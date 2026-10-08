'80ల్లోనే కేరళ వాళ్లు ఇంగ్లిష్ సినిమాలు చూసేవాళ్లు'- మలయాళ కంటెంట్పై కామెంట్స్కు శ్రీవిష్ణు క్లారిటీ
మలయాళం సినిమాలపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చిన శ్రీ విష్ణు - అలా అనడం అసలు కారణం ఇదేనని వెల్లడి
Published : October 8, 2026 at 5:04 PM IST
Sree Vishnu On Comrade Kalyan : 'కామ్రేడ్ కల్యాణ్' మూవీ యూత్తో పాటు, ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్కు కూడా బాగా నచ్చుతుందని హీరో శ్రీ విష్ణు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. నక్సలిజం అనే సీరియస్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉన్నప్పటికీ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, మంచి కామెడీతో సినిమా అందరినీ అలరిస్తుందని ఆయన అన్నారు. అక్టోబర్ 9న ఈ మూవీ రిలీజ్ కానున్న నేపథ్యంలో, శ్రీ విష్ణు ప్రమోషన్స్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, సినిమా గురించి విశేషాలను షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తెలుగు, మలయాళ ఇండస్ట్రీలో డ్రామా సినిమాలపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
'దసరా సీజన్లో కామ్రేడ్ కల్యాణ్ చిత్రాన్ని థియేటర్లో చూసి ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ బాగా ఆస్వాదిస్తారు. పిల్లలకు కూడా ఈ సినిమా బాగా నచ్చుతుంది. ఇప్పటి వరకు రిలీజైన మా ప్రమోషనల్ కంటెంట్కు ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమాకు రిలీజ్ డేట్ను ఎప్పుడో అనుకున్నాం. కానీ సెన్సార్ పనులు ఆలస్యం అయ్యాయి. కానీ, ఎంతో కృషి చేసి అనుకున్న తేదీనే మీ ముందుకు తీసుకువస్తున్నాం. ఈ సినిమాను తప్పకుండా థియేటర్లో చూడండి. అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారని నమ్మకం ఉంది' అని శ్రీవిష్ణు అన్నారు.
ఆ అర్థంతో అనలేదు : శ్రీవిష్ణు
రెండు రోజుల కిందట ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో శ్రీ విష్ణు చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అయ్యాయి. తాను ఒకవేళ పూర్తిగా డ్రామా సినిమా చేయాలనుకుంటే, దానిని తొలుత మలయాళంలోనే డబ్ చేస్తానని చెప్పారు. ఆ తర్వాతే తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తానని అన్నారు. అన్ని విధాలుగా వర్కౌట్ అయితే మాత్రమే ఇలా చేస్తానని అన్నారు. దీనిపై ఇవాళ ఆయనను మీడియాను ప్రశ్నించగా, తన కామెంట్స్పై క్లారిటీ ఇచ్చారు.
Book Your Laughs!😀 🎟️ https://t.co/9opEy0zaij #ComradeKalyan In Theaters from Oct 9th 🤗 https://t.co/2xz6diGk1V— Sree Vishnu (@sreevishnuoffl) October 7, 2026
'ఆ విషయంలో నేను పూర్తిగా చెప్పింది కాకుండా, చిన్న క్లిప్ మాత్రమే కట్ చేసి వైరల్ చేశారు. అందుకే నా మాటలు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. నేను చెప్పిన విషయాన్ని మీరు పూర్తిగా అర్ధం చేసుకోలేదు. పుల్ లెంగ్త్ డ్రామా ఫిల్మ్ చేయాలనుకుంటే, మనకంటే కూడా మలయాళంలో బాగా ఆదరిస్తారని అన్నాను. వాళ్లు 70, 80ల్లోనే ఇంగ్లిష్ సినిమాలు చూసేవాళ్లు. మోహన్లాల్, మమ్ముట్టి తర్వాత ఆ నేచర్ మారింది. మనం కూడా మలయాళం సినిమాలు చూస్తాం. కొన్నిసార్లు ఒక సినిమా అంత పెద్ద హిట్ అవ్వడానికి 'అందులో ఏముంది ' ఆశ్చర్యపోతాం. అలాంటి సినిమాలు మలయాళంలోనే ఆడతాయని భావిస్తాం. కానీ, ఇక్కడ తెలుగులో కమర్షియాలిటీ కల్చర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే అలా అన్నాను కానీ మరే ఉద్దేశం లేదు' అని శ్రీ విష్ణు అన్నారు.
శాడిస్ట్ను కాదు : కోన వెంకట్
ఆదర్శ కుటుంబం సినిమా పోస్ట్పోన్ అవ్వడంతోనే ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నారా? అని రచయిత కోన వెంకట్ను అడగ్గా, తాను అంత శాడిస్ట్ను కాదంటూ ఫన్నీగా ఆన్సర్ ఇచ్చారు. అయితే సినిమా ఫైనల్ కాపీని నిన్ననే చూసుకున్నామని, అనుకున్న విధంగానే ఔట్పుట్ రావడంతో హ్యాపీగా ఉన్నామని చెప్పారు.
Ekkuva aalochinchodhu 😉😉😉 #ComradeKalyan ki Tickets book chesukondi😀❤️ https://t.co/9opEy0zaij Repu theatres lo kaludham 🤗 https://t.co/gxkzsJWj8f— Sree Vishnu (@sreevishnuoffl) October 8, 2026
ఇక కామ్రేడ్ కల్యాణ్ సినిమా విషయానికొస్తే, ఈ చిత్రంలో శ్రీ విష్ణుకు జోడీగా మహిమా నంబియార్ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. రాధికా శరత్కుమార్, షైన్ టామ్ చాకో తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. జానకీరామ్ మారెళ్ల తెరకెక్కిస్తున్నారు. విజయ్ బుల్గనిన్ స్వరాలందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ రచయిత కోన వెంకట్ సమర్పిస్తుండగా,వెంకటకృష్ణ కర్నాటి, సీత కర్నాటి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.
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