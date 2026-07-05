'అడిగితే భిక్ష- వాళ్లు ఇస్తేనే గౌరవం'- పద్మశ్రీపై రాజేంద్ర ప్రసాద్ కామెంట్స్
సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రెస్మీట్- పద్మశ్రీ ఆవార్డు, కెరీర్ జర్నీలోని కీలక అంశాల గురించి షేర్ చేసుకున్న నటుడు
Published : July 5, 2026 at 5:42 PM IST
Rajendra Prasad Pressmeet : తెలుగు సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల పద్మ శ్రీ పురస్కారంతో గౌరవించింది. ఈ ఏడాది కేంద్రం ప్రకటించిన పద్మ అవార్డుల్లో రాజేంద్ర ప్రసాద్కు పద్మ శ్రీ అవార్డు దక్కింది. రీసెంట్గా ఆయన దిల్లీలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతులమీదుగా ఈ ఆవార్డు అందుకున్నారు. ఈమేరకు తాజాగా ఆయన ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఇందులో రాజేంద్ర ప్రసాద్ పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అడిగితే భిక్ష- వాళ్లే ఇస్తే గౌరవం!
'అవార్డులు అడిగి తీసుకుంటే భిక్ష అవుతుందని, కానీ వాళ్లే పిలిచి మరీ ఇస్తేనే అది గౌరవం' అని రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్నారు. అయితే ఆయనకు పద్మ అవార్డు రావడం కాస్త ఆలస్యం అయ్యిందని అన్నారు. కానీ ఈ ఎంపిక ప్రక్రియ ఓ పద్ధతి ప్రకారం నడుస్తుందని, ఏదో విషయంలో ఆయన వెనకబడ్డాడేమో తెలియదని తెలిపారు. 'నాకు పద్మ అవార్డు రావడం ఆలస్యమైన మాట నిజమే. కానీ, దానికి ఒక ప్రక్రియ ఉంటుంది. అందులో నేను వెనుకబడ్డానేమో! అంతేకానీ, అవార్డుల కోసం నేను ఏ రోజూ ప్రయత్నించలేదు. అసలు వాటి ఆలోచన కూడా నాకు లేదు. దీనిపై ఎప్పుడు కూడా ఆరా తీయలేదు. 'పీవీ నరసింహారావుగారు ప్రధానిగా ఉన్న సమయంలో ఆయయను అవార్డు అడగక పోయారా? కాదు అనరుగా?' అని ఒకరు నాకు సూచించారు. ఆయన కాదనరేమో! కానీ, అవార్డులు వాళ్లు ఇవ్వడమే మనకు గౌరవం, ఓ విలువ. ఈ రోజుకు అది గౌరవంగా నాకు వచ్చింది. అంతేకానీ అడిగితే అది భిక్ష అవుతుంది' అని రాజేంద్ర ప్రసాద్ వ్యాఖ్యానించారు.
చిరంజీవి అలా ఎందుకు అన్నారో నాకు తెలియదు : రాజేంద్ర ప్రసాద్
అయితే ఇదే ప్రెస్మీట్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను మీడియా గుర్తు చేసింది. 'సౌత్ వాళ్లకు అవార్డులు రావడం లేట్ అవుతుంది. అవార్డు రావాలంటే దానికి వేరే దారులు ఉంటాయి' అని చిరు చేసిన కామెంట్స్ గురించి రాజేంద్ర ప్రసాద్ను ప్రశ్నించారు. దీనికి ఆయన తన అభిప్రాయం చెప్పారు. ఆ మాటలను చిరంజీవి ఏ సందర్భంలో, ఏ పరిస్థితుల్లో అన్నారో తనకు తెలియదని చెప్పారు. అన్నింటినీ నెగెటివ్గా తీసుకోకూడదని చెప్పరు. ప్రస్తుతం దేశంలో నార్త్, సౌత్ చర్చ ఉన్నప్పటికీ, ఈరోజు మెగాస్టార్ చిరంజీవి అత్యున్నత స్థానాల్లో ఉన్న వారిలో ఉన్నారని గుర్తు చేశారు.
అక్కినేని నాగేశ్వరరావుగారి వల్ల ఆ ఆవార్డు!
అలాగే తన జీవితంలో అనేక సినిమాల్లో నటించానని, అయితే కొన్ని మంచి సినిమాలు తీద్దామని నిర్మాతగా మారిన సందర్భాన్ని కూడా ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. 'కెరీర్లో మంచి సినిమాలు తీయాలన్న ఉద్దేశంతో విజయ చాముండేశ్వరి బ్యానర్పై 'మేడమ్', 'రాంబంటు' సినిమాలు చేశా. అయితే మేడమ్లో లేడీ క్యారెక్టర్ వేసినందుకు ఆ ఏడాది నంది అవార్డుల్లో 'ఉత్తమ నటి' స్పెషల్ జ్యూరి నాకు ప్రకటించారు. అయితే అక్కినేని నాగేశ్వరరావుగారి వల్లే అది దక్కింది. మా సినిమా అవార్డుల కమిటీ ముందుకు వెళ్లినప్పుడు ఆయనే నాపేరు ప్రతిపాదించారట. ఆయన పాదాలకు నమస్కరించాలి. ఇక రాంబంటు సినిమా తీసిన తర్వాత నిర్మాతగా నాకు వర్కౌట్ కాదని అనిపించింది. ఆ దెబ్బకు అప్పట్లో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ పక్కన అరెకరం అమ్మేశాను. ఎప్పుడు కూడా నేను డబ్బుల గురించి ఆలోచన చేయలేదు' అని ఆయన్న అన్నారు.
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