a sensational win at the #WomensWorldCup2025 💐💐💐
It’s the victory of every young girl who dared to dream, every parent who believed, and every fan who cheered… pic.twitter.com/fU8jEcNg4b
విక్టరీ వెంకటేష్
"ఈ కిరీటం నిజంగా ఈ రోజు మన క్వీన్స్కే చెందుతుంది! ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన క్షణం టీమ్ఇండియా తొలిసారిగా ICC మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ను గెలుచుకుంది. మొత్తం జట్టు విజయం కోసం అన్ని విధాలా కష్టపడింది. భారత మహిళా క్రికెట్కు ఇది ఎంతో అద్భుతమైన రోజు" అని వెంకటేశ్ తెలిపారు.
The crown truly belongs to our Queens today! This is such a special moment… Team India just won the ICC Women’s World Cup for the very first time!! The entire team put their heart, soul and sweat into this moment. What a glorious day for Indian cricket! 🏆💙… pic.twitter.com/Ow2czlAw6v— Venkatesh Daggubati (@VenkyMama) November 2, 2025
దర్శకధీరుడు రాజమౌళి
"ప్రపంచ ఛాంపియన్స్! మా మహిళల జట్టు సాధించేసింది! దీప్తి శర్మ ఆల్ రౌండ్ అద్భుత ప్రదర్శన, షఫాలి వర్మ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ విజయానికి బాటలు వేశాయి. ప్రతి భారతీయుడి గుండె గర్వంతో ఉప్పొంగిపోతోంది" అని రాజమౌళి పోస్ట్ చేశారు.
CHAMPIONS OF THE WORLD! 🇮🇳🫡— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 2, 2025
Our Women in Blue have done it!
Deepti’s all-round brilliance and Shafali’s explosive batting lit the path to glory. Every Indian heart is bursting with pride! @BCCIWomen 👏🏻👏🏻👏🏻
యంగ్ టైగర్ Jr NTR
'ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచిన టీమ్ఇండియా మహిళలకు హృదయపూర్వక అభినందనలు! మీ ఉత్సాహం, ఆధిపత్యం, అద్భుత ప్రదర్శనతో విజయ సింహాల్లా గర్జించారు. ఈ విజయాన్ని గర్వంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. ఈ గెలుపు మనందరిది!' అని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు. అలగే బిగ్ బీ అమితాబ్ కూడా ఈ విజయంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. అభినందనలు అభినందనలు అభినందనలు" అంటూ అమితాబ్ ట్వీట్ చేశారు.
GLORY UNLEASHED! 🇮🇳— Jr NTR (@tarak9999) November 2, 2025
Congratulations Team India Women on becoming the CHAMPIONS OF THE WORLD! You roared to victory with fire and dominance. Every Indian salutes your epic triumph. Celebrate loud! 🔥
T 5552 - जीत गये !!! 🇮🇳🇮🇳— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 3, 2025
India Women Cricket .. WORLD CHAMPIONS !!
So much pride you have brought for us all ..
CONGRATULATIONS CONGRATULATIONS CONGRATULATIONS !!!!
💃🏻💃🏻🕺👏💪
