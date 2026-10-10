'నా సినిమాలకు టికెట్ రేట్లు పెంచను' - విజయ్ దేవరకొండ
టికెట్ రేట్ల పెంపుపై విజయ్ దేవరకొండ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన సినిమాలకు టికెట్ల ధరను పెంచబోమని స్పష్టం హీరో చేశారు.
Published : October 10, 2026 at 5:38 PM IST
Vijay Deverakonda on Ticket Hikes : సినిమా టికెట్ల ధర పెంపుపై హీరో విజయ్ దేవరకొండ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన సినిమాలకు టికెట్ రేట్ల పెంపు అవసరం లేదని అన్నారు. ఈ వ్యవహారం తన పరిధిలో ఉన్నంత వరకూ ధరలో పెంపదల లేకుండా చూస్తానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. భారీ బడ్జెట్తో రూపొందే పాన్ఇండియా సినిమాలకు టికెట్ల ధర పెంపు జరుగుతున్న ఈ తరుణంలో ప్రస్తుతం విజయ్ చేసిన కామెంట్స్ ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. శనివారం హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన రణబాలి మూవీ ప్రమోషన్స్లో విజయ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన టికెట్ రేట్స్ పెంపుతో పాటు మూవీ విశేషాలపై మాట్లాడారు.
టికెట్ రేట్లపై విజయ్ ఏమన్నారంటే?
'నా సినిమాలకు టికెట్ ధరలు పెంచొద్దని నిర్మాతలకు చెబుతుంటాను. అందుకు ఒక కారణం ఉంది. నేను కాలేజ్ చదువుకునే రోజుల్లో మా నాన్న రోజూ నాకు రూ.10 ఇచ్చేవారు. దాన్ని దాచుకుని, ఐమ్యాక్స్లో సినిమా చూడటానికి వెళ్లేవాడిని. ఆ టైమ్లో ఒకసారి టికెట్ ధరను రూ.100కు పెంచేశారు. ఇలా ఎలా పెంచేస్తారని చాలా బాధపడ్డాను. అందుకే నా సినిమాలకు రేటు పెంచవద్దని చెబుతాను. దీంతో సినిమా ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులకు చేరుతుంది. ఒకవేళ రాజమౌళి సర్తో సినిమా చేస్తే తప్పా, ఇది తప్పకుండా కొనసాగేలా చూస్తా' అని విజయ్ దేవరకొండ పేర్కొన్నారు.
రణబాలి సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ, తనకు బయోపిక్లలో నటించడం ఆసక్తి అని అన్నారు. తాను ఎప్పటి నుంచో సత్యసాయిబాబా బయోపిక్ చేయాలనుకున్నానని వివరించారు. కానీ చేయలేకపోయానని, అందుకు కారణం ఆయనలో ఉన్న స్వచ్ఛత, సున్నితత్వం తనలో లేకపోవడమేనన్నారు. అందుకే చేయలేదని వివరణ ఇచ్చారు. కానీ తనకు సరిపోయే వేరే బయోపిక్లు మాత్రం తప్పకుండా చేస్తానన్నారు. 'పెళ్లి చూపులు' సినిమా తర్వాత చాలా సౌకర్యవంతంగా తాను చేసిన సినిమా 'రణబాలి' అని విజయ్ వెల్లడించారు. ఇప్పటికే రెండు, మూడుసార్లు ఈ సినిమాను చూశానన్నారు. అక్టోబర్ 11వ తేదీ నాటికి సెన్సార్ కూడా పూర్తవుతుందని అనుకుంటున్నట్లు విజయ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
రణబాలి సినిమా విషయానికొస్తే ఇందులో విజయ్కు జోడీగా ఆయన సతీమణి రష్మిక మంధన్నా నటిస్తున్నారు. రాహుల్ సాంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు. దసరా సందర్భంగా అక్టోబరు 16న ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.