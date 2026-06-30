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'తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి పోటీ చేయడం లేదు'- పొలిటికల్​ ఎంట్రీపై లారెన్స్​ క్లారిటీ

ప్రజల అభీష్టం మేరకే రాజకీయాలపై తన నిర్ణయం ఉంటుందని స్పష్టం చేసిన రాఘన లారెన్స్​

Actor Raghava Lawrence
Actor Raghava Lawrence (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 30, 2026 at 6:36 PM IST

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Actor Raghava On Trichy By Election : తిరుచ్చి ఈస్ట్ నియోజకవర్గ ఉపఎన్నికలో తాను పోటీ చేయబోతున్నట్లు వస్తున్న ఊహాగానాలకు ప్రముఖ నటుడు రాఘవ లారెన్స్ తెరదించారు. తిరుచ్చి ఈస్ట్ స్థానంలో తాను నిలబడితే ఓటు వేస్తామని చాలా మంది అంటున్నారని, కానీ తాను ఆ ఉపఎన్నికలో పోటీ చేయడం లేదని లారెన్స్ స్పష్టం చేశారు. ప్రజల అభీష్టం మేరకే భవిష్యత్​ రాజకీయాలపై తన నిర్ణయం ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతానికి ప్రజలకు సేవ చేయడమే తన ప్రాథమిక లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. ఇటీవల జరిగిన ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర వివాదానికి దారితీయడంతో, మంగళవారం తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాలో వీడియోను పోస్ట్​ చేస్తూ పూర్తి వివరణ ఇచ్చారు.

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RAGHAVA LAWRENCE ON POLITICAL ENTRY
ACTOR RAGHAVA ON TRICHY BYELECTION

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