శర్వానంద్ 'భోగి' విడుదల వాయిదా- మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన
Bhogi Movie Postponed : శర్వానంద్ కొత్త సినిమా భోగి రేపు విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే ఈ చిత్రం వాయిదా పడింది. ఈ మేరకు మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
Published : November 11, 2026 at 6:46 PM IST
శర్వానంద్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా భోగి విడుదల వాయిదా పడింది. వాస్తవానికి ఈ చిత్రం రేపు (నవంబర్ 12న) వరల్డ్వైడ్గా రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. అయితే ఊహించని కారణాల వల్ల సినిమా గురువారం థియేటర్లలోకి రావడం లేదంటూ మేకర్స్ ఇవాళ సాయంత్రం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. కొత్త రిలీజ్ డేట్ కూడా ఇంకా ఫిక్స్ చేయలేదని అందులో పేర్కొన్నారు.
'మా అందరికి భోగి ఎంతో ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్ట్. దీనిని గొప్ప ఆశయంతో, ఎంతో ఉత్సాహం, అంకితభావంతో రూపొందిస్తున్నాం. ప్రేక్షకుల అంచనాలకు తగ్గట్టుగా, వారికి అద్భుతమైన థియేట్రికల్ అనుభవాన్ని అందించాలన్న లక్ష్యంతోనే మొదటి నుంచి కష్టపడి పనిచేస్తున్నాం. అయితే కొన్ని ఊహించని కారణాల వల్ల భోగి చిత్రం విడుదల వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది. సినిమా విడుదలకు సంబంధించి వచ్చే ఎలాంటి ఊహాగానాలను నమ్మవద్దని లేదా ప్రచారం చేయవద్దని కోరుతున్నాం. కొత్త విడుదల తేదీని త్వరలోనే ప్రకటిస్తాము' అని నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్ ఎక్స్లో అధికారికంగా స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేసింది. ఏదేమైనా రిలీజ్కు ఒక్క రోజు ముందు వాయిదా పడడం ఫ్యాన్స్కు బిగ్ షాక్ అనే చెప్పాలి!
కారణం అదేనా?
సినిమా వాయిదాకు గల కచ్చితమైన కారణాలను మేకర్స్ వెల్లడించలేదు. కానీ, సెన్సార్ పనుల్లో మూవీటీమ్ కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోందని ఇన్సైడ్ టాక్ నడుస్తోంది. కానీ దీనిపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. అయితే ఈ నిరీక్షణకు తగిన ప్రతిఫలం ఉంటుందని చిత్ర బృందం ప్రేక్షకులతో చెబుతోంది. మరి ఆడియెన్స్ అంచనాలను ఎంతవరకు అందుకుంటారో చూడాలి. కానీ ఇప్పటికైతే అభిమానులు కొత్త విడుదల తేదీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
#BHOGI STANDS POST PONED. NEW RELEASE DATE WILL BE ANNOUNCED SOON. https://t.co/xmqxleR7cW— Sri Sathya Sai Arts (@SriSathyaSaiArt) November 11, 2026
ఈ సినిమాను దర్శకుడు సంపత్ నంది పాన్ఇండియా రేంజ్లో తెరకెక్కించారు. గ్రామీణ నేపథ్యంలోని యాక్షన్ డ్రామాగా ఈ సినిమా రూపొందింది. 1960ల్లో ఆదిలాబాద్- మహారాష్ట్ర సరిహద్దు గ్రామం బొగ్గుల గుట్టలో స్థానిక భూస్వాముల ఆధిపత్యంపై తిరుగుబాటు కథే ఈ చిత్ర నేపథ్యం. ఇక ఇప్పటికే బయటకు వచ్చిన ప్రమోషనల్ కంటెంట్, గ్లింప్స్, పాటలు సినిమాపై మంచి బజ్ క్రియేట్ చేశాయి. ముఖ్యంగా 'ఎగిలివారంగ' పాటకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. ఈ పాటకు యూట్యూబ్లో ఇప్పటికే 66 లక్షలకుపైగా వ్యూస్ వచ్చాయి. ఇందులో అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఫీమేల్ లీడ్లో నటించగా, డింపుల్ హయాతి కీలక పాత్ర పోషించారు. శ్రీ సత్య సాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె.కె. రాధామోహన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.