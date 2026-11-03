టైగర్ ష్రాఫ్ కేసు: 22 ఏళ్ల యువతి అరెస్టు- మరో నటుడికి బెదిరింపులు
Tiger Shroff Firing Case : టైగర్ ష్రాఫ్ కేసులో ముంబయి పోలీసులు తాజాగా 22 ఏళ్ల యువతిని అరెస్టు చేశారు. మరోవైపు, బాలీవుడ్ నటుడు తుషార్ కపూర్కు బెదిరింపులు వచ్చాయి.
Published : November 3, 2026 at 7:34 PM IST
బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ కాల్పుల ఘటన కేసు రోజుకో కొత్త మలుపు తిరుగుతోంది. ముంబయి పోలీసులు తాజాగా హరియాణాలోని కర్నాల్కు చెందిన 22 ఏళ్ల యువతిని అరెస్టు చేశారు. దీంతో మొత్తంగా అరెస్ట్ అయిన వారి సంఖ్య 13కి చేరింది. అరెస్ట్ చేసిన యువతిని సుభేహా పండిట్గా అధికారులు గుర్తించారు. ఇప్పటికే నిందితుల జాబితాలో రాధ, బబిత అనే ఇద్దరు ఉండగా, ఈమె మూడో నిందితురాలిగా నిలిచింది.
గతంలో అరెస్టయిన ఇద్దరు మహిళలు నిందితులకు ఆయుధాలు సరఫరా చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇక క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్లో సుభేహా పండిట్కు సైతం భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లు క్రైమ్ బ్రాంచ్ నిర్వహించిన దర్యాప్తులో అధికారులు గుర్తించినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో నవంబర్ 1న హరియాణా పోలీసుల సహకారంతో కర్నాల్లో సుభేహా పండిట్ను అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో మరిన్ని డీటెయిల్స్ కోసం ఇన్వెస్టిగేషన్ను కొనసాగిస్తున్నారు.
విచారణలో వెల్లడైన విషయాలివే!
ముంబయిలోని జుహు ప్రాంతంలో అక్టోబర్ 18న ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ నుంచి టైగర్ ష్రాఫ్ కారులో వెళ్తుండగా ముగ్గురు వ్యక్తులు బైక్పై వచ్చి ఆయనపై కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో టైగర్ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. కానీ ఆయన డ్రైవర్, ఉమేశ్ అనే ఓ ఫ్యాన్ తీవ్రంగా గాయాలపాలయ్యారు. దుండగులు టైగర్ ష్రాఫ్తో పాటు మరో స్టార్ హీరోను కూడా టార్గెట్ చేశారని, కానీ అక్కడ సెక్యూరిటీ ఎక్కువగా ఉండటంతో తమ ప్లాన్ను మార్చుకుని ష్రాఫ్పై కాల్పులు జరిపినట్లు విచారణలో తేలింది.
మరో నటుడికీ ఫోన్లో బెదిరింపులు!
టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పుల ఘటనను మరువకముందే, మరో నటుడికి లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ పేరుతో బెదిరింపు కాల్ రావడం కలకలం రేపింది. నటుడు తుషార్ కపూర్కు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ సభ్యుడినంటూ ఓ వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు. తన పేరు 'హ్యారీ బాక్సర్' అని చెప్పుకున్న దుండగుడు రూ. 5 కోట్లను ఇవ్వాలని నటుడిని బెదిరించాడు. అనంతరం తుషార్ కపూర్ వెంటనే ముంబయి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఆపై రంగంలోకి దిగిన ముంబయి క్రైమ్ బ్రాంచ్, యాంటీ- ఎక్స్టార్షన్ సెల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆ బెదిరింపు కాల్ ఆడియోను క్రైమ్ బ్రాంచ్ టెక్నికల్ బృందం సమగ్రంగా పరిశీలించింది. బెదిరింపు కాల్ వాయిస్, హ్యారీ బాక్సర్ గొంతుతో ఏ మాత్రం సరిపోలేదని పోలీసు వర్గాలు విచారణలో వెల్లడించాయి.
నటుడు తుషార్ కపూర్ భయభ్రాంతులకు గురిచేసి డబ్బులను కాజేయడానికే లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ పేరును ఉపయోగించినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. కేసు గురించి వివరిస్తూ తుషార్ కపూర్ వారం రోజుల క్రితమే ఆ కేసుపై తమకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ,సెక్యూరిటీ రీజన్స్ కారణంగా బయటకు వెల్లడించలేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు ప్రస్తుతం దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. తుషార్ కపూర్ సినిమాల విషయానికొస్తే ఇప్పటివరకు 30కి పైగా బాలీవుడ్ సినిమాల్లో నటించి మెప్పించారు. నటనతో పాటు, పలు చిత్రాలకు నిర్మాతగానూ వర్క్ చేశారు. ప్రముఖ నిర్మాత ఏక్తా కపూర్కు తుషార్ కపూర్ సోదరుడు కావడం గమనార్హం.
కాల్పుల ఘటనపై ప్రముఖ నటుడు మనోజ్ బాజ్పేయీ ఇటీవల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సినిమా పరిశ్రమ క్రిమినల్స్కు ఎప్పుడూ సులువైన లక్ష్యంగా కనిపిస్తుందని అన్నారు. ఎవరో తెలీకుండా ఇలా ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా కాల్పులు జరపడం భయంకరమైన విషయమని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరిపై తీవ్రమైన మానసిక ప్రభావాన్ని చూపుతాయన్నారు. తాము (ఇండస్ట్రీ వ్యక్తులు) ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నామని అనిపిస్తుందని మనోజ్ బాజ్పేయీ చెప్పారు.
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