రాజకీయాల్లోకి మరో హీరో ఎంట్రీకి ముహూర్తం ఫిక్స్- 4 రోజుల్లో అనౌన్స్మెంట్!- ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ!
ఉప ఎన్నికల్లో పోటీపై వస్తున్న ప్రచారంపై స్పందించిన తమిళ నటుడు - సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికర పోస్టు- హింట్ ఇచ్చినట్లే!
Published : June 7, 2026 at 1:37 PM IST
Tamil Actor Political Entry : తమిళనాడు రాజకీయాలు రోజురోజుకూ ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆ రాష్ట్రానికి స్టార్ హీరో విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మరో ప్రముఖ నటుడు, కొరియోగ్రాఫర్ రాఘవ లారెన్స్ పాలిటిక్స్లో ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారని వార్తలు వస్తున్నాయి. సీఎం విజయ్ రాజీనామా చేసిన తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి ఆయన పోటీ చేయనున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే ఈ వార్తలపై రాఘవ లారెన్స్ స్పందించారు. ఎక్స్ వేదికగా ఆసక్తికరమైన పోస్టు చేశారు.
'అందరికీ నమస్కారం. తిరుచ్చి ఈస్ట్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి నేను పోటీ చేయనున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ విషయం నా దృష్టికి వచ్చింది. దీనిపై తమను కలిసి క్లారిటీ ఇవ్వాలని మీడియా మిత్రులు నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు. కానీ ప్రస్తుతం నేను 'బెంజ్' సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నాను. షూటింగ్కు సంబంధించి ప్రస్తుత షెడ్యూల్ ఈనెల 10న కంప్లీట్ అవుతుంది. అయితే మా అమ్మ ఆశీస్సులతో నా జీవితంలో ఓ ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఈనెల 11 (గురువారం) ఉదయం 9.30 గంటలకు ప్రకటిస్తా' అని లారెన్స్ తన తల్లితో కలిసి తీసుకున్న సెల్ఫీ ఫొటోను ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
అయితే ఈ పోస్టుతో పాలిటిక్స్లో ఎంట్రీకి లారెన్స్ హింట్ ఇచ్చారని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. షూటింగ్ ముగిసిన తెల్లారే లైఫ్లో ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ అంటూ కోడింగ్ భాషలో హింట్ ఇచ్చేశారని, ఆయన టీవీకే (తమిళగ వెట్రి కళగం)లోకి రావడం పక్కా అని అభిమానులు కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఆయన కచ్చితంగా రాజకీయాల్లోకి రావాలంటూ ఆహ్వానిస్తున్నారు.
Hi everyone, News about me contesting in Trichy East election has been circulating across various media platforms.— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) June 7, 2026
All my Media friends have been reaching out to me over phone and requesting to meet me asking for clarification. Since the speculation has grown to a point where I… pic.twitter.com/68ZyN6P0l9
ఆ పార్టీలోకి వెళ్లే ఛాన్స్!
అయితే మరికొందరు మాత్రం లారెన్స్, ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ మాజీ చీఫ్ అన్నామలైతో కలుస్తారని అంటున్నారు. అన్నామలై ఇటీవల బీజేపీకి రాజీనామా చేసి కొత్త పార్టీ పెట్టనున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో లారెన్స్ ఆ కొత్త పార్టీలోకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉందని మరికొందరు కామెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే పార్టీ ఏదైనా, లారెన్స్ మాత్రం రాజకీయాల్లోకి రావడం మాత్రం ఫిక్స్ అయిపోయిందని తమిళనాట ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. మరి లారెన్స్ చేసే ప్రకటన ఏంటో తెలియాలంటే జూన్ 11 ఉదయం 9.30 గంటల దాకా ఆగాల్సిందే!