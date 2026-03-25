పెద్ది సెట్స్​లో రామ్​చరణ్​కు గాయం- షూటింగ్​పై ఎఫెక్ట్!

Ram Charan (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 25, 2026 at 9:23 AM IST

Ram Charan Injured : టాలీవుడ్ స్టార్ రామ్​చరణ్- బుచ్చిబాబు సానా కాంబోలో భారీ అంచనాలతో పెద్ది సినిమా తెరకెక్కుతోంది. వచ్చే నెల 30న సినిమా రిలీజ్ కానుంది. దీంతో ప్రస్తుతం శరవేరంగా షూటింగ్ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు షూటింగ్​కు బ్రేక్ పడినట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా షూటింగ్ సెట్స్​లో హీరో రామ్​చరణ్ గాయపడడమే ఇందుకు కారణం. ఆయన కంటి దగ్గర చిన్న దెబ్బ తగిలినట్లు తెలుస్తోంది.

అయితే అది చిన్న గాయమేనని, పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని సమాచారం. కొద్ది రోజులు విశ్రాంతి తీసుకుంటే సరిపోతుందని సినీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. దీనిపై అధికారిక సమాచారం రావాల్సి ఉంది. కాగా, ఈ సినిమాలో జాన్వీకపూర్‌ హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. జగపతిబాబు, దివ్యేందు, రాజ్​కుమార్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

RAM CHARAN INJURED
PEDDI MOVIE RELEASE DATE
PEDDI MOVIE

