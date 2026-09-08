ETV Bharat / entertainment

OTTలోకి ఫ్యామిలీ డ్రామా - 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్!

నెట్​ఫ్లిక్స్​లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ - అధికారికంగా ప్రకటించిన సంస్థ!

Viswanath And Sons Movie
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్​లో సూర్య, రాధిక (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Viswanath And Sons OTT Release : తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య - మమిత బైజు జంటగా నటించిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్​టైనర్ 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్'. థియేటర్లలో బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించిన ఈ క్లాసీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామా, త్వరలోనే ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించనుంది. ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ చిత్ర డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈనెల 11 నుంచి ఈ చిత్రం నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగుతో పాటు తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రానున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు.

రూ. 260 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్

సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకంపై నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. అథ్లెట్, బిలియనీర్, ఫిల్మ్‌థ్రోపిస్ట్ అయిన సంజయ్ విశ్వనాథ్ (సూర్య) జీవితంలో ఊహించని రీతిలో చోటు చేసుకునే పరిణామాలు, కుటుంబ బంధాలు, విలువలు,సరోగసి వంటి సరికొత్త సామాజిక అంశాల నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా, కలెక్షన్ల పరంగా దూసుకుపోయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం రూ. 260 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. సూర్య ఈ ఏడాది 'కురుప్పు' (తెలుగులో వీరభద్రుడు)తో కెరీర్​లోనే అత్యధిక కలెక్షన్లను నమోదు చేయగా, ఆ జోరును ఈ విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్​తో కొనసాగించారు.

ఈ చిత్రంలో సూర్య సరసన మమిత బైజు హీరోయిన్‌గా నటించి మెప్పించారు. ఆమె పాత్రకు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. అంతేకాకుండా, ఈ సినిమా విజయంతో మమిత బైజు తన కెరీర్‌లో అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. వరుసగా రూ. 200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన మూడు చిత్రాల్లో నటించిన నటిగా ఆమె గుర్తింపు పొందారు. ఈ సినిమాలో సూర్య, మమిత బైజులతో పాటు రాధికా శరత్‌కుమార్, రవీనా టాండన్, భావని శ్రీ, నాజర్, హర్ష చెందు, సునీల్ రెడ్డి, హారిక తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ మూవీకి స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జి.వి. ప్రకాష్ నేపథ్య సంగీతం సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది.

స్టోరీ లైన్ ఇదే!
సంజ‌య్ విశ్వ‌నాథ్ సంప‌న్న కుటుంబ వార‌సుడు. బడా వ్యాపార‌వేత్త అయిననప్పటికి, షూటింగ్‌లో భార‌త్​కు ఒలింపిక్స్‌లో గోల్డ్ సాధించి పెడతాయి. అయితే బాల్యంలో కొన్ని సంఘటనల వల్ల 40ఏళ్లు వచ్చినా అతడు పెళ్లి చేసుకోడు. కానీ, అతడి తల్లి మాత్రం పెళ్లి చేసుకోవాల‌ని, వారసుడిని ఇవ్వాలని విశ్వనాథ్​తో పదే పదే పోరు పెడుతుంటుంది. దీంతో అతడు అమెరికా వెళ్లి స‌రోగ‌సి ద్వారా ఓ బాలుడిని క‌ని తీసుకొస్తాడు. కానీ, కొంతకాలం తర్వాత ఆ చిన్నారి జబ్బు బారిన పడతాడు.

చికిత్స చేసే సమయంలో ఆ చిన్నారికి క‌న్నత‌ల్లి అవ‌స‌రం అవుతుంది. ఇక ఆమెను వెతుక్కుంటూ విశ్వనాథ్ మ‌ళ్లీ అమెరికాకు వెళ్తాడు. మ‌రి అక్కడ ఆ చిన్నారి తల్లి అచూకి దొరికిందా? అసలు ఆమె ఎవ‌రు? బాబు కోసం అమెరికా నుంచి భారత్​కు వస్తుందా? అలాగే సంజ‌య్ పెళ్లి చేసుకుంటాడా? సంజ‌య్ జీవితంలో మ‌ద‌న కామేశ్వ‌రి ఎలా వ‌చ్చింది? అనే అంశాలతో దర్శకుడు ఆసక్తికరంగా సినిమాను తెరకెక్కించారు.

'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' బాక్సాఫీస్ ర్యాంపేజ్- రెండు రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్ల క్లబ్​లోకి

'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' రివ్యూ - సూర్య మ్యాజిక్ రిపీట్ అయ్యిందా?

TAGGED:

VISWANATH AND SONS OTT RELEASE
VENKY ATLURI SURYA MOVIE
MAMITHA BAIJU SURYA MOVIE
SURIYA NEW MOVIE NETFLIX STREAMING
VISHWANATH SONS OTT RELEASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.