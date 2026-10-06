విమానయాన భద్రతపై సోనూసూద్ కీలక సూచనలు- ఏమన్నారంటే?
ఫ్లైదుబాయ్ ఘటనపై స్పందించిన సోనూసూద్ - అత్యవసర భద్రతా వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా కోరిన నటుడు
Published : October 6, 2026 at 7:37 PM IST
Sonu Sood On Flydubai Attack : కరోనా కష్ట కాలంలో ఎందరికో సహాయం చేసి ప్రశంసలు అందుకున్నారు నటుడు సోనూసూద్. కొన్ని రోజుల క్రితం నేపాల్లో వరదలు సంభవించిప్పుడు కూడా 'నేపాల్ ఒంటరిది కాదు, తోడుగా మేమున్నాం' అంటూ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. వృత్తిరీత్యా నటుడు అయినప్పటికీ సామాజిక స్పృహ కలిగిన వ్యక్తిగా సమాజానికి తన వంతు సాయాన్ని సోనూసూద్ చేస్తుంటారు. ఇక ఇటీవల సంభవించిన ఫ్లైదుబాయ్ ఘటనపైనా ఆయన స్పందించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్ వేదికగా పోస్టు చేశారు.
'ఇటీవల చోటుచేసుకున్న ఘటనలు విమానయాన భద్రత అనేది ఎప్పటికప్పుడు అభివృద్ధి చెందాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తు చేస్తున్నాయి. కాక్పిట్ ప్రవేశానికి సంబంధించి విమానయాన సంస్థలు అదనపు అత్యవసర భద్రతా చర్యలను పరిశీలించాలని కోరుతున్నాను. అత్యవసర పరిస్థితిలో కాక్పిట్లో ఉన్న పైలట్లు తలుపు తెరవలేని పరిస్థితి ఏర్పడితే, బయట ఉన్న సిబ్బంది సహాయం చేయడానికి వీలుగా ఏమైనా చర్యలు తీసుకోవచ్చేమో ఆలోచించాలి. కాక్పిట్ డోర్ తీయడానికి భద్రంగా సీల్ చేసిన అత్యవసర కోడ్ను బయట ఉండే ఒక సిబ్బంది వద్ద ఉంచే విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చేమో. అయితే దాన్ని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఉపయోగించేలా చూడాలి' అని సోనూసూద్ ఈ సందర్భంగా సూచించారు.
Recent incidents remind us that aviation safety can never stop evolving. Could airlines consider an additional emergency safeguard for cockpit access..perhaps a securely sealed emergency code entrusted to a designated crew member, accessible only in a genuine emergency and under strict safeguards? If, in an extreme situation, the pilots inside are unable to open the cockpit door, this could provide a controlled way for someone outside to assist. One more layer of protection could potentially save lives. Worth discussing. ✈️— sonu sood (@SonuSood) October 6, 2026
అసలేం జరిగిందంటే?
ఇటీవల దుబాయ్ నుంచి ఇజ్రాయెల్లోని టెల్అవీవ్ వెళ్తున్న విమానం విమానం కాక్పిట్లో ఘర్షణతో సౌదీ అరేబియాలో అత్యవసరంగా దిగింది. ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఫ్లైదుబాయ్ విమానాన్ని కూల్చివేసేందుకు కోపైలట్ ప్రయత్నించారు. అంతేకాకుండా కెప్టెన్ను గాయపర్చడం అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఆ తర్వాత ఈ ఘటనను యూఏఈ ఉగ్రవాద చర్యగా ప్రకటించిన క్రమంలో సోనూసూద్ తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు.
ఘటనపై బయటికొచ్చిన కీలక విషయం!
ప్రస్తుతం ఈ ఘటన దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో మరో కీలక అంశం బయటకు వచ్చింది. గాజాలో ఇజ్రాయెల్ చేపడుతున్న చర్యలకు ప్రతీకారంగానే కోపైలట్ దాడికి పాల్పడి ఉండొచ్చని అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేసినట్లు తెలుస్తోంది. టెల్అవీవ్ వైపు విమానాన్ని మళ్లించి దాడి చేయాలనే ప్రయత్నం విఫలమైతే మరో లక్ష్యాన్ని ఎంచుకున్నట్లు కూడా దర్యాప్తు వర్గాలు అనుమానిస్తున్నాయి. జోర్డాన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరం కూడా అతడి లక్ష్యాల జాబితాలో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఒమన్కు చెందిన ఈ కోపైలట్ గతంలోనూ టెల్అవీవ్కు వెళ్లే విమానంలో విధులు నిర్వహించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది.
Bihar .. we are with you ❤️🙏 #floodrelief #biharfloods https://t.co/4QiXbgRk4a— sonu sood (@SonuSood) September 22, 2026
దుబాయ్లో చిక్కుకున్న ప్రయాణికులకు సాయం
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల కారణంగా దుబాయ్లో చిక్కుకున్న ప్రయాణికులకు సోనూసూద్ సాయం అందించారు. ప్రయాణికుల కోసం సోనూసూద్ ఉచిత సురక్షిత వసతి సౌకర్యాన్ని ప్రకటించారు. ఈ ఉచిత సౌకర్యం కేవలం భారతీయులకు మాత్రమే పరిమితం చేయకుండా, ఏ దేశం వారైనా ఉపయోగించుకోవచ్చని ఆయన స్పష్టం చేయడం విశేషం. 'నో నేషనాలిటీ, నో కండిషన్స్, జస్ట్ హ్యుమానిటీ' అంటూ సోనూసూద్ పిలుపునిచ్చారు. ప్రయాణికులకు చేసిన ఆ సాయంపై సోషల్ మీడియా వేదికగా అప్పట్లో సోనూసూద్పై పెద్ద ఎత్తున ప్రశంసలు వెల్లువెత్తాయి.
బిహార్ ప్రజలకు అండగా
అంతేకాకుండా ఇటీవల బీహార్లో సంభవించిన భారీ వరదలపై సోనూసూద్ స్పందించమే కాకుండా తన వంతు సాయాన్ని సైతం సకాలంలో అందించారు. ఆయనే స్వయంగా బోటుపై ప్రయాణించి బేగుసరాయ్, లఖిసరాయ్, మతిహానీ వంటి వరద ముప్పు ప్రాంతాలకు చేరుకున్నారు. దాదాపు 20 ట్రక్కుల నిత్యవసర వస్తువులను, 10వేల ఆహార ప్యాకెట్లను బాధితులకు పంపిణీ చేసి అండగా నిలిచారు.
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