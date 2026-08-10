టాక్సిక్లో కియారా పాత్రపై సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర స్పందన- ఇన్స్టాలో పోస్టు పెట్టిన హీరోయిన్ భర్త
టాక్సిక్ ట్రైలర్పై సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర స్పందన - కియారా అదరగొట్టేసిందంటూ ప్రశంసలు- ఇన్స్టాలో స్పెషల్ పోస్టు
Published : August 10, 2026 at 8:34 AM IST
Sidharth Malhotra On Kiara Advani Toxic : యశ్ టాక్సిక్ మూవీ ట్రైలర్కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇందులో హీరోయిన్ కియారా అడ్వాణీ పాత్ర ఆకట్టుకుంటుంది. మొదట గ్లింప్స్, టీజర్లో చూస్తే ఆమె పాత్ర కేవలం గ్లామర్కే పరిమితం కానుందేమో అనిపించింది. కానీ, ట్రైలర్ చూశాక మాత్రం ప్రేక్షకుల అభిప్రాయం మారింది. కియారా పోషిస్తున్న పాత్రలో బలమైన భావోద్వేగం కూడా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. దీంతో ఈ పాత్రపై కియారా భర్త సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర స్పందించారు. కియారా కెరీర్లో ఇది అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కాబోతోందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ట్రైలర్ను షేర్ చేస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు.
ఇలాంటి కథను తెరపైకి తీసుకురావడానికి మూవీటీమ్తోపాటు కియారా పడిన కష్టాన్ని సిద్ధార్ధ్ ప్రశంసించారు. 'కియారా, నీ కృషి, నీ పట్టుదల, నీ అభిరుచి అన్నీ వెండితెరపై కనిపించబోతున్నాయి. ఇది నీ అత్యుత్తమ చిత్రాలలో ఒకటి కాబోతోంది. గీతూమోహన్ దాస్, యశ్ మీరు ఓ అద్భుతం. మీరు, మీ చిత్ర బృందం సృష్టించిన మ్యాజిక్ను చూడటానికి ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. టాక్సిక్ మూవీటీమ్కు అభినందనలు. ఆగస్టు 26 కోసం నేనూ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నా' అని సిద్ధార్థ్ రాసుకొచ్చారు.
కాగా, ఇందులో కియారా నదియా పాత్రలో కనిపించనుంది. అయితే ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలు, గ్లింప్స్లో బోల్డ్ డోసేజ్ ఎక్కువగా ఉండడంతో ఆమె పాత్రను గ్లామర్కే పరిమితం చేస్తారమో అనిపించింది. దీనిపై చర్చ కూడా జరిగింది. కానీ డైరెక్టర్ గీతూమోహన్ దాస్ ట్రైలర్తో తన రైటింగ్ స్కిల్స్ ఏ రేంజ్లో ఉన్నాయో చూపించారు. నదియా పాత్రను గ్లామర్కే పరిమితం చేయకుండా బలమైన ఎమోషన్స్తో కూడిన క్యారెక్టర్గా రాసుకున్నారు. ట్రైలర్లో అది స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. దీంతో ఆమె పాత్రపై ఆడియెన్స్ అభిప్రాయం ట్రైలర్ తర్వాత పూర్తిగా మారిపోయింది.
టాక్సిక్కు ముందు టాక్సిక్ తర్వాత
బెంగళూరులో శనివారం జరిగిన 'టాక్సిక్' ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమంలో కియార తన పాత్ర గురించి మాట్లాడింది. నదియా పాత్ర తన కెరీర్లో గుర్తుండిపోయేదని చెప్పింది. అలాదే ఈ పాత్ర తన సినీ ప్రయాణాన్ని చూసే విధానాన్ని మార్చిందని వెల్లడించింది. ఇందుకోసం ఆమె పడిన కష్టం బిగ్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తుందని తెలిపింది. అంతేకాదు తన కెరీర్లో కెరీర్ టాక్సిక్కు ముందు టాక్సిక్కు తర్వాత అనేలా మారిపోతుందని నమ్మకం వ్యక్తం చేసింది.