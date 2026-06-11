సినిమా బడ్జెట్లో 79 శాతం వాళ్లకేనా? బాలీవుడ్ హీరోలపై గిప్పీ గ్రెవాల్ షాకింగ్ కామెంట్స్!
బాలీవుడ్ రెమ్యూనరేషన్లపై గిప్పీ గ్రెవాల్ షాకింగ్ కామెంట్స్- సినిమా బడ్జెట్లో 79 శాతం హీరోలకే పోతోందని ఆవేదన- విదేశాల్లో 21 శాతం మాత్రమే పారితోషికాలకు ఇస్తారని కామెంట్
Published : June 11, 2026 at 10:06 PM IST
Bollywood Actors Remuneration : ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ముఖ్యంగా బాలీవుడ్లో గత కొంతకాలంగా సినిమాల బడ్జెట్ లాభనష్టాల గురించి పెద్ద చర్చే నడుస్తోంది. సినిమాలు ఫ్లాప్ అవుతున్నా స్టార్ హీరోలు మాత్రం తమ రెమ్యూనరేషన్లు ఏమాత్రం తగ్గించుకోవడం లేదనే విమర్శలు గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి. సరిగ్గా ఇలాంటి సమయంలో ప్రముఖ నటుడు నిర్మాత గిప్పీ గ్రెవాల్ బాలీవుడ్ బడ్జెట్ సిస్టమ్పై కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక్కడి సినిమా బడ్జెట్ లెక్కలు పూర్తిగా దారి తప్పాయని ఆయన చాలా ఓపెన్గా విమర్శించారు.
బడ్జెట్లో 79 శాతం స్టార్ల జేబుల్లోకే
ఒక సినిమాను నిర్మించడానికి పెడుతున్న డబ్బుల్లో ఎక్కువ భాగం నటీనటుల పారితోషికాలకే పోతోందని గిప్పీ గ్రెవాల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మన దగ్గర సినిమాకు పెడుతున్న బడ్జెట్లో దాదాపు 79 శాతం హీరోలు డైరెక్టర్లు ఇతర టీమ్ మెంబర్స్ తీసేసుకుంటున్నారని అన్నారు. కేవలం మిగిలిన ఆ కాస్త డబ్బుతోనే సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారని ఈ లెక్కల వల్లే ఇండస్ట్రీలో పెద్ద బ్యాలెన్స్ తప్పుతోందని ఆయన గుర్తుచేశారు. కోట్లకు కోట్లు పారితోషికాలు తీసుకోవడం వల్లే ఈ సమస్య వస్తోందని చెప్పారు.
విదేశాల్లో అంతా రివర్స్ సిస్టమ్
ఇదే బడ్జెట్ పద్ధతిని విదేశీ సినిమాలతో పోలుస్తూ గిప్పీ కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు షేర్ చేశారు. కెనడా ఆస్ట్రేలియా లాంటి దేశాల్లో మనకంటే డిఫరెంట్ ఒప్పందం ఉంటుందని వివరించారు. అక్కడ ఒక సినిమా బడ్జెట్లో నటీనటులు డైరెక్టర్లు రైటర్ల పారితోషికాలన్నీ కలిపి 21 శాతం మాత్రమే ఉంటాయని తెలిపారు. మిగిలిన 79 శాతం నిధులను సినిమా నిర్మాణ విలువలు పెంచడానికే ఖర్చు చేస్తారని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు.
క్వాలిటీ పడిపోవడానికి కారణం అదే
ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం గురించి మాత్రమే ఆలోచించకుండా సినిమా క్వాలిటీని ఎలా పెంచాలనే దానిపై మేకర్స్ దృష్టి పెట్టాలని గిప్పీ సూచించారు. సినిమాకు పెట్టిన పెట్టుబడి వెనక్కి వచ్చే మార్గాలు సరిగ్గా ఉంటే ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. డబ్బులు రికవరీ అవ్వడం అనేది పూర్తిగా మ్యాథమెటిక్స్ లాంటిదని లెక్కలు కరెక్ట్ గా ఉంటే సినిమా క్వాలిటీ కూడా అద్భుతంగా వస్తుందని అన్నారు.
ఫ్లాప్లు వచ్చినా పెరిగే రెమ్యూనరేషన్
స్టార్ హీరోల రెమ్యూనరేషన్లకు ఒక లిమిట్ పెట్టాలనే డిమాండ్ గురించి కూడా గిప్పీ ఓపెన్ గా మాట్లాడారు. ఇండస్ట్రీలో కొందరు హీరోలకు ఏళ్ల తరబడి హిట్స్ లేకపోయినా బాక్సాఫీస్ దగ్గర వరుసగా ఫ్లాప్లు ఎదురవుతున్నా వాళ్లకు మాత్రం కొత్త ప్రాజెక్టులు వస్తూనే ఉన్నాయని విమర్శించారు. దారుణమైన ఫ్లాప్లు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా కొందరు హీరోలు తమ రెమ్యూనరేషన్ పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారని ఇది సినిమా ఇండస్ట్రీకే చాలా ప్రమాదకరమని హెచ్చరించారు.
ముందు డబ్బుల కంటే లాభాల్లో వాటా బెస్ట్
సినిమా రిజల్ట్ తో సంబంధం లేకుండా హీరోలు ముందుగానే భారీగా డబ్బులు తీసుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదని గిప్పీ అభిప్రాయపడ్డారు. దీనికి బదులుగా హీరోలు అడ్వాన్స్ డబ్బులు తీసుకోకుండా సినిమా హిట్ అయ్యాక వచ్చే లాభాల్లో వాటా తీసుకునే పద్ధతిని అలవాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. తాను కూడా నిర్మాతలకు భారం కాకుండా ఒక నటుడిగా ఇదే ఫార్ములాను ఫాలో అవుతున్నానని తెలిపారు.
ప్రస్తుతం గిప్పీ గ్రెవాల్ క్యారీ ఆన్ జట్టా 4 అనే సినిమా రిలీజ్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా త్వరలోనే థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. ఇలాంటి కీలక సమయంలో ఆయన ఇండియన్ సినిమా ఎకనామిక్స్ గురించి హీరోల పారితోషికాల గురించి చేసిన ఈ కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇక గిప్పీ లెక్కలు అక్షరాలా నిజమేనని సోషల్ మీడియాలో కొందరు నెటిజన్లు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు.
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