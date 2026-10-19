'RAPO 23' లో విలన్గా జెనీలియా భర్త - స్పెషల్ వీడియో షేర్ చేసిన మేకర్స్
బాలీవుడ్ యాక్టర్ రితేశ్ దేశ్ముఖ్ RAPO 23' లో విలన్గా ఎంపికైనట్లు మేకర్స్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. హీరో రామ్ను ఎదుర్కొనే పవర్ఫుల్ రోల్లో కనిపించనున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది.
Published : October 19, 2026 at 2:48 PM IST
Ritesh Desmukh In 'RAPO 23' : టాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ హీరో రామ్ పోతినేని హీరోగా నటిస్తూ, స్వీయ దర్శకత్వం వహిస్తున్న 'RAPO23' (వర్కింగ్ టైటిల్) నుంచి అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో విలన్ రోల్ కోసం బాలీవుడ్ యాక్టర్ రితేశ్ దేశ్ముఖ్ను ఎంపిక చేసినట్లు మేకర్స్ అఫీషియల్గా ప్రకటించారు. హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న లేటెస్ట్ షెడ్యూల్లో స్వయంగా రితేశ్కు రామ్ స్వాగతం పలికారు. మూవీ సెట్స్లో రితేశ్ చేరుకోవడం, ఆ తర్వాత రామ్ మైక్ పట్టుకుని ఓ సీన్కు యాక్షన్ చెబుతున్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
హీరోయిన్ జెనీలియా భర్తే ఈ రితేశ్ దేశ్ముఖ్. గతంలో జెనీలియా- రామ్ లీడ్ రోల్స్లో 'రెడీ' సినిమా వచ్చింది. శ్రీనువైట్ల డైరెక్షన్లో 2008లో రిలీజైన ఆ సినిమా అప్పట్లో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అయింది. ఇక రామ్- జెనీలియా మధ్య మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది. ఆ బాండింగ్తోనే ఆమె భర్త ఈ సినిమాలో విలన్ రోల్ చేయడానికి గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చి ఉంటారని సమాచారం. ఇందులో రామ్ పోతినేని 'వీర' (ది లోన్ వోల్ఫ్ - ఒంటరి తోడేలు) అనే సవాలుతో కూడిన పాత్రను పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం. మునుపెన్నడూ తెలుగు సినిమాల్లో చూడని డిఫరెంట్, హై టెక్నికల్ వాల్యూస్తో ఈ స్టోరీ ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. నటుడిగా, దర్శకుడిగా రామ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం అన్ని విభాగాల్లో కృషి చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పాండిచ్చేరి, హైదరాబాద్ వంటి ప్రాంతాలలో భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాల షూటింగ్ పూర్తయింది. వీటిలో ఒక కీలకమైన నైట్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ కోసం రామ్ గ్యాప్లేకుండా 24 గంటల పాటు షూటింగ్ కంటిన్యూ పనిచేశారట.
Welcoming the ever-versatile @Riteishd on board for a very EXCITING ROLE ❤️🔥 #RAPO23 New Schedule Begins 💥 -- https://t.co/ZbWI1YzeEy #HappyDussehra Written & Directed by #𝙍𝘼𝙋𝙊 Produced by Krishna Pothineni A @RAPO_Cinematics Production. Energetic Star @ramsayz 🐺🖤 @iamsamyuktha_ @SamCSmusic @DOP_Tirru #ASPrakash #KevinKumar @PeterHeinOffl— RAPO Cinematics (@RAPO_Cinematics) October 19, 2026
'RAPO23' ఇది రామ్ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్ సినిమాగా రూపొందుతుంది. ఇందులో రామ్కు జోడీగా సంయుక్త నటిస్తున్నారు. ఇప్పుడు రితేశ్ ఈ సినిమాతో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇస్తుండటంతో దీనిపై అంచనాలు పెరిగాయి. సినిమాటోగ్రఫర్గా తిరునావుక్కరసు బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తుండగా, ప్రముఖ యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ పీటర్ హెయిన్ అదిరిపోయే స్టంట్లను రామ్ బాడీ లాంగ్వేజ్కు అనుగుణంగా డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఎ. ఎస్. ప్రకాశ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా పని చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కుతుంది. రామ్ కెరీర్లోనే భారీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్టుగా ఇది ముస్తాబవుతుంది. దీన్ని రాపో సినిమాటిక్స్ బ్యానర్పై రామ్ సోదరుడు కృష్ణ పోతినేని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.