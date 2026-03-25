పెద్ది సెట్స్లో గాయపడ్డ రామ్చరణ్- షూటింగ్ పరిస్థితేంటంటే?
Published : March 25, 2026 at 9:23 AM IST
Ram Charan Injured : టాలీవుడ్ స్టార్ రామ్చరణ్- బుచ్చిబాబు సానా కాంబోలో భారీ అంచనాలతో పెద్ది సినిమా తెరకెక్కుతోంది. వచ్చే నెల 30న సినిమా రిలీజ్ కానుంది. దీంతో ప్రస్తుతం శరవేరంగా షూటింగ్ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు షూటింగ్కు బ్రేక్ పడినట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా షూటింగ్ సెట్స్లో హీరో రామ్చరణ్ గాయపడడమే ఇందుకు కారణం. ఆయన కంటి దగ్గర చిన్న దెబ్బ తగిలినట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే అది చిన్న గాయమేనని, పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని సమాచారం. కొద్ది రోజులు విశ్రాంతి తీసుకుంటే సరిపోతుందని సినీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. దీనిపై అధికారిక సమాచారం రావాల్సి ఉంది. కాగా, ఈ సినిమాలో జాన్వీకపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. జగపతిబాబు, దివ్యేందు, రాజ్కుమార్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
The date of his arrival changes, but not his MIGHTY GRIT ❤️🔥— PEDDI (@PeddiMovieOffl) February 4, 2026
