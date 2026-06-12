'బాహుబలి, RRR లిస్ట్లో మా రావు బహదూర్ ఉంటుంది'- హీరో సత్యదేవ్
సత్యదేవ్ సైకలాజికల్ డ్రామా రావు బహదూర్ టీజర్ విడుదల- గ్రాండ్ విజువల్స్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న టీజర్- వచ్చే నెల 03న రిలీజ్ కానున్న సినిమా
Published : June 12, 2026 at 8:00 PM IST
Rao Bahadur Teaser : టాలీవుడ్లో కొత్త ప్రయోగాలకు నటుడు సత్యదేవ్ ఎప్పుడూ ముందుంటారు. ఇప్పుడు అలాంటి మరో సరికొత్ ప్రయోగంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఆయన లీడ్ రోల్లో వెంకటేశ్ మహా తెరకెక్కించిన సినిమా 'రావు బహదూర్'. ఈ సినిమా వచ్చే నెల 03న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ ఇవాళ సాయంత్రం టీజర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో పాత్రలను రాజసం ఉట్టిపడేలా డిజైన్ చేశారు. గ్రాండ్ విజువల్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. టీజర్తోనే ప్రేక్షకులను తమ ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు. మరి మీరు ఈ ట్రైలర్ చూశారా?
బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ లిస్ట్లో మా సినిమా ఉంటుంది!
జస్ట్ ఏ టీజర్ పేరుతో మూవీ టీమ్ శుక్రవారం ఓ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన హీరో సత్యదేవ్ తమ సినిమా తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తెలుగు బ్లాక్బస్టర్లు బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ తరహా తమ రాపు బహదూర్ కూడా విజయం అందుకుంటుందని అన్నారు. "మనం ఎప్పుడైనా ఫారిన్కు వెళ్లినప్పుడు 'మీ సినిమాలు ఏంటి ?' అని తెల్లోళ్లు (ఫారినర్లు) అడిగితే, మనం గర్వంగా మీకు బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ తెలుసా? అని చెబుతుంటాం. ఇకపై ఆ లిస్ట్లో మా సినిమా ఉంటుంది. 'మీకు రావు బహదూర్ తెలుసా?' అని మీరంతా అంటారు. ఈ రావు బహదూర్ మా సినిమా అని మీరు గర్వంగా చెప్పుకునేలాగా మేం చేశాం' అని అన్నారు.
ఈ సినిమాకు కేరాఫ్ కంచరపాలెం, ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య ఫేమ్ డైరెక్టర్ వెంకటేశ్ మహా దర్శకత్వం వహించారు. అయితే ఆ రెండింటికీ భిన్నంగా ఆయన ఈ సినిమాను రూపొందించారు. ఇది సైకలాజికల్ డ్రామా, డార్క్ కామెడీ, సస్పెన్స్తో ఇలా మిక్స్ జాన్రాగా తెరక్కించినట్లు టీజర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. సత్యదేవ్ లుక్స్, ఆయన గెటప్ మరింత ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. ఆయన రాజవంశానికి చెందిన ప్రిన్స్గానూ కనిపించనున్నారు. ఓవరాల్గా టీజర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసింది.
ఇది టీజర్ మాత్రమే
ఈ టీజర్ను ప్రశంసిస్తూ మహేశ్బాబు ఎక్స్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. 'ఇది కేవలం ఒక టీజరే అని గుర్తుంచుకోండి. 'రావు బహదూరు అద్భుతమైన విజన్ను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దినందుకు ఈ టీమ్ పట్ల నిజంగా గర్వపడుతున్నాను. జులై 03న థియేటర్లలోకి వస్తుంది' అని మహేశ్ బాబు ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు.
ఇందులో సత్యదేవ్కు జోడీగా దీపా థామన్ నటిస్తున్నారు. వికాస్ ముప్పాల, బాల పరాశర్, ఆనంద్ భారతి తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. స్మరణ్ సాయి సంగీతం అందించగా, చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి, అనురాగ్ రెడ్డి, శరత్ చంద్ర సంయుక్తంగా నిర్మించారు. కాగా, ఈ సినిమాను జీఎంబీ బ్యానర్పై సూపర్స్టార్ మహేశ్బాబు సమర్పిస్తున్నారు.