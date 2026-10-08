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'80ల్లోనే కేరళ వాళ్లు ఇంగ్లిష్ సినిమాలు చూసేవాళ్లు'- మలయాళ కంటెంట్​పై కామెంట్స్​కు శ్రీవిష్ణు క్లారిటీ

మలయాళం సినిమాలపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చిన శ్రీ విష్ణు - అలా అనడం అసలు కారణం ఇదేనని వెల్లడి

Sree Vishnu Latest Comments
నటుడు శ్రీ విష్ణు (Source: Eenadu)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2026 at 5:04 PM IST

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Sree Vishnu On Comrade Kalyan : 'కామ్రేడ్ కల్యాణ్' మూవీ యూత్​తో పాటు, ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్​కు కూడా బాగా నచ్చుతుందని హీరో శ్రీ విష్ణు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. నక్సలిజం అనే సీరియస్ బ్యాక్​డ్రాప్ ఉన్నప్పటికీ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, మంచి కామెడీతో సినిమా అందరినీ అలరిస్తుందని ఆయన అన్నారు. అక్టోబర్ 9న ఈ మూవీ రిలీజ్​ కానున్న నేపథ్యంలో, శ్రీ విష్ణు ప్రమోషన్స్​లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, సినిమా గురించి విశేషాలను షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తెలుగు, మలయాళ ఇండస్ట్రీలో డ్రామా సినిమాలపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

'దసరా సీజన్​లో కామ్రేడ్ కల్యాణ్ చిత్రాన్ని థియేటర్లో చూసి ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ బాగా ఆస్వాదిస్తారు. పిల్లలకు కూడా ఈ సినిమా బాగా నచ్చుతుంది. ఇప్పటి వరకు రిలీజైన మా ప్రమోషనల్ కంటెంట్​కు ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమాకు రిలీజ్ డేట్​ను ఎప్పుడో అనుకున్నాం. కానీ సెన్సార్ పనులు ఆలస్యం అయ్యాయి. కానీ, ఎంతో కృషి చేసి అనుకున్న తేదీనే మీ ముందుకు తీసుకువస్తున్నాం. ఈ సినిమాను తప్పకుండా థియేటర్లో చూడండి. అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారని నమ్మకం ఉంది' అని శ్రీవిష్ణు అన్నారు.

ఆ అర్థంతో అనలేదు : శ్రీవిష్ణు
రెండు రోజుల కిందట ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్​లో శ్రీ విష్ణు చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అయ్యాయి. తాను ఒకవేళ పూర్తిగా డ్రామా సినిమా చేయాలనుకుంటే, దానిని తొలుత మలయాళంలోనే డబ్ చేస్తానని చెప్పారు. ఆ తర్వాతే తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తానని అన్నారు. అన్ని విధాలుగా వర్కౌట్ అయితే మాత్రమే ఇలా చేస్తానని అన్నారు. దీనిపై ఇవాళ ఆయనను మీడియాను ప్రశ్నించగా, తన కామెంట్స్​పై క్లారిటీ ఇచ్చారు.

'ఆ విషయంలో నేను పూర్తిగా చెప్పింది కాకుండా, చిన్న క్లిప్​ మాత్రమే కట్​ చేసి వైరల్ చేశారు. అందుకే నా మాటలు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. నేను చెప్పిన విషయాన్ని మీరు పూర్తిగా అర్ధం చేసుకోలేదు. పుల్​ లెంగ్త్ డ్రామా ఫిల్మ్ చేయాలనుకుంటే, మనకంటే కూడా మలయాళంలో బాగా ఆదరిస్తారని అన్నాను. వాళ్లు 70, 80ల్లోనే ఇంగ్లిష్ సినిమాలు చూసేవాళ్లు. మోహన్​లాల్, మమ్ముట్టి తర్వాత ఆ నేచర్ మారింది. మనం కూడా మలయాళం సినిమాలు చూస్తాం. కొన్నిసార్లు ఒక సినిమా అంత పెద్ద హిట్ అవ్వడానికి 'అందులో ఏముంది ' ఆశ్చర్యపోతాం. అలాంటి సినిమాలు మలయాళంలోనే ఆడతాయని భావిస్తాం. కానీ, ఇక్కడ తెలుగులో కమర్షియాలిటీ కల్చర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే అలా అన్నాను కానీ మరే ఉద్దేశం లేదు' అని శ్రీ విష్ణు అన్నారు.

శాడిస్ట్​ను కాదు : కోన వెంకట్
ఆదర్శ కుటుంబం సినిమా పోస్ట్​పోన్ అవ్వడంతోనే ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నారా? అని రచయిత కోన వెంకట్​ను అడగ్గా, తాను అంత శాడిస్ట్​ను కాదంటూ ఫన్నీగా ఆన్సర్ ఇచ్చారు. అయితే సినిమా ఫైనల్ కాపీని నిన్ననే చూసుకున్నామని, అనుకున్న విధంగానే ఔట్​పుట్ రావడంతో హ్యాపీగా ఉన్నామని చెప్పారు.

ఇక కామ్రేడ్ కల్యాణ్ సినిమా విషయానికొస్తే, ఈ చిత్రంలో శ్రీ విష్ణుకు జోడీగా మహిమా నంబియార్‌ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. రాధికా శరత్‌కుమార్‌, షైన్‌ టామ్‌ చాకో తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. జానకీరామ్‌ మారెళ్ల తెరకెక్కిస్తున్నారు. విజయ్‌ బుల్గనిన్‌ స్వరాలందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ రచయిత కోన వెంకట్‌ సమర్పిస్తుండగా,వెంకటకృష్ణ కర్నాటి, సీత కర్నాటి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

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