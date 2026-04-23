తమిళనాడు పోల్స్- ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న రజనీకాంత్- కమల్ హాసన్

ప్రారంభమైన తమిళనాడు పోలింగ్- 234 స్థానాలకు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్‌

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 11:03 AM IST

Tamil Nadu Elections : తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల పోలింగ్ గురువారం ఉదయం 7 గంటలకే ప్రారంభమైంది. మొత్తం 234 స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులును భారీగా బలగాలను మోహరించారు. ఈ క్రమంలో కోలీవుడ్ ప్రముఖులు ఉత్సాహంగా ఈ పోలింగ్​లో పాల్గొంటున్నారు.

చెన్నైలోని ఓ పోలింగ్ బూత్​లో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. చెన్నైలోనీ స్టెల్లా మేరిస్ కాలేజీలోని బూత్ నెం 237లో రజనీకాంత్ ఓటు వేశారు. అలాగే కమల్ హాసన్ తన కుమార్తె శ్రుతి హాసన్​తో సహా పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చారు. తిరువానుమియుర్​లో అజిత్ కుమార్, చెన్నైలోని సెయింట్ జేవియర్ స్కూల్​లో ధనుశ్ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. సినీ నటులు రావడంతో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద సందడి నెలకొంది.

