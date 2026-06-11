'మీకేం తక్కువున్నయ్ సార్, నాలాంటోళ్లకు పైసల్ పంచండి!'- అల్లు అరవింద్తో విశ్వక్సేన్
అల్లు సినిమాస్ థియేటర్లో దీవాన ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్- జూన్ 19న విడుదల కానున్న సినిమా - చీఫ్ గెస్ట్లుగా విశ్వక్సేన్, అల్లు అరవింద్
Published : June 11, 2026 at 3:36 PM IST
Vishwak Sen On Allu Aravind : టాలీవుడ్లో మరో ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీ థియేటర్లలోకి రానుంది. దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి తెరకెక్కించిన లేటెస్ట్ సినిమా 'దీవాన'. ఇందులో హర్షిత్, స్మేహ లీడ్ రోల్స్లో నటించారు. బన్ని వాసు, శ్రీదేవి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ నెల 19న గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్ ఈ సినిమాను థియేటర్లలో విడుదల చేయనుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ ఇవాళ హైదరాబాద్లో అల్లు సినిమాస్లో ఈవెంట్ నిర్వహించి ట్రైలర్ విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్, హీరో విశ్వక్ సేన్ పాల్గొని సందడి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అరవింద్పై హీరో విశ్వక్ ఫన్నీ సెటైర్లు వేశారు.
'నామీద పగనా సార్?'
ఇండస్ట్రీలో ఎందరో యంగ్ నిర్మాతలను అల్లు అరవింద్ పరిచయం చేస్తుంటారని ఆయన గ్యాంగ్లో హ్యాండ్సమ్ ప్రొడ్యూసర్లు ఉంటారని విశ్వక్ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. ఈ క్రమంలోనే తాను తొలి సినిమాలాగా గీతా ఆర్ట్స్ ఆఫీస్కు వచ్చి ఆడిషన్ ఇస్తానని ఆయన అన్నారు. 'ఏంటి సార్? నేనంటే మీకేమైనా పగనా?కావాలంటే తొలి సినిమాలాగా గీతా ఆర్ట్స్కు వచ్చి ఆడిషన్ ఇస్తాను' అని అరవింద్ను అడిగారు. దీనికి 'నువ్వు డబ్బులు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నావని ఆగిపోయాను' అని అరవింద్ సమాధానమిచ్చారు. దీనికి రిప్లైగా విశ్వక్ 'మీకేం తక్కువ ఉన్నయ్ సార్. ఈ థియేటర్ మీదే, అక్కడ కూర్చొని ఉన్న సీటు కూడా మీదే. నాలాంటి వాళ్లకు డబ్బులు పంచితే ఇండస్ట్రీ బాగుంటది' అని సరదాగా అన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. అరవింద్- విశ్వక్ మధ్య సన్నిహిత్యం బాగుందంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.