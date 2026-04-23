తమిళనాడు పోల్స్- ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న రజనీకాంత్- కమల్ హాసన్
ప్రారంభమైన తమిళనాడు పోలింగ్- 234 స్థానాలకు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్
Published : April 23, 2026 at 11:03 AM IST
Tamil Nadu Elections : తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల పోలింగ్ గురువారం ఉదయం 7 గంటలకే ప్రారంభమైంది. మొత్తం 234 స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులును భారీగా బలగాలను మోహరించారు. ఈ క్రమంలో కోలీవుడ్ ప్రముఖులు ఉత్సాహంగా ఈ పోలింగ్లో పాల్గొంటున్నారు.
చెన్నైలోని ఓ పోలింగ్ బూత్లో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. చెన్నైలోనీ స్టెల్లా మేరిస్ కాలేజీలోని బూత్ నెం 237లో రజనీకాంత్ ఓటు వేశారు. అలాగే కమల్ హాసన్ తన కుమార్తె శ్రుతి హాసన్తో సహా పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చారు. తిరువానుమియుర్లో అజిత్ కుమార్, చెన్నైలోని సెయింట్ జేవియర్ స్కూల్లో ధనుశ్ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. సినీ నటులు రావడంతో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద సందడి నెలకొంది.
#WATCH | Tamil Nadu Assembly Elections | Chennai, Tamil Nadu: MNM chief and actor Kamal Haasan, along with his daughter Shruti Haasan, show their inked fingers after casting their votes.
On being asked, how confident is he of a second term, Kamal Haasan says, " yes" pic.twitter.com/1khSyg1HUD
#WATCH | Tamil Nadu Elections 2026 | Superstar Rajinikanth shows his inked finger after casting his vote at Stella Maris School in Chennai.
VIDEO | Tamil Nadu election: Actor Dhanush casts his vote at St Francis Xavier Middle School at Alwarpet, Chennai.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/LVOhU06zOP