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టాక్సిక్​లో కియారా పాత్రపై సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర స్పందన- ఇన్​స్టాలో పోస్టు పెట్టిన హీరోయిన్ భర్త

టాక్సిక్ ట్రైలర్​పై సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర స్పందన - కియారా అదరగొట్టేసిందంటూ ప్రశంసలు- ఇన్​స్టాలో స్పెషల్ పోస్టు

సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర - కియారా అడ్వాణీ
సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర - కియారా అడ్వాణీ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 8:34 AM IST

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Sidharth Malhotra On Kiara Advani Toxic : యశ్ టాక్సిక్ మూవీ​ ట్రైలర్​కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇందులో హీరోయిన్ కియారా అడ్వాణీ పాత్ర ఆకట్టుకుంటుంది. మొదట గ్లింప్స్, టీజర్​లో చూస్తే ఆమె పాత్ర కేవలం గ్లామర్​కే పరిమితం కానుందేమో అనిపించింది. కానీ, ట్రైలర్ చూశాక మాత్రం ప్రేక్షకుల అభిప్రాయం మారింది. కియారా పోషిస్తున్న పాత్రలో బలమైన భావోద్వేగం కూడా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. దీంతో ఈ పాత్రపై కియారా భర్త సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర స్పందించారు. కియారా కెరీర్‌లో ఇది అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కాబోతోందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ట్రైలర్​ను షేర్ చేస్తూ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు.

ఇలాంటి కథను తెరపైకి తీసుకురావడానికి మూవీటీమ్​తోపాటు కియారా పడిన కష్టాన్ని సిద్ధార్ధ్ ప్రశంసించారు. 'కియారా, నీ కృషి, నీ పట్టుదల, నీ అభిరుచి అన్నీ వెండితెరపై కనిపించబోతున్నాయి. ఇది నీ అత్యుత్తమ చిత్రాలలో ఒకటి కాబోతోంది. గీతూమోహన్ దాస్, యశ్​ మీరు ఓ అద్భుతం. మీరు, మీ చిత్ర బృందం సృష్టించిన మ్యాజిక్‌ను చూడటానికి ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. టాక్సిక్ మూవీటీమ్​కు అభినందనలు. ఆగస్టు 26 కోసం నేనూ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నా' అని సిద్ధార్థ్ రాసుకొచ్చారు.

Sidharth Malhotra Insta Story
సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర ఇన్​స్టా స్టోరీ (Source : Sidharth Malhotra Insta Story)

కాగా, ఇందులో కియారా నదియా పాత్రలో కనిపించనుంది. అయితే ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలు, గ్లింప్స్​లో బోల్డ్ డోసేజ్ ఎక్కువగా ఉండడంతో ఆమె పాత్రను గ్లామర్​కే పరిమితం చేస్తారమో అనిపించింది. దీనిపై చర్చ కూడా జరిగింది. కానీ డైరెక్టర్ గీతూమోహన్ దాస్ ట్రైలర్​తో తన రైటింగ్ స్కిల్స్ ఏ రేంజ్​లో ఉన్నాయో​ చూపించారు. నదియా పాత్రను గ్లామర్​కే పరిమితం చేయకుండా బలమైన ఎమోషన్స్​తో కూడిన క్యారెక్టర్​గా రాసుకున్నారు. ట్రైలర్​లో అది స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. దీంతో ఆమె పాత్రపై ఆడియెన్స్​ అభిప్రాయం ట్రైలర్​ తర్వాత పూర్తిగా మారిపోయింది.

టాక్సిక్​కు ముందు టాక్సిక్ తర్వాత
బెంగళూరులో శనివారం జరిగిన 'టాక్సిక్' ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమంలో కియార తన పాత్ర గురించి మాట్లాడింది. నదియా పాత్ర తన కెరీర్​లో గుర్తుండిపోయేదని చెప్పింది. అలాదే ఈ పాత్ర తన సినీ ప్రయాణాన్ని చూసే విధానాన్ని మార్చిందని వెల్లడించింది. ఇందుకోసం ఆమె పడిన కష్టం బిగ్​ స్క్రీన్​పై కనిపిస్తుందని తెలిపింది. అంతేకాదు తన కెరీర్​లో కెరీర్​ టాక్సిక్​కు ముందు టాక్సిక్​కు తర్వాత అనేలా మారిపోతుందని నమ్మకం వ్యక్తం చేసింది.

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SIDHARTH MALHOTRA ON TOXIC MOVIE
SIDHARTH MALHOTRA ON KIARA ADVANI
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