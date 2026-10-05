'దేశంలో శాంతి కనిపించడం లేదు!'- తన వ్యాఖ్యలపై వివరణ ఇచ్చిన సంజయ్ దత్
వివాదంలో సంజయ్ దత్- టాక్ షో లో ఆయన మాట్లాడిన మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్- వివరణ ఇచ్చిన హీరో
Published : October 5, 2026 at 9:42 AM IST
Sanjay Dutt Controversy : బాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో సంజయ్ దత్ ఇటీవల ఓ టాక్ షోలో చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదస్పదమయ్యాయి. గతంలోలాగా ప్రస్తుతం దేశంలో శాంతి ఉన్నట్లు కనిపించడం లేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద దుమారం రేగింది. అయితే తన వ్యాఖ్యలపై సంజయ్ దత్ తాజాగా వివరణ ఇచ్చారు. ఆరోజు టాక్ షోలో ఆయన మాట్లాడింది అంతా 'స్క్రిప్టెడ్ ' అని, ఎవరినీ బాధ పెట్టడం లేద అవమానించడం తన ఉద్దేశం కాదని అన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు.
'ఏ ఒక్క వ్యక్తినో, వర్గం, సంస్థ మనోభావాలను దెబ్బతీయడం, వారిని అవమానించడం లేదా అగౌరవపరచడం నా ఉద్దేశం కాదని నేను స్పష్టం చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను ఈ షో లో చేసిన వ్యాఖ్యలు మొత్తం స్క్రిప్టెడ్. వాటిని సరదాగా, హాస్యాస్పద సంభాషణ కోసం రాశారు. దానిని 'మున్నాభాయ్' సినిమాలో నేను మాట్లాడే శైలి, వ్యంగంగా ఉండేలా స్పీచ్ రూపొందించారు. అయితే ప్రేమ, ఐక్యత, ఆప్యాయత అనే 'గాంధీజీ' సందేశాన్ని అందించడమే ఈ షో ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. కానీ, దురదృష్టవశాత్తు నా మాటలను ఆ సందర్భం నుంచి వేరు చేసి, తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు' అని సంజయ్ దత్ పేర్కొన్నారు.
मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, उनका अपमान करना या उनका अनादर करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा है। मेरी टिप्पणियाँ एक स्क्रिप्टेड बातचीत के संदर्भ में की गई थीं, जिसका उद्देश्य हल्का-फुल्का और हास्यपूर्ण संवाद करना था। इसके पीछे की भावना मुन्ना भाई जैसी फिल्मों में दिखाई गई हास्य और व्यंग्य की शैली के समान थी, विशेष रूप से ‘गांधीगिरी’ की उस सोच से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य प्रेम, एकजुटता और सद्भावना का संदेश देना था। दुर्भाग्यवश, मेरी बातों को उस मूल संदर्भ से अलग तरीके से समझा गया।— Sanjay Dutt (@duttsanjay) October 4, 2026
ఇదీ జరిగింది!
గాంధీ జయంతి సందర్భంగా నటుడు సంజయ్ దత్ ఓ టాక్ షోలో పాల్గొన్నారు. అందులో దేశంలో ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయనే దాని గురించి ఆయన మాట్లాడారు. అయితే దేశంలో ప్రస్తుతం తనకు 'శాంతి' కనిపించడం లేదని అన్నారు. "మన దేశ ప్రజలు చాలా మంచివారు. ఇక్కడ శాంతి ఉండాలి. కానీ మన దేశంలో ప్రస్తుతం ఆ శాంతి నాకు కనిపించడం లేదు. భారతీయులమైన మనది మంచి మనసు. అతిథి మర్యాదల్లో ముందుంటాం. మనం ఎప్పటికీ అలాగే ఉండాలి. ఆ రోజులు త్వరగా తిరిగి రావాలని నేను దేవుడికి ప్రార్థిస్తున్నాను" అని సంజయ్ దత్ అన్నారు.
అలాగే ఈ సంభాషణలో, తనకు ఐదు నిమిషాలపాటు ప్రధానమంత్రి అయ్యే అవకాశం వస్తే ఏం చేస్తావని అడిగిన ప్రశ్నకు సంజయ్ 'మున్నా భాయ్' సినిమాలోని పాత్ర తరహాలో వ్యంగ్యంగా సమాధానమిచ్చారు. తాను ఐదు నిమిషాల పాటు భారతదేశ ప్రధానమంత్రిగా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకుంటూ, గాంధీజీ మూడు కోతుల సిద్ధాంతాన్ని ప్రస్తావించారు. "నేను గాంధీజీని ఎంతగానో విశ్వసిస్తాను. గాంధీజీకి సంబంధించి 'చెడు చూడొద్దు, చెడు వినొద్దు, చెడు మాట్లాడొద్దు' అనే మూడు కోతుల కథ గురించి అందరికీ తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు నాలుగో కోతి కూడా కావాలి. ఎవరైనా చెడును చూస్తే, దాన్ని సరిదిద్దే నాలుగో కోతి కావాలి" అని సంజయ్ దత్ అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
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