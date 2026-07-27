'రామాయణ'లో రావణుడి పాత్రపై యశ్ కామెంట్స్ - ఆ ఒత్తిడి తట్టుకోవడం అంత ఈజీ కాదంటూ!
రామాయణలో రావణుడిగా యశ్ - శాన్ డియాగో కామిక్ కాన్ ఈవెంట్లో సినిమా ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ - రావణుడి క్యారెక్టర్ చేయడంలో అసలైన ఛాలెంజ్ ఉందన్న యశ్
Published : July 27, 2026 at 4:53 PM IST
Yash on Ravana : బాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న పౌరాణిక చిత్రం 'రామాయణ.' ప్రస్తుతం ఈ మూవీ ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా గ్లోబల్ స్థాయిలో బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఇందులో రాకింగ్ స్టార్ యశ్ లంకేశ్వరుడు రావణుడి పాత్రలో కనిపిస్తుండటంతో అంచనాలు మామూలుగా లేవు. అయితే ఇంతటి భారీ ప్రాజెక్ట్లో అలాంటి పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ చేయడం తనపై ఒకరకమైన భారాన్ని పెంచిందని యశ్ ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. ప్రేక్షకులు ఇప్పటికే ఆ పాత్ర గురించి ఒక బలమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉండటం వల్ల తనపై అదనపు ఒత్తిడి ఏర్పడిందని చెప్పుకొచ్చారు. అసలు శాన్ డియాగో కామిక్ కాన్ ప్రమోషన్లలో యశ్ మాట్లాడిన ఆ ఆసక్తికరమైన వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కామిక్ కాన్ ఈవెంట్లో గ్లోబల్ ప్రమోషన్లు
అమెరికాలోని శాన్ డియాగోలో జరుగుతున్న కామిక్ కాన్ 2026 ఈవెంట్లో రామాయణ చిత్రబృందం అధికారికంగా గ్లోబల్ ప్రమోషన్లను మొదలుపెట్టింది. డిస్కషన్లో హీరో రణబీర్ కపూర్, యశ్, డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ, నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా పాల్గొని అంతర్జాతీయ మీడియాతో ముచ్చటించారు. కొద్దిరోజుల క్రితం ఢిల్లీ, ముంబయిలలో నిర్వహించిన ప్రమోషన్స్ తర్వాత ఈ గ్లోబల్ ఈవెంట్లో టీమ్ పాల్గొనడం సినిమా రేంజ్ను మరింత పెంచింది. ఈ సందర్భంగా ఐజిఎన్ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో యశ్ రావణుడి పాత్రను పోషించడం వెనుక ఉన్న కష్ట నష్టాలను, తన అనుభవాలను మీడియా ముందు స్పష్టంగా పంచుకున్నారు.
కొత్త పాత్రలకు - పౌరాణిక పాత్రలకు ఉన్న తేడా
ఒక నటుడిగా కొత్త కథల్లో క్యారెక్టర్లు చేయడం వేరు, అందరికీ తెలిసిన పౌరాణిక పాత్రలను పోషించడం వేరు అని యశ్ వివరించాడు. ఒక కొత్త సినిమా అయితే నటుడు ఏం చేసినా ప్రేక్షకులు దాన్ని ఒక కొత్త క్యారెక్టర్గా స్వీకరిస్తారని, కానీ రావణుడి లాంటి ఐకానిక్ క్యారెక్టర్ విషయానికి వస్తే దశాబ్దాలుగా ఎంతోమంది గొప్ప నటులు ఆ పాత్రను రకరకాల రీతుల్లో చేసి చూపించారని గుర్తు చేశాడు. జనాలు ఇప్పటికే రావణుడి గురించి ఒక స్పష్టమైన ఇమేజ్ను మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకుని ఉంటారని, అలాంటి సమయంలో ఆ ఇమేజ్ను దాటి కొత్తగా మెప్పించడం ఏ నటుడికైనా ఎంతో ఛాలెంజింగ్తో కూడుకున్న విషయమని యశ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
Yash painting.#Yash | #RanbirKapoor | #Ramayana pic.twitter.com/rCtaplOSfh— Filmyscoops (@Filmyscoopss) July 26, 2026
తాతయ్య చెప్పిన కథలే
తన చిన్నతనంలోనే రామాయణ ఇతిహాసంతో పరిచయం ఏర్పడిందని యశ్ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నాడు. చిన్నతనంలో తన తాతయ్య చెప్పిన కథల ద్వారానే ఈ ఇతిహాసం గురించి మొదటిసారి తెలుసుకున్నట్లు చెప్పాడు. చిన్నప్పటి నుంచి మన మనసులో ఉన్న ఊహలకు తోడుగా, గతంలో ఇతరులు ఆ పాత్రను ఆవిష్కరించిన తీరును చూసిన తర్వాత ఒక నటుడిగా మనం కొత్తగా ఏం ఇవ్వగలమనేది ఆలోచించడం చాలా అవసరమని తెలిపాడు. రావణుడు ఎందుకు అలా చేశాడు, అతని నిర్ణయాల వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశం ఏంటి అనే కనీస అంశాలను అర్థం చేసుకోవడానికి తాను ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లు యశ్ వెల్లడించాడు.
కొత్త కోణంలో రావణుడి పాత్ర
ఇప్పటివరకు తెరపై చూసిన రావణుడిని కేవలం రీక్రియేట్ చేయడం కాకుండా, అతడి ఆలోచనా విధానాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేసి ఒక కొత్త కోణంలో ఈ పాత్రను చూపించబోతున్నట్లు యష్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. దర్శకుడు నితీశ్ తివారీ, రైటర్స్ తన ఆలోచనలకు తగినంత స్పేస్ ఇచ్చారని, అందుకే క్యారెక్టర్ను భిన్నమైన స్టైల్లో పోషించే అవకాశం దక్కిందని అన్నారు. రొటీన్ విలనిజం చూపించడం కాకుండా, రావణుడి వెనుక ఉన్న బలమైన కారణాలను తెరపై ఆవిష్కరించేందుకు ప్రయత్నించానని, ఈ కొత్త కోణం ప్రేక్షకులకు తప్పకుండా నచ్చుతుందనే నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశాడు.
రెండు భాగాలుగా రాబోతున్న విజువల్ వండర్
ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే మోస్ట్ ఏవైటెడ్ ప్రాజెక్ట్గా తెరకెక్కుతున్న ఈ రామాయణ చిత్రం రెండు భాగాలుగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా నటిస్తుండగా, సాయి పల్లవి సీతమ్మ పాత్రలో కనిపిస్తోంది. యష్ రావణుడిగా నటిస్తుండటంతో ఈ ఇద్దరు స్టార్ హీరోల మధ్య వచ్చే సీన్స్ వెండితెరపై మైండ్ బ్లోయింగ్ అనేలా ఉంటాయని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. మొదటి భాగం 2026 దీపావళి కానుకగా థియేటర్లలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతుండగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ అభిమానులు ఈ విజువల్ వండర్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
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