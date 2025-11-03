ETV Bharat / entertainment

'చరిత్రాత్మకమైన రోజు- ప్రతీ భారతీయుడి గుండె ఉప్పొంగుతోంది!'- మహిళల విజయంపై సినీ తారల హర్షం

చిరంజీవి నుంచి ఎన్టీఆర్​ వరకు- శుభాకాంక్షలు తెలిపిన యాక్టర్లు!

Actors Congratulated Team India
Actors Congratulated Team India (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 3, 2025 at 9:52 AM IST

2 Min Read
Tollywood On Team India World Cup Victory : భారత్ మహిళల క్రికెట్ జట్టు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. తాజాగా సౌతాఫ్రికాపై నెగ్గి తొలిసారి ప్రపంచకప్ ముద్దాడింది. దీంతో దశాబ్దాల ఎదురుచూపులకు ఫల్ స్టాప్ పడింది. ఈ గెలుపుతో దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది అభిమానులు సంబరాల్లో మునిగి తేలుతున్నారు. ఈ క్రమంలో టీమ్ఇండియా విజయంపై టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటీనటులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. భారత మహిళల జట్టును అభినందిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి
"భారత క్రికెట్‌కు ఇది ఎంతో గర్వకారణమైన, చరిత్రాత్మకమైన రోజు! మహిళల ప్రపంచకప్-2025లో సంచలన విజయం సాధించిన మన భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టుకు హృదయపూర్వక అభినందనలు! కలలు కనేందకు ధైర్యం చేసిన ప్రతీ యువతికి, వాళ్లను నమ్మి ప్రోత్సహించిన ప్రతి తల్లిదండ్రులకూ, అండగా నిలిచిన ప్రతి అభిమానికీ అభినందనలు. ఈ విజయం మీదే! అడ్డంకులను బద్దలు కొడుతూ ముందుకు సాగండి. జై హింద్!" అని మెగాస్టార్ చిరు పోస్ట్ చేశారు.

విక్టరీ వెంకటేష్
"ఈ కిరీటం నిజంగా ఈ రోజు మన క్వీన్స్‌కే చెందుతుంది! ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన క్షణం టీమ్ఇండియా తొలిసారిగా ICC మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌ను గెలుచుకుంది. మొత్తం జట్టు విజయం కోసం అన్ని విధాలా కష్టపడింది. భారత మహిళా క్రికెట్‌కు ఇది ఎంతో అద్భుతమైన రోజు" అని వెంకటేశ్ తెలిపారు.

దర్శకధీరుడు రాజమౌళి
"ప్రపంచ ఛాంపియన్స్! మా మహిళల జట్టు సాధించేసింది! దీప్తి శర్మ ఆల్ రౌండ్ అద్భుత ప్రదర్శన, షఫాలి వర్మ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్‌ విజయానికి బాటలు వేశాయి. ప్రతి భారతీయుడి గుండె గర్వంతో ఉప్పొంగిపోతోంది" అని రాజమౌళి పోస్ట్​ చేశారు.

యంగ్ టైగర్ Jr NTR
'ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన టీమ్ఇండియా మహిళలకు హృదయపూర్వక అభినందనలు! మీ ఉత్సాహం, ఆధిపత్యం, అద్భుత ప్రదర్శనతో విజయ సింహాల్లా గర్జించారు. ఈ విజయాన్ని గర్వంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. ఈ గెలుపు మనందరిది!' అని జూనియర్​ ఎన్టీఆర్​ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ పెట్టారు. అలగే బిగ్​ బీ అమితాబ్ కూడా ఈ విజయంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది. అభినందనలు అభినందనలు అభినందనలు" అంటూ అమితాబ్​ ట్వీట్​ చేశారు.

