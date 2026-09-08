OTTలోకి ఫ్యామిలీ డ్రామా - 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్!
నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ - అధికారికంగా ప్రకటించిన సంస్థ!
Published : September 8, 2026 at 2:12 PM IST
Viswanath And Sons OTT Release : తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య - మమిత బైజు జంటగా నటించిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్'. థియేటర్లలో బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించిన ఈ క్లాసీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామా, త్వరలోనే ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించనుంది. ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ చిత్ర డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈనెల 11 నుంచి ఈ చిత్రం నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగుతో పాటు తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రానున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు.
రూ. 260 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్
సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకంపై నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. అథ్లెట్, బిలియనీర్, ఫిల్మ్థ్రోపిస్ట్ అయిన సంజయ్ విశ్వనాథ్ (సూర్య) జీవితంలో ఊహించని రీతిలో చోటు చేసుకునే పరిణామాలు, కుటుంబ బంధాలు, విలువలు,సరోగసి వంటి సరికొత్త సామాజిక అంశాల నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్ను సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా, కలెక్షన్ల పరంగా దూసుకుపోయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం రూ. 260 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. సూర్య ఈ ఏడాది 'కురుప్పు' (తెలుగులో వీరభద్రుడు)తో కెరీర్లోనే అత్యధిక కలెక్షన్లను నమోదు చేయగా, ఆ జోరును ఈ విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్తో కొనసాగించారు.
Meet Sanjay Vishwanath - Athlete, billionaire, philanthropist and a loving father 😎 😍 pic.twitter.com/bHAlaMNev0— Netflix India South (@Netflix_INSouth) September 8, 2026
ఈ చిత్రంలో సూర్య సరసన మమిత బైజు హీరోయిన్గా నటించి మెప్పించారు. ఆమె పాత్రకు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. అంతేకాకుండా, ఈ సినిమా విజయంతో మమిత బైజు తన కెరీర్లో అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. వరుసగా రూ. 200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన మూడు చిత్రాల్లో నటించిన నటిగా ఆమె గుర్తింపు పొందారు. ఈ సినిమాలో సూర్య, మమిత బైజులతో పాటు రాధికా శరత్కుమార్, రవీనా టాండన్, భావని శ్రీ, నాజర్, హర్ష చెందు, సునీల్ రెడ్డి, హారిక తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ మూవీకి స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జి.వి. ప్రకాష్ నేపథ్య సంగీతం సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది.
THE ONE DID IT IN STYLE 🔥❤️🔥#VishwanathAndSons crosses a MASSIVE ₹260 CRORES+ Worldwide Gross 💥💥💥— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) September 7, 2026
25 days of heartfelt blockbuster and still running successfully in cinemas near you 🤩🥳#BlockbusterVAS #BlockbusterVishwanathAndSons@Suriya_offl #VenkyAtluri… pic.twitter.com/eoo8qoTS7J
స్టోరీ లైన్ ఇదే!
సంజయ్ విశ్వనాథ్ సంపన్న కుటుంబ వారసుడు. బడా వ్యాపారవేత్త అయిననప్పటికి, షూటింగ్లో భారత్కు ఒలింపిక్స్లో గోల్డ్ సాధించి పెడతాయి. అయితే బాల్యంలో కొన్ని సంఘటనల వల్ల 40ఏళ్లు వచ్చినా అతడు పెళ్లి చేసుకోడు. కానీ, అతడి తల్లి మాత్రం పెళ్లి చేసుకోవాలని, వారసుడిని ఇవ్వాలని విశ్వనాథ్తో పదే పదే పోరు పెడుతుంటుంది. దీంతో అతడు అమెరికా వెళ్లి సరోగసి ద్వారా ఓ బాలుడిని కని తీసుకొస్తాడు. కానీ, కొంతకాలం తర్వాత ఆ చిన్నారి జబ్బు బారిన పడతాడు.
చికిత్స చేసే సమయంలో ఆ చిన్నారికి కన్నతల్లి అవసరం అవుతుంది. ఇక ఆమెను వెతుక్కుంటూ విశ్వనాథ్ మళ్లీ అమెరికాకు వెళ్తాడు. మరి అక్కడ ఆ చిన్నారి తల్లి అచూకి దొరికిందా? అసలు ఆమె ఎవరు? బాబు కోసం అమెరికా నుంచి భారత్కు వస్తుందా? అలాగే సంజయ్ పెళ్లి చేసుకుంటాడా? సంజయ్ జీవితంలో మదన కామేశ్వరి ఎలా వచ్చింది? అనే అంశాలతో దర్శకుడు ఆసక్తికరంగా సినిమాను తెరకెక్కించారు.
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