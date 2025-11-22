రాశీఖన్నా కెరీర్ను టర్న్ చేసిన మెగా హీరో సినిమా- అప్పట్నుంచే అలా!
Published : November 22, 2025 at 2:22 PM IST
Raashii Khanna : హిందీ సినిమాతో చిత్రపరిశ్రమకు పరిచయమై, టాలీవుడ్లో మంచి స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న నటి రాశిఖన్నా తన కెరీర్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించింది. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆమె, పలు కీలక విషయాలు షేర్ చేసుకుంది. హిందీ సినిమా 'మద్రాస్ కెఫే' తనను ఒక నటిగా ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసిందని చెప్పింది. అయితే ఆ తర్వాత కొంతకాలం రాశీకి అన్నీ కమర్షియల్ సినిమాలే వచ్చాయి. నటనకు ఎక్కువగా స్కోప్ ఉన్న పాత్రలు రాశీకి పడలేదు. దీనిపై కూడా ఆమె మాట్లాడింది.
ఆ సినిమాతో మంచి టర్న్
వరుణ్ తేజ్తో కలిసి నటించిన 'తొలిప్రేమ' చిత్రం తన కెరీర్కు పాజిటివ్ టర్న్ తీసుకొచ్చిందని రాశీ ఖన్నా తెలిపింది. ఈ సినిమాలో తన నటనతో ఎందరో మంది అభిమానుల మనసులో చోటును సంపాదించుకున్నానని పేర్కొంది. తొలిప్రేమ సినిమాతో ప్రజలు తనను కేవలం కమర్షియల్గా కాకుండా ఓ నటిలా ఆదరించారని తెలిపింది.
తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించి, కెరీర్లో మరింత ముందుకు వెళ్లేందుకు ఈ చిత్రం ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చిందని వివరించింది. 'పరిస్థితులన్నింటినీ తొలిప్రేమ సినిమా మార్చేసింది. ఈ సినిమాతో ప్రేక్షకులు నన్ను కమర్షియల్ ఫేస్గా కాకుండా నిజమైన నటిగా గుర్తించేలా చేసింది' అని రాశీ చెప్పుకొచ్చింది. కాగా, వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహించిన తొలిప్రేమ సినిమా 2018లో రిలీజై మంచి విజయం సాధించింది. దీంతో అటు వరుణ్కు, ఇటు రాశీకి మంచి హిట్ పడింది.
భారీ సినిమాతో
రాశీ చివరిసారిగా సిద్దు జొన్నలగడ్డతో కలిసి నటించిన 'తెలుసు కదా' సినిమాలో కనిపించింది. ఇక పవన్ కల్యాణ్ సినిమా అప్కమింగ్ మూవీ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'లో హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది మే లో థియేటర్లకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కామెడీ అంటే నాకు ఇష్టం!
అంతకుముందు కూడా తన నటనకు సంబంధించి రాశీ ఖన్నా ఓ ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని విషయాలను షేర్ చేసుకుంది. తనకు కామెడీ అంటే చాలా ఇష్టమని తెలిపింది. ప్రేక్షకులు కూడా తనను ఆ పాత్రలో చూడటానికి ఇష్టపడతారని చెప్పింది. 'టచ్ చేసి చూడు' చిత్రంలో హీరో రవితేజతో చేసిన సీన్స్ ఎంతో ఫన్నీ ఉన్నాయని తెలిపింది. ఇష్టమైన దాని కోసం తన హృదయం పెట్టి పని చేస్తానని చెప్పింది.