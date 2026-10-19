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'RAPO 23' లో విలన్​గా జెనీలియా భర్త - స్పెషల్ వీడియో షేర్ చేసిన మేకర్స్

బాలీవుడ్ యాక్టర్ రితేశ్ దేశ్​ముఖ్ RAPO 23' లో విలన్​గా ఎంపికైనట్లు మేకర్స్ అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేశారు. హీరో రామ్​ను ఎదుర్కొనే పవర్​ఫుల్ రోల్​లో కనిపించనున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది.

Ritesh Desmukh Cast in 'RAPO 23'
'RAPO 23' లో రామ్ పోతినేని (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2026 at 2:48 PM IST

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Ritesh Desmukh In 'RAPO 23' : టాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ హీరో రామ్ పోతినేని హీరోగా నటిస్తూ, స్వీయ దర్శకత్వం వహిస్తున్న 'RAPO23' (వర్కింగ్ టైటిల్) నుంచి అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో విలన్ రోల్ కోసం బాలీవుడ్ యాక్టర్ రితేశ్ దేశ్​ముఖ్​ను ఎంపిక చేసినట్లు మేకర్స్ అఫీషియల్​గా ప్రకటించారు. హైదరాబాద్​లో జరుగుతున్న లేటెస్ట్ షెడ్యూల్​లో స్వయంగా రితేశ్​కు రామ్ స్వాగతం పలికారు. మూవీ సెట్స్​లో రితేశ్ చేరుకోవడం, ఆ తర్వాత రామ్ మైక్ పట్టుకుని ఓ సీన్​కు యాక్షన్ చెబుతున్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

హీరోయిన్ జెనీలియా భర్తే ఈ రితేశ్ దేశ్​ముఖ్. గతంలో జెనీలియా- రామ్ లీడ్ రోల్స్​లో 'రెడీ' సినిమా వచ్చింది. శ్రీనువైట్ల డైరెక్షన్​లో 2008లో రిలీజైన ఆ సినిమా అప్పట్లో బ్లాక్​బస్టర్ హిట్ అయింది. ఇక రామ్- జెనీలియా మధ్య మంచి ఫ్రెండ్​షిప్ ఉంది. ఆ బాండింగ్​తోనే ఆమె భర్త ఈ సినిమాలో విలన్​ రోల్ చేయడానికి గ్రీన్​సిగ్నల్ ఇచ్చి ఉంటారని సమాచారం. ఇందులో రామ్ పోతినేని 'వీర' (ది లోన్ వోల్ఫ్ - ఒంటరి తోడేలు) అనే సవాలుతో కూడిన పాత్రను పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం. మునుపెన్నడూ తెలుగు సినిమాల్లో చూడని డిఫరెంట్, హై టెక్నికల్ వాల్యూస్​తో ఈ స్టోరీ ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. నటుడిగా, దర్శకుడిగా రామ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం అన్ని విభాగాల్లో కృషి చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పాండిచ్చేరి, హైదరాబాద్ వంటి ప్రాంతాలలో భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాల షూటింగ్ పూర్తయింది. వీటిలో ఒక కీలకమైన నైట్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ కోసం రామ్ గ్యాప్​లేకుండా 24 గంటల పాటు షూటింగ్ కంటిన్యూ పనిచేశారట.

'RAPO23' ఇది రామ్ కెరీర్​లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్ సినిమాగా రూపొందుతుంది. ఇందులో రామ్​కు జోడీగా సంయుక్త నటిస్తున్నారు. ఇప్పుడు రితేశ్ ఈ సినిమాతో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇస్తుండటంతో దీనిపై అంచనాలు పెరిగాయి. సినిమాటోగ్రఫర్​గా తిరునావుక్కరసు బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తుండగా, ప్రముఖ యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ పీటర్ హెయిన్ అదిరిపోయే స్టంట్​లను రామ్ బాడీ లాంగ్వేజ్​కు అనుగుణంగా డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఎ. ఎస్. ప్రకాశ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్​గా పని చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్​గా తెరకెక్కుతుంది. రామ్ కెరీర్​లోనే భారీ బడ్జెట్​ ప్రాజెక్టుగా ఇది ముస్తాబవుతుంది. దీన్ని రాపో సినిమాటిక్స్‌ బ్యానర్‌పై రామ్ సోదరుడు కృష్ణ పోతినేని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.

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