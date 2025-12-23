'నిండుగా డ్రెస్ వేసుకుంటేనే అందం'- హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్పై శివాజీ కామెంట్స్
హీరోయిన్ల వస్త్రధారణపై 'దండోరా' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో శివాజీ కీలక వ్యాఖ్యలు- సోషల్ మీడియాలో విమర్శిస్తున్న నెటిజన్లు
Published : December 23, 2025 at 11:29 AM IST
Actor Shivaji On Heriones Dressing Style : ఆసక్తికరమైన పాత్రలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ప్రముఖ నటుడు శివాజీ ఇటీవల ఓ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఆయన ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం 'దండోరా' డిసెంబర్ 25న విడుదల కానుంది. దానికి సంబంధించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్పై చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అయ్యాయి.
హీరోయిన్లు దుస్తులు నిండుగా వేసుకుంటే వారి అందాన్ని, గౌరవాన్ని పెంచుతాయని తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు శివాజీ. ఫ్యాషన్ దుస్తులు ధరించినపుడు చూసేవాళ్లు అందంగా ఉన్నావని చెబుతారని, కానీ లోపల తిట్టేసుకుంటారని అన్నారు. స్త్రీలకు అసలైన అందం నిండుగా దుస్తులు ధరించినపుడే వస్తుందన్నారు. ఆ సమయంలో అసభ్య పదజాలం కూడా ఉపయోగించారు.
స్వేచ్ఛను కోల్పోవద్దు !
"హీరోయిన్లు అన్నాక గ్లామర్ ఉండాలి కానీ హద్దుల్లో ఉండాలి. మా అమ్మ సావిత్రి తన నిండైన రూపంతో మదిలో ఇంకా కదలాడుతూ ఉంటుంది. ఆ జనరేషన్లో సౌందర్య, ఇప్పుడు రష్మిక చక్కగా ఉంటారు. స్వేచ్ఛ అనేది ఒక అదృష్టం. దాన్ని దూరం చేసుకోవద్దు. ప్రపంచ వేదికలపై కూడా చీర కట్టులో వచ్చినవారికే విశ్వసుందరి కిరీటాలు వరించాయి" అని శివాజీ అన్నారు.
విమర్శిస్తున్న నెటిజన్లు
దీంతో హీరోయిన్ల దుస్తులపై శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యాలు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. కొందరు నెటిజన్లు ఆయన అభిప్రాయాన్ని విమర్శిస్తున్నారు.