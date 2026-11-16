గ్రాండ్ తేజ సజ్జా ఎంగేజ్మెంట్- సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరు
Teja sajja Engagement : నటుడు తేజ సజ్జా నిశ్చితార్థ వేడుక ఆదివారం హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగింది. ఆ కార్యక్రమానికి కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డితో పాటు దర్శకులు రాఘవేంద్రరావు, ప్రశాంత్ వర్మ తదితరులు హాజరయ్యారు.
Published : November 16, 2026 at 1:56 PM IST
'హనుమాన్' హీరో తేజ సజ్జా బ్యాచిలర్ లైఫ్కు ముగింపు పలుకుతూ పెళ్లి పీటలు ఎక్కనున్నారు. సోమవారం ఆయన ఎంగేజ్మెంట్ హైదరాబాద్లో అత్యంత సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో గ్రాండ్గా జరిగింది. ఈ వేడుకకు పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావుతో పాటు దర్శకులు రాఘవేంద్రరావు, ప్రశాంత్ వర్మ, కార్తిక్ ఘట్టమనేని, నటులు రవితేజ, నాని, రానా, శివాజీ, వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ దంపతులు, నిర్మాతలు విశ్వప్రసాద్, సాహూ గారపాటి, రైటర్ కోన వెంకట్ తదితరులు వేడుకకు హాజరై కాబోయే వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
డిసెంబర్లో వివాహం
డిసెంబర్లో రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పుర్లో తేజ వివాహం జరగనుంది. కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలోనే వేడుకను ప్రైవేట్గా నిర్వహించాలని తేజ నిర్ణయించుకున్నారు. వివాహం అనంతరం సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు, స్నేహితుల కోసం హైదరాబాద్లో గ్రాండ్గా రిసెప్షన్ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. తేజ సజ్జా చేసుకోబోయే అమ్మాయి అమెరికాలో పెరిగారట. ఆమెకు సినీ పరిశ్రమతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆమె తన తండ్రితో కలిసి ఐటీ రంగంలో వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇది పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం కాగా, ఆమె పేరును తేజ సజ్జా ఇంకా వెల్లడించలేదు.
Blockbuster film maker @PrasanthVarma makes a dashing entry at the #TejaSajjaEngagement. ❤️ Super Hero @tejasajja123 @ThePVCU https://t.co/fyxz89ReYn— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) November 16, 2026
తేజ సజ్జ క్రేజీ లైనప్
ఇక తేజ సజ్జా నెక్స్ట్ సినిమాల విషయానికొస్తే, 'హనుమాన్', 'మిరాయ్' వంటి భారీ విజయాల తర్వాత తేజ సజ్జా పలు ఆసక్తికరమైన సీక్వెల్స్తో పాటు లార్జ్ స్కేల్ ప్రాజెక్టులతో ఆడియెన్స్ ముందుకు రానున్నారు. తేజ సజ్జ కెరీర్లో సూపర్హిట్గా నిలిచిన సినిమాలో 'జాంబిరెడ్డి' ఒకటిగా నిలుస్తుంది. జాంబి బ్యాక్డ్రాప్లో వచ్చిన ా చిత్రం తేజ సజ్జా కెరీర్లో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ సినిమా అనిపించుకుంది. దీనికి ప్రశాంత్ వర్మ డైరెక్ట్ చేశారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ సక్సెస్ఫుల్ సినిమాకు సీక్వెల్గా మేకర్స్ ఇటీవల ప్రాజెక్టును అనౌన్స్ చేశారు. అంతేకాకుండా దీనికి 'జాంబిరెడ్డి 2 నెక్ట్స్ లెవెల్' అని టైటిల్ను సైతం ఖరారు చేస్తూ గ్లింప్స్ను రిలీజ్ చేశారు.
తొలి భాగాన్ని డైరెక్ట్ చేసిన ప్రశాంత్ వర్మ దీనికి స్టోరీ అందిస్తుండగా, రానా నాయుడు వెబ్ సిరీస్ తీసిన ఫేమ్ సుపర్ణ్ వర్మ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కన్నడ స్టార్ ఉపేంద్ర ఇందులో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. దీన్ని పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై టీజీ విశ్వప్రసాద్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇవే కాకుండా తేజ గత చిత్రాలైన 'హనుమాన్' 'మిరాయ్' సీక్వెల్స్ కూడా తెరకెక్కతున్నాయి. 'హనుమాన్' చిత్రం కూడా ప్రశాంత్ వర్మ డైరెక్షన్లోనే వచ్చింది. చిన్న సినిమాగా వచ్చిన ఈ చిత్రం ఆ ఏడాది రిలీజైన సినిమాల్లో అత్యధిక కలెక్షన్లను సాధించిన వాటిలో ఒకటిగా నిలిచింది.
మిరాయ్2 కూడా
దీంతో ఇప్పుడు ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్గా 'జై హనుమాన్' తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసుకున్న భారీ ప్రాజెక్టు వచ్చే ఏడాది రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గతేడాది వచ్చిన తేజ సజ్జా బ్లాక్బస్టర్ ఫిల్మ్ 'మిరాయ్'కు కొనసాగింపుగా 'మిరాయ్2' సైతం రూపొందుతోంది. ఆ సినిమాకు సంబంధించి ఓ కీలక షెడ్యూల్ను తేజ సజ్జా ఇటీవల పూర్తి చేసుకున్నట్లు తెలిసింది. దీనికి తొలి భాగాన్ని డైరెక్టర్ చేసిన కార్తీక్ ఘట్టమనేనే దీనికీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తేజ సజ్జా చిన్నతనంలో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా పలు అగ్రహీరోల సినిమాల్లో నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత పెద్దయ్యాక 'ఓ బేబీ' సినిమాతో సహాయ నటుడిగా, 'జాంబి రెడ్డి' సినిమాతో హీరోగా పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత 2024లో 'హనుమాన్' సినిమాతో ఆయన స్టార్ హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
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