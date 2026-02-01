మెగా ఇంట్లో 'ట్విన్స్' సంబరం- స్పెషల్ ఫొటో షేర్ చేసిన రామ్చరణ్
మెగా ఇంట్లో 'డబుల్' సంబరాలు- ట్విన్స్కు జన్మనిచ్చిన ఉపాసన- స్పెషల్ ఫొటో పంచుకున్న హీరో రామ్చరణ్
Published : February 1, 2026 at 3:32 PM IST
Ram Charan Twin Babies : హీరో రామ్చరణ్ కవలలు పుట్టిన ఆనందంలో ఉన్నారు. ఆయన సతీమణి ఉపాసన శనివారం ట్విన్స్ (బాబు, పాప)కు జన్మనిచ్చారు. మెగా ఫ్యామిలీలో సందడి నెలకొంది. ఈ శుభవార్తను మెగాస్టార్ చిరంజీవి నిన్న రాత్రే అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నారు. తాజాగా చెర్రీ సోషల్ మీడియాలో తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఓ స్పెషల్ ఫొటోను పోస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
'మాకు బాబు, పాప పుట్టారన్న విషయాన్ని మీతో షేర్ చేసుకోవం సంతోషంగా ఉంది. ఇద్దరు కుమార్తెలు, కుమారుడిని కలిగి ఉండడం మేం ఎంతో కృతజ్ఞతగా భావిస్తున్నాం. మన జీవితంలో మహిళలే మన బలం. ప్రతీ మూమెంట్లో మాకు అండగా నిలిచిన అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులకు ధన్యవాదాలు' అని చరణ్ పోస్టుకు రాసుకొచ్చారు. ఈ ఫొటోలో రామ్చరణ్- ఉపాసన బ్లాక్ ఔట్ఫిట్లో నిలబడి ఉన్నారు. ఉపాసన బేబీ బంప్తో కనిపిస్తున్నారు. ఇక ఇద్దరికీ చెరోవైపున తమ పెంపుడు శునకాలు ఉన్నాయి. దీంతో సెలబ్రిటిలు, మెగా ఫ్యాన్స్ చెర్రీకి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
పండుగలా భావిస్తున్నారు!
ఈ సంతోషాన్ని ఇప్పటికే అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్న చిరు, ఆదివారం మీడియాతో మాట్లాడారు. 'భగవంతుడి దయ, హనుమాన్ కృపతో ఒక మగబిడ్డ, ఒక ఆడబిడ్డ పుట్టారు. ఉపాసనతో పాటు పిల్లలిద్దరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. మా ఇంట్లో శుభం కలగాలని ఎక్కడెక్కడి నుంచో కోరుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది. అభిమానులు ఇదొక పండుగలా భావిస్తున్నారు. వాళ్ల ఆనందానికి అవధుల్లేవ్' అని చిరు పేర్కొన్నారు.
చిరు ఎక్స్ పోస్ట్
శనివారం రాత్రి చిరు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. "తాతనానమ్మలుగా ఈ చిన్న పిల్లలను మా కుటుంబంలోకి స్వాగతించడం మాకు ఆనందంగా ఉంది. అలాగే దేవుడి ఆశీర్వాదంగా భావిస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరి ప్రార్థనలు, ప్రేమ, ఆశీర్వాదాలు అలాగే శుభాకాంక్షలకు మేము హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కాాగా, రామ్చరణ్- ఉపాసన దంపతులకు ఇప్పటిరే క్లీంకార అనే పాప ఉంది. ఈ జంటకు 2023లో క్లీంకార జన్మించింది. అయితే మెగా ఫ్యామిలీ మాత్రం ఇప్పటిదాకా క్లీంకార పేస్ రివీల్ చేయలేదు. 2011లో చరణ్- ఉపాసనల వివాహం జరిగింది.
హాస్పిటల్ వద్ద ఫ్యాన్స్ హంగామా
ట్విన్స్ను చూసేందుకు రామ్చరణ్ వస్తున్నాడని తెలుసుకున్న అభిమానులు ఆయన కంటే ముందే పెద్ద సంఖ్యలో హైదరాబాద్ అపోలో హాస్పిటల్ వద్దకు చేరుకున్నారు. కూతురు క్లీంకారను తీసుకొని చిన్నారులను చూసేందుకు వచ్చిన రామ్చరణ్ను అభిమానులు చుట్టుముట్టారు. కేరింతలతో గోల గోల చేశారు. అభిమానులు హంగామా సృష్టించినా చెర్రీ సహనం కోల్పోలేదు. సెక్యూరిటీ రక్షణతో క్లీంకారను ఎత్తుకొని ఆసుపత్రి లోపలికి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో చిన్నారి క్లీంకారను అక్కడున్న కొంతమంది ఫొటోలు, వీడియోలు తీశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అయితే అభిమానులు ఇలా ప్రవర్తించడం కరెక్ట్ కాదంటూ నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. తమ మితిమీరిన అభిమానంతో చిన్నారిని భయపెట్టారంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు.
Surrounded by Immense Love ❤️@AlwaysRamCharan brings #KlinKaaraKonidela to Apollo to make her visit her little Brother & Sister. pic.twitter.com/L3QlBCj0qs— Trends RamCharan ™ (@TweetRamCharan) February 1, 2026
వచ్చేనెలలోనే 'పెద్ది'
ప్రస్తుతం రాణ్చరణ్ 'పెద్ది' సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ దాదాపు చివరి దశకు వచ్చింది. ఇందులో చెర్రీకి జోడీగా జాన్వీ కపూర్ నటిస్తున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం నేపథ్యంలో స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా ఇది తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే సినిమా నుంచి రిలీజైన 'చికిరి' సాంగ్కు ఫుల్ క్రేజ్ వచ్చింది. కన్నడ స్టార్ శివ రాజ్కుమార్, దివ్యేందు శర్మ, జగపతి బాబు వంటి నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఇక ఈ సినిమా మార్చి 27న విడుదల కానుందని మూవీ మేకర్స్ ఇప్పటికే అనౌన్స్ చేశారు. ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
