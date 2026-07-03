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'రావు బహదూర్' మూవీ రివ్యూ- సత్యదేవ్- వెంకటేశ్ మ్యాజిక్ పని చేసిందా?

థియేటర్లలోకి సత్యదేవ్ కొత్త మూవీ 'రావు బహదూర్'- సినిమా రివ్యూ- పబ్లిక్ టాక్ ఎలా ఉందంటే?

Rao Bahadur Review
Rao Bahadur Review (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 3, 2026 at 5:08 PM IST

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Rao Bahadur Review : 'కేరాఫ్ ఆఫ్ కంచెరపాలెం', 'ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్యా' సినిమాలతో టాలెండెట్ డైరెక్టర్​గా పేరు తెచ్చుకున్న వెంకటేశ్ మహా ఈసారి 'రావు బహదూర్' చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. సత్యదేవ్ హీరోగా ఈ సినిమాను ప్రయోగాత్మకంగా తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రానికి హీరో మహేశ్ బాబు సమర్పకుడిగా ఉన్నారు. టీజర్, పోస్టర్లు, ట్రైలర్​తో అంచనాలు పెంచేసిన ఈ సినిమా శుక్రవారం (జులై 03) థియేటర్లలోకి వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే?

సినిమా కథ ఇదే- ఆ ప్రశ్నలకు జవాబులు తెరపైనే
ఈ సినిమా కథ 1968 - 1991 మధ్య కాలంలో సాగుతుంది. ఇందులో సత్యదేవ్ రామప్ప పాత్రలో పోషించారు. రామప్ప ఓ రాజవంశీకుడు. అతడికి కాలేయ క్యాన్సర్‌ వ్యాధి ఉంటుంది. దీంతో రామప్ప కొద్ది నెలలే బతుకుతాడని చెప్తారు. కానీ, అతడు మాత్రం అంచనాలు తలకిందులు చేస్తూ నిలకడగానే ఉంటాడు. అయితే మానసిక ఇబ్బందులతో మాత్రం బాధపడుతుంటాడు. అందులో ఓ అనుమానం మాత్రం అతడిని పీడిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఆ అనుమానం తీరిస్తే ఆనందంగా ప్రాణం వదిలేస్తానని తన స్నేహితుడు, పర్సనల్ డాక్టర్ ఆచారి (వికాస్‌ ముప్పాల) దగ్గర మాట తీసుకుంటాడు. మరి రామప్పకు ఉన్న అనుమానం ఏటి? దాంతో చుట్టూ ఉన్నవాళ్లను ఎలా ఇబ్బందులకు గురి చేశాడు? అతడి గతం ఏంటి? ఈ క్రమంలో రేణుక (దీపా థామస్‌)తో పరిచయం, పెళ్లి ఎలా సాగాయి? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం తెరపై చూసి తెలుసుకోవాలి!

ఆ పాత్ర ఎంట్రీతో ఇంట్రెస్ట్- క్లైమాక్స్​లో ట్విస్ట్
రావు బహదూర్ డిఫరెంట్ సైకలాజికల్‌ డ్రామా. అయితే సినిమా కథ మాత్రం ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తుంది. కానీ, దర్శకుడు చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని ఆసక్తిగా మలచడంలో కాస్త తడబడ్డాడు. జీవితం ఆఖరి దశలో ఉన్న రాజవంశీకుడు తన చుట్టు ఉన్న వాళ్లను ఎలా ఇబ్బందులు పెట్టాడన్నది సినిమా కథ. ఈ క్రమంలో డైరెక్టర్ కుల వ్యవస్థ, రంగు, వారసత్వ హోదా, రక్తసంబంధాలు అనే అంశాలను టచ్ చేశారు. కొన్ని సన్నివేశాలతో సినిమాను ఆసక్తిగా ఆరంభించిన విధానం ఆకట్టుకున్నా, క్రమంగా కథలో వేగం లోపించింది.

సినిమాలో క్రియేట్ చేసిన భువనాలయ ప్రపంచం, రావు బహదూర్‌ జీవితం, రేణుకతో లవ్ ట్రాక్ అంశాలు మెల్లిగా సాగుతాయి. ఎప్పుడైతే తన అనుమానం తీర్చుకునేందుకు హీరో ప్రయత్నిస్తాడో, అప్పట్నుంచి స్టోరీ ఇంకో టర్న్ తీసుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రీ ఇంటర్వెల్ సీన్స్, సెకండ్ హాఫ్​పై ఆసక్తిని పెంచుతాయి. అయితే ఇంటర్వెల్ తర్వాతే సినిమా ఓ లైన్​లో పడ్డట్లు అనిపిస్తుంది. కథ కూడా వేగం అందుకుంటుంది. హీరో గతం, చిన్న కుమారుడిపై వివక్షకు కారణం వంటి డ్రామా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక పోలీస్ పాత్ర ఎంట్రీతో మూవీ ఇంట్రెస్టింగ్​గా మారుతుంది. ప్రీ క్లైమాక్స్‌ ఊహించగలిగినట్లే ఉన్నా, సినిమాను ఓ ట్విస్ట్​తో ఎండ్ చేయడం ఆకట్టుకుంటుంది.

బలాలు

  • సత్యదేవ్‌ నటన
  • విరామ సన్నివేశాలు
  • క్లైమాక్స్‌ ట్విస్ట్‌

బలహీనతలు

  • నెమ్మదిగా సాగే కథనం
  • రన్​టైమ్

చివరిగా: రావు బహదూర్‌- కొత్తదనం కోరుకునే ప్రేక్షకులకే!

గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!

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