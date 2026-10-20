'చిన్న చిన్న లోపాలను వెతకొద్దు' - 'రామాయణ'పై VFXపై యశ్ ఏమన్నారంటే?
రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న 'రామాయణ' చిత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్లో గ్రాండ్గా జరిగింది. ఈ వేడుకలో హీరో యశ్ డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : October 20, 2026 at 8:16 AM IST
Yash comments on Ramayana : 'రామాయణం' విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి వస్తున్న విమర్శలపై నటుడు యశ్ స్పందించారు. ఈ చిత్రాన్ని అందరూ ఓపెన్ మైండ్తో చూడాలన్నారు. దయచేసి చిన్న చిన్న లోపాలను వెతక్కండి అని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ చిత్రం నవంబరు 5న రిలీజ్ కానున్న నేపథ్యంలో సోమవారం హైదరాబాద్లో ప్రీ రిలీజ్ వేడుక నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సినిమా గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో హీరో యశ్, డైరెక్టర్ నమిత్ మల్హోత్రా గురించి మాట్లాడుతూ భారతీయ సినిమాను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తున్న వారికి మద్దతుగా నిలవాలని కోరారు. నమిత్ మల్హోత్రా వంటి వారిని మనం కోల్పోతే, అది మనల్ని సంవత్సరాల తరబడి వెనక్కి తీసుకెళ్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. అదే విధంగా రణ్బీర్ కపూర్ గురించి మాట్లాడుతూ రాముడి పాత్ర పోషించడం అంత సులభం కాదని యశ్ అన్నారు. కానీ రణ్బీర్ ఆ క్యారెక్టర్ను అద్భుతంగా చేశాడని వివరించారు. అలాగే ఇది వందకి వంద శాతం భారతీయ సినిమా అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. చరిత్రలోని గొప్ప కథను, మన మనసులకు ఎంతో దగ్గరైన రామాయణాన్ని గర్వంతో ప్రపంచానికి చూపించాలనే లక్ష్యంతో దీన్ని నిర్మించినట్లు తెలిపారు. ఈ మూవీని ప్రేక్షకులందరూ ఆదరించాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా యశ్ కోరారు.
టాక్సిక్ రిజల్ట్పై యశ్ రియాక్షన్ ఇదే!
వీటితో పాటు తన గత చిత్రం టాక్సిక్ రిజల్ట్పై యశ్ రియాక్ట్ అయ్యారు. ఈ సినిమాను ఇష్టపడిన వారికి, ఇష్టపడని వారికి కూడా ఆయన ధన్యవాదాలను తెలియజేశారు. ఆడియెన్స్ అభిప్రాయంతో సంబంధం లేకుండా టాక్సిక్ చిత్రాన్ని చూసిన ప్రతి ఒక్కరికీ యశ్ థాంక్యూ చెప్పడం విశేషం. మూవీ ప్రొడక్షన్ అనేది దీర్ఘకాలిక ప్రక్రియ అని, నిజాయతీతో కూడిన ప్రయత్నంతో ఆడియెన్స్ను అలరించడమే తన ప్రధాన లక్ష్యమని యశ్ స్పష్టం చేశారు. భారీ అంచనాల నడుమ విడుదలైన టాక్సిక్ చిత్రం అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు రామాయణ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో యశ్ ఆ చిత్రంపై నిర్మొహమాటంగా మాట్లాడటం విశేషం.
ఇక రామాయణ మూవీ డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ తన స్పీచ్తో తెలుగు ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకున్నారు. తన చిన్నప్పుడే 'శివ' 'ప్రతిబంధ్' చిత్రాలతో తెలుగు సినిమాలకు అభిమానిగా మారినట్లు పేర్కొన్నారు. సినిమాలకు భాషతో పనిలేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అంతేకాకుండా నాగార్జున క్లాసిక్ మూవీ 'గీతాంజలి' సినిమాలోని 'నంది కొండ వాగుల్లోనా' పాట పాడి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు.
సీత క్యారెక్టర్ చేయడం నా అదృష్టం: సాయిపల్లవి
రామాయణలో సీతగా అలరించనున్న సాయిపల్లవి కూడా సినిమాపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇలాంటి గొప్ప చిత్రంలో సీతగా నటించే అవకాశం రావడం తన అదృష్టమని ఆమె అన్నారు. నిజంగానే సీతమ్మ దయ తనపై ఉండటం వల్లే ఇందులో నటించే అవకాశం వచ్చిందని ఆమె భావించారు. అదే విధంగా రాముడి క్యారెక్టర్ పోషించిన హీరో రణ్బీర్ కపూర్ గురించి సాయిపల్లవి మాట్లాడారు. తాను సౌత్ నుంచి ఒక్కసారిగా హిందీ సినిమాలకు వెళ్లడంతో మొదట్లో కాస్త భయపడినట్లు ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే రణ్బీర్ కపూర్ తనకు డైలాగ్స్ విషయంలో సహాయపడ్డారని ఆమె అన్నారు. యశ్ గురించి మాట్లాడుతూ రావణాసురుడి క్యారెక్టర్ ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకుంటుందని సాయిపల్లవి అన్నారు.
రామాయణ సినిమా విషయానికొస్తే రణ్బీర్ కపూర్ రాముడిగా, సాయిపల్లవి సీతాదేవిగా నటిస్తున్నారు. యశ్ రావణుడిగా అలరించనున్నారు. ఇతర నటీనటుల విషయానికొస్తే రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా, అరుణ్ గోవిల్ దశరధుడిగా, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ శూర్పణఖగా, కాజల్ అగర్వాల్ మండోదరిగా ఇతర పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ప్రముఖ మ్యూజిక్ కంపోజర్స్ ఏ. ఆర్ రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మర్ కలిసి దీనికి సంగీతాన్ని సమకూర్చారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టును ఫ్రైమ్ స్టూడియోస్, మోన్స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.
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