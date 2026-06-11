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'మీకేం తక్కువున్నయ్ సార్, నాలాంటోళ్లకు పైసల్ పంచండి!'-  అల్లు అరవింద్​తో విశ్వక్​సేన్

అల్లు సినిమాస్ థియేటర్​లో దీవాన ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్- జూన్​ 19న విడుదల కానున్న సినిమా - చీఫ్ గెస్ట్​లుగా విశ్వక్​సేన్, అల్లు అరవింద్

Allu Aravind- Vishwak Sen
Allu Aravind- Vishwak Sen (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 3:36 PM IST

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Vishwak Sen On Allu Aravind : టాలీవుడ్​లో మరో ఫీల్​ గుడ్ లవ్​ స్టోరీ థియేటర్లలోకి రానుంది. దర్శకుడు శ్రీకాంత్‌ సంగిశెట్టి తెరకెక్కించిన లేటెస్ట్​ సినిమా 'దీవాన'. ఇందులో హర్షిత్‌, స్మేహ లీడ్ రోల్స్​లో నటించారు. బన్ని వాసు, శ్రీదేవి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ నెల 19న గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్ ఈ సినిమాను థియేటర్లలో విడుదల చేయనుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ ఇవాళ హైదరాబాద్​లో అల్లు సినిమాస్​లో ఈవెంట్ నిర్వహించి ట్రైలర్ విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్, హీరో విశ్వక్ సేన్ పాల్గొని సందడి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అరవింద్​పై హీరో విశ్వక్​ ఫన్నీ సెటైర్లు వేశారు.

'నామీద పగనా సార్?'
ఇండస్ట్రీలో ఎందరో యంగ్ నిర్మాతలను అల్లు అరవింద్ పరిచయం చేస్తుంటారని ఆయన గ్యాంగ్​లో హ్యాండ్​సమ్ ప్రొడ్యూసర్లు ఉంటారని విశ్వక్ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. ఈ క్రమంలోనే తాను తొలి సినిమాలాగా గీతా ఆర్ట్స్ ఆఫీస్​కు వచ్చి ఆడిషన్ ఇస్తానని ఆయన అన్నారు. ​'ఏంటి సార్? నేనంటే మీకేమైనా పగనా?కావాలంటే తొలి సినిమాలాగా గీతా ఆర్ట్స్​కు వచ్చి ఆడిషన్ ఇస్తాను' అని అరవింద్​ను అడిగారు. దీనికి 'నువ్వు డబ్బులు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నావని ఆగిపోయాను' అని అరవింద్ సమాధానమిచ్చారు. దీనికి రిప్లైగా విశ్వక్ 'మీకేం తక్కువ ఉన్నయ్ సార్. ఈ థియేటర్ మీదే, అక్కడ కూర్చొని ఉన్న సీటు కూడా మీదే. నాలాంటి వాళ్లకు డబ్బులు పంచితే ఇండస్ట్రీ బాగుంటది' అని సరదాగా అన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్​గా మారింది. అరవింద్- విశ్వక్ మధ్య సన్నిహిత్యం బాగుందంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.

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