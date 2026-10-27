'ప్రీమియర్స్ వేస్తే సైంటిస్ట్లు వస్తున్నారు!- ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోతోనే 'కల్ట్' చూడాలి'- విశ్వక్సేన్ క్లారిటీ
'కల్ట్' సినిమాకు ప్రీమియర్స్ షోలను వేయడం లేదని హీరో విశ్వక్సేన్ స్పష్టం చేశారు. అక్టోబర్ 30న థియేటర్లలో ఫస్ట్ డే, ఫస్ట్ షోతోనే ప్రేక్షకులు నేరుగా వచ్చి సినిమా చూడాలని కోరారు.
Published : October 27, 2026 at 8:56 AM IST
Viswaksen On Cult Premiers : సాధారణంగా సినిమా మీద ఆడియెన్స్లో హైప్ పెంచేందుకు విడుదలకు ముందు రోజు సాయంత్రమే ప్రీమియర్ షోలు వేస్తుంటారు. కానీ హీరో విశ్వక్ సేన్ 'కల్ట్' విషయంలో ఆ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. తానే స్వయంగా నటిస్తూ, దర్శకత్వం వహించిన 'కల్ట్' సినిమాకు ఎలాంటి ముందస్తు ప్రీమియర్ షోలు ఉండవని ఆయన ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టం చేశారు. ప్రీమియర్స్ వేయకపోవడానికి గల కారణాలపై ఆయన ఏమన్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
'ఈ మధ్య కాలంలో ప్రీమియర్ షోలు వేస్తే థియేటర్లలోకి ఆడియన్స్ కంటే ఎక్కువ మంది 'సైంటిస్టులు' (సినిమాను అతిగా విశ్లేషించే విమర్శకులు) వస్తున్నారు. థియేటర్లలో అక్టోబర్ 30న పడే ఫస్ట్ డే, ఫస్ట్ షోతోనే ప్రేక్షకులు నేరుగా వచ్చి 'కల్ట్' సినిమా చూసి ఆస్వాదించాలి' అని విశ్వక్సేన్ అన్నారు. దీని వెనకున్న కారణంపై విశ్వక్సేన్ మాట్లాడుతూ, ప్రీమియర్స్ వేస్తే సినిమాను ఆస్వాదించడం మానేసి, ప్రతి సీన్ను పోస్ట్మార్టం చేస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. ఆడియన్స్ థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూసి వాళ్ల ఒపీనియన్ చెప్పేలోపే, కొద్దిమంది గ్రూపులుగా ఏర్పడి 'ఆ సీన్ బాలేదు, ఈ ట్విస్ట్ బాలేదు' అని సినిమాను నెగెటివ్ చేస్తున్నారన్నారు. దీనివల్ల సినిమాపై నెగిటివ్ ప్రచారం జరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆయన వివరించారు.
థ్రిల్ మిస్సయ్యే అవకాశం: విశ్వక్సేన్
'కల్ట్' అనేది ఒక పక్కా యాక్షన్ స్లాషర్ (సైకో కిల్లర్ తరహా) థ్రిల్లర్ సినిమా అని విశ్వక్ సేన్ అన్నారు. థ్రిల్లర్ సినిమాల్లో ట్విస్టులు, సస్పెన్స్ చాలా ముఖ్యమని తెలిపారు. ఒకవేళ ప్రీమియర్స్ వేస్తే సినిమాలోని ఇంపార్టెంట్ సీన్లు, ట్విస్టులన్నీ ముందే లీక్ అయిపోతాయని భావించారు. దీనివల్ల సాధారణ ప్రేక్షకులు థియేటర్కి వచ్చినప్పుడు ఆ థ్రిల్ను మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉందని విశ్వక్సేన్ అభిప్రాయపడ్డారు. విశ్వక్సేన్ కల్ట్ విజయంపై ముందునుంచీ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇందులో థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్, స్టోరీకి ఆడియెన్స్ కనెక్ట్ అవుతారని ఆయన అన్నారు. సినిమా మొదలైన మొదటి 5 నిమిషాలకే ప్రేక్షకులను ఓ కొత్త ప్రపంచంలోనికి తీసుకెళ్లే విధంగా ఉంటుందని ఆయన నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సినిమాలో యాక్షన్ కంటే డ్రామా బాగా నచ్చుతుందని పేర్కొన్నారు.
'ఆదర్శకుటుంబం' క్లాష్పై విశ్వక్సేన్
ఇక కల్ట్తో పాటు అదే రోజు రిలీజ్ కానున్న విక్టరీ వెంకటేశ్ 'ఆదర్శ కుటుంబం' గురించి రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నపై విశ్వక్సేన్ మాట్లాడారు. 'ఆదర్శ కుటుంబం' సినిమా తన 'కల్ట్' చిత్రానికి పోటీనే కాదన్నారు. రెండు సినిమాలు పూర్తిగా విభిన్నమైన కథాంశాలతో వస్తున్నాయని గుర్తు చేశారు. దీంతో ఏ సినిమాకు ఉండాల్సిన ఆడియన్స్ ఆ సినిమాకు కచ్చితంగా వస్తారని విశ్వక్సేన్ నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
కల్ట్కు డైలాగ్స్ రాసిన డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్
'కల్ట్' మూవీ విషయానికొస్తే పక్కా 'యాక్షన్ స్లాషర్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్' జోనర్లో తెరకెక్కింది.ఇది కేవలం తెలుగుకే పరిమితం కాకుండా భాషా సరిహద్దులు దాటి వెళ్లే గ్లోబల్ కంటెంట్గా విశ్వక్సేన్ అన్నారు. ఇక ఈ సినిమా ద్వారా విశ్వక్ దాదాపు 150 మంది కొత్త నటులను ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేస్తున్నారు. కల్ట్లో విశ్వక్సేన్కు జోడీగా గాయత్రి భరద్వాజ్ నటిస్తున్నారు. తారక్ పొన్నప్ప నెగిటివ్ రోల్లో కనిపించనున్నారు. అదే విధంగా మురళీ శర్మ, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, తదితరులు నటిస్తున్నారు.
ఈ మూవీకి స్టోరీ, స్క్రీన్ప్లే, డైరెక్టర్గా విశ్వక్సేన్ వ్యవహరించారు. డైలాగ్స్ మాత్రం పెళ్లి చూపులు డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ అందించారు. కేజీఎఫ్ ఫేమ్ రవి బస్రూర్ సంగీతాన్ని సమకూర్చారు. సినిమాటోగ్రాఫర్గా అరవింద్ విశ్వనాథన్ వర్క్ చేశారు. రవితేజ గిరిజాల ఎడిటర్గా బాధ్యతలను నిర్వర్తించారు. ఈ ప్రయోగాత్మక ప్రాజెక్టును తారక్ సినిమాస్, వాన్మయి క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై సందీప్ కాకరాల ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు. అక్టోబర్ 30న 'కల్ట్' విడుదల కానుంది.
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