ప్రభాస్ ఫౌజీ సెట్స్లో విషాదం- నటుడిని కాటేసిన విషపూరిత పురుగు!
ఫౌజీ సినిమా సెట్స్లో విషాదం- నటుడు రాజేశ్ శర్మను కాటేసిన విషపూరిత పురుగు
Published : July 8, 2026 at 9:41 PM IST
Fauzi Actor Injured : ప్రభాస్ ఫౌజీ సినిమా షూటింగ్లో విషాదం నెలకొంది. హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన షూటింగ్ సెట్స్లో బాలీవుడ్ నటుడు రాజేశ్ శర్మ కాలికి విషపు పురుగు కాటేసినట్లు సమాచారం. తొలుత సాధారణ పురుగే అనుకొని నిర్లక్ష్యం చేసినట్లు తెలిసింది. అయితే క్రమంగా తీవ్రమైన నొప్పి, జ్వరం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడడడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం కోల్కతాలో రాజేశ్ శర్మ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స పొందుతున్నారు. అయితే పరిస్థితి కాస్త విషయంగానే ఉన్నట్లు సమాచారం!
కాగా, ఈ సినిమా ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉంది. హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా 1940 నేపథ్యంలో ఉండనుంది. ఇందులో ఇమాన్వి హీరోయిన్గా కనిపించనున్నారు. అనుపమ్ ఖేర్, రాజేశ్ శర్మ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సినిమా విడుదల తేదీని మేకర్స్ ఇంకా ప్రకటించలేదు.