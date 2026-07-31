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'న్యూటన్​ సూత్రంతో కర్మ సిద్ధాంతం లింక్'- సుమంత్ క్రైమ్ మిస్టరీ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఎలా ఉందంటే?

థియేటర్లలోకి మిస్టరీ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా - ఈటీవీ విన్ తొలి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉంది?- పోలీస్ పాత్రలో సుమంత్ ఆకట్టుకున్నారా?

Newtons 3rd Law Movie Review
Newtons 3rd Law Movie Review (Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 31, 2026 at 10:00 AM IST

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Sumanth Newton's 3rd Law : సుమంత్ హీరోగా నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా' ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఆయన గతంలో నటించిన 'అనగనగా' సినిమా ఇటీవల ఈటీవీ విన్‌లో విడుదలై ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. అలాగే ఈ 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా' టీజర్, ట్రైలర్లు కూడా ఆసక్తి రేకెత్తించాయి. మరి ఈ మూవీ నిజంగా థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని అందించిందా? సుమంత్‌కు మరో విజయాన్ని అందించిందా? తెలుసుకుందాం.

కథ ఏంటంటే
ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి వినయ్ (త్రినాథ్ వర్మ) అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో ఇంటి పైకప్పు నుంచి కిందపడి మృతి చెందుతాడు. ఈ కేసు దర్యాప్తు బాధ్యతలను పోలీస్ అధికారి వాసుదేవ్ (సుమంత్) చేపడతాడు. విచారణలో భాగంగా వినయ్ తల్లిదండ్రులు పార్వతి (షెల్లీ ఎన్ కుమార్), గంగాధర్ (రవివర్మ)ను ప్రశ్నిస్తుండగా అనేక అనుమానాస్పద విషయాలు బయటపడతాయి. వినయ్ అసలు ఎవరు? అతడి గతం ఏమిటి? మోస్ట్ వాంటెడ్ నేరస్థుడు స్టీఫెన్ మెర్క్యురీ (జగపతిబాబు)తో అతడికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? జ్యోతి ప్రమాదం, వినయ్ మరణం మధ్య ఉన్న లింక్ ఏమిటి? ఈ ఘటనల ఆధారంగా రాసిన 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా' పుస్తకం వెనుక అసలు కథ ఏంటి? డేవిడ్ (శ్రీనివాస్ అవసరాల) ఎందుకు భయపడతాడు? కార్తిక్ (గౌతమ్ పండిట్) పాత్ర ప్రాధాన్యం ఏమిటి? అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానమే సినిమా.

ఎలా ఉందంటే
"ప్రతి చర్యకు సమానమైన వ్యతిరేక ప్రతిచర్య ఉంటుంది" అనే న్యూటన్ మూడో సూత్రాన్ని, కర్మ సిద్ధాంతంతో ముడిపెడుతూ దర్శకుడు రాజేశ్ కర్ణ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. 1999 కాలం నేపథ్యంలో సాగే కథలో జ్యోతి మరణం, వినయ్ అనుమానాస్పద మృతి ఘటనలతో సినిమా ఆసక్తికరంగా ప్రారంభమవుతుంది. మొదటి భాగం మొత్తం వినయ్ మరణంపై దర్యాప్తు చుట్టూనే సాగుతుంది. వాసుదేవ్ విచారణ, వినయ్ కుటుంబ నేపథ్యాన్ని చూపించిన తీరు బాగున్నప్పటికీ కథనం కొంత నెమ్మదిగా సాగుతుంది. అయితే ఇంటర్వెల్‌కు వచ్చే ట్విస్ట్ రెండో భాగంపై ఆసక్తిని పెంచుతుంది.

ద్వితీయార్థంలో కథ వేగం అందుకుంటుంది. వినయ్, కార్తిక్, మెర్క్యురీ, జ్యోతి పాత్రల మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని ఒక్కో మలుపుతో చూపించిన తీరు థ్రిల్ కలిగిస్తుంది. కర్మ సిద్ధాంతాన్ని కథలో మిళితం చేసిన విధానం ఆకట్టుకుంటుంది. చివర్లో మరో భాగానికి అవకాశం ఉండేలా ముగింపు ఇవ్వడం ఆసక్తిని పెంచుతుంది.

ఎవరెలా చేశారంటే
సుమంత్ సీరియస్ పోలీస్ అధికారిగా హుందాగా నటించారు. అతడి నటన సినిమాకు ప్రధాన బలం. వినయ్ పాత్రలో త్రినాథ్ వర్మ, కార్తిక్‌గా గౌతమ్ పండిట్ తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. షెల్లీ ఎన్ కుమార్ భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో ఆకట్టుకున్నారు. జగపతిబాబు తక్కువ సన్నివేశాల్లో కనిపించినా ప్రభావం చూపించారు. శ్రీనివాస్ అవసరాల, రవివర్మ, నేహా పఠాన్, హరిణి రావు తదితరులు తమ పాత్రల పరిధిలో మెప్పించారు.

సాంకేతిక అంశాలు
దర్శకుడు రాజేశ్ కర్ణ కథను కంటే స్క్రీన్‌ప్లేపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు. కొన్ని చోట్ల కథనం నెమ్మదించినా, రెండో భాగంలో వచ్చే ట్విస్టులు ఆ లోటును భర్తీ చేస్తాయి. నేపథ్య సంగీతం సన్నివేశాలకు బలం చేకూర్చింది. సినిమాటోగ్రఫీ, నిర్మాణ విలువలు కథకు తగ్గట్టుగా ఉన్నాయి. అయితే మొదటి భాగంలో మరింత వేగం, రెండో భాగంలో పాటను తగ్గించి ఉంటే సినిమా ఇంకా బలంగా ఉండేదనే భావన కలుగుతుంది.

బలాలు

  • సుమంత్ నటన
  • కర్మ సిద్ధాంతంతో కూడిన కథ
  • ద్వితీయార్థంలోని ట్విస్టులు
  • నేపథ్య సంగీతం

బలహీనతలు

  • మొదటి భాగంలో నెమ్మదిగా సాగే కథనం

చివరగా : 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా' కర్మ సిద్ధాంతాన్ని క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌కు జోడించి తెరకెక్కించిన ఆసక్తికర ప్రయత్నం. నెమ్మదిగా సాగే కథనాన్ని పక్కన పెడితే, రెండో భాగంలోని మలుపులు, సుమంత్ నటన సినిమాను నిలబెడతాయి.

గమనిక : ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!

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