బడ్జెట్, VFX గురించి కాదు- సీతారాముల గొప్పతనం గురించి మాట్లాడాలి: సల్మాన్ ఖాన్
Salman On Ramayana: 'రామాయణం' సినిమాపై నటుడు సల్మాన్ ఖాన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారీ బడ్జెట్, వీఎఫ్ఎక్స్ గురించి కాకుండూ, సీతారాముల గొప్పతనం గురించి అందరూ మాట్లాడాలని ఆయన అన్నారు.
Published : November 7, 2026 at 5:15 PM IST
రణ్బీర్ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'రామాయణం'పై బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అనంతరం రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నపై రామాయణ సినిమా గురించి మాట్లాడారు. బడ్జెట్, వీఎఫ్ఎక్స్ గురించి కాకుండా రామాయణంలోని పాత్రలు, వాటి గొప్పతనం గురించి చర్చ జరగాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ముంబయిలో జరిగిన 'మాతృభూమి' ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో సల్మాన్ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ డైరెక్షన్లో వచ్చిన రామాయణ చిత్రం రీసెంట్గా ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చి పాజిటివ్ టాక్ను అందుకుంది. అయితే ఈ చిత్రాన్ని రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కించేందుకు రూ.4000 కోట్ల వరకు మేకర్స్ ఖర్చు చేస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో ఈ మూవీ స్టోరీ కంటే కూడా బడ్జెట్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్పైనే ఎక్కువగా చర్చ జరుగుతోంది. ఇలాంటి తరుణంలో సల్మాన్ఖాన్ రామాయణంపై మాట్లాడటం గమనార్హం.
అలా మాట్లాడం సరైన పద్ధతి కాదు: సల్మాన్ ఖాన్
'రామాయణ చిత్రం గురించి చర్చ జరగాలంటే అది రామాయణం స్టోరీ గురించి మాత్రమే అయి ఉండాలి. సినిమాలో ఉపయోగించిన వీఎఫ్ఎక్స్, నిర్మాణ వ్యయం గురించి కాదు. రూ.4 వేలకోట్ల బడ్జెట్ అంటూ పదేపదే మాట్లాడటం సరైన పద్ధతి కాదని నేను భావిస్తున్నాను. సినిమా గురించి మాట్లాడేటప్పుడు రాముడు, సీత, రావణుడు గురించి మాట్లాడాలి. మన పురాణ గ్రంథాల్లో ఉన్న విషయాలు, ఆ క్యారెక్టర్ల గొప్పతనం గురించి చర్చించాలి. రాముడి వ్యక్తిత్వం, ఆయనలోని సుగుణాలను ప్రజలకు తెలియజేయాలి. శ్రీరాముడు ఎంతో గొప్పవాడు. ఉత్తమ భర్త, కుమారుడు, సోదరుడు. గొప్ప యోధుడు. నేను నటించిన 'మాతృభూమి' సినిమాలోని నా పాత్రలోనూ ఇలాంటి లక్షణాలే కనిపిస్తాయి' అని సల్మాన్ ఖాన్ వివరించారు.
LATEST – #SalmanKhan showing his support for #Ramayana movie! “I want people to talk about Ramayana. It deserves all the attention.” A beautiful gesture from Salman! ❤️ #Maatrubhumi https://t.co/1olrDwJxb3— Sohail. (@BeingSohail__) November 6, 2026
మాతృభూమి టైటిల్పై సల్మాన్ క్లారిటీ
మరోవైపు తన అప్కమింగ్ మూవీ 'మాతృభూమి: మే వార్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్' టైటిల్పై వస్తున్న రూమర్లపై సల్మాన్ ఖాన్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రానికి తొలుత 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్' అనే టైటిల్ అనుకున్నప్పటికీ, తర్వాత మార్చినట్లు వివరించారు. ఇక ఇందులో సల్మాన్ పాడిన తేరి 'సెక్సీ బ్యూటీ' సాంగ్వివాదానికి దారి తీసింది. ఆపై స్టోరీ మార్చాలంటూ ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ఒత్తిడిపై వచ్చిందనే ప్రచారాన్ని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. తన తండ్రి సలీం ఖాన్ ఆలోచన ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుందని అన్నారు. ఈ చిత్రం ఇరువైపుల సైనికులు, వారి కుటుంబాల వేదనను చూపిస్తుందే తప్ప, ఎవరికీ వ్యతిరేకం కాదని సల్మాన్ స్పష్టం చేశారు.
ఈ చిత్రానికి అపూర్వ లాఖియా దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో సల్మాన్కు జోడీగా చిత్రాంగద సింగ్ నటించారు. ముకేశ్ రిషి, అంకుర్ భాటియా, జేన్ షా, అభిలాష్ చౌదరి తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు. మొదట ఈ చిత్రాన్ని బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్ అనే వర్కింగ్ టైటిల్తో ప్రారంభించాలని భావించినప్పటికీ, స్టోరీలో ఉన్న స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్ కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా చివరకు మాతృభూమి అనే టైటిల్ను ఫిక్స్ చేశారు. దేశ సరిహద్దులో ప్రాణాలు అర్పించిన సైనికుల త్యాగాల బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ చిత్రం రూపొందింది. రీసెంట్గా రిలీజైన ట్రైలర్ ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక ఎప్పటి నుంచో వాయిదా పడుతూ వస్తున్న ఈ మూవీ ఎట్టకేలకు డిసెంబర్ 4న విడుదల కానుంది.
#WATCH | On his upcoming movie 'Maatrubhumi: May War Rest in Peace', Actor Salman Khan says, "This whole narrative—that we are taking a stance against China, or whatever else is being said—and the claim that our government pressured us to change or rewrite the script, it’s all nonsense. It’s not true at all. We’ve made a film about soldiers—about what they and their families go through, on both sides. There are no negative forces..."— ANI (@ANI) November 6, 2026
ఈ చిత్రంతో పాటు తెలుగు డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో సల్మాన్ఖాన్ ఓ భారీ యాక్షన్ సినిమాను చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది. ఇందులో సల్మాన్కు జోడీగా నయనతార నటిస్తున్నారు. దీనికి తమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, అనిరుధ్ బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్కు వర్క్ చేస్తున్నారు. దీన్ని శ్రీవేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై దిల్ రాజు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
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