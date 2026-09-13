"వారణాసి టైమ్ ట్రావెల్ స్టోరీ కాదు- అంతకు మించి"- అప్టేట్ ఇచ్చిన పృథ్వీరాజ్
ముగింపు దశకు చేరుకున్న 'వారణాసి' షూటింగ్ - స్టోరీపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన పృథ్వీరాజ్
Published : September 13, 2026 at 8:50 PM IST
Prithviraj Comments On Varanasi : సూపర్స్టార్ మహేశ్ - దర్శకధీరుడు రాజమౌళి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రం 'వారణాసి'పై ఆడియెన్స్లో ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం దీని షూటింగ్ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇందులో నెగిటివ్ రోల్లో నటిస్తున్న మలయాళ నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ తాజాగా మూవీ స్టోరీపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
వారణాసి స్టోరీ అంతకు మించి: పృథ్వీరాజ్
'వారణాసి సినిమా కేవలం టైమ్ ట్రావెల్ స్టోరీ కాదు. అంతకు మించిన స్థాయిలో ఉంటుంది. డిఫరెంట్ టైమ్ ట్రావెల్స్ మధ్య ఈ స్టోరీ సాగుతోంది' అని పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచే విధంగా మాట్లాడారు. అదే విధంగా రాజమౌళి డైరెక్షన్లో మహేశ్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రాతో కలిసి వర్క్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
🚨 #VARANASI UPDATE 💥🔥#PrithvirajSukumaran has officially wrapped his portion of the #Varanasi shoot! 🔥— Akhil pfwa kollam (@AkhilJa81337536) September 13, 2026
From the beginning of #SSRajamouli’s pre-production to today, Prithviraj has completed 9 films as an actor & director! 💥🔥
The team is now in the final stretch, with… pic.twitter.com/byE6i7WiwD
ఇక వారణాసిలో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్కు సంబంధించిన షూటింగ్ పార్ట్ ప్రస్తుతం కంప్లీట్ అయినట్లు సమాచారం. ఇక మిగతా భాగానికి సంబంధించి చిత్రీకరణను సైతం మరో 3 వారాల్లో పూర్తి కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఆ తర్వాత మేకర్స్ గ్లోబల్ స్థాయిలో ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రమోషన్స్కు ఇప్పటికే రాజమౌళి యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసినట్లు టాక్ నడుస్తోంది. పలు విదేశీ భాషల్లో సైతం రిలీజ్ కానున్న చిత్రం కావడంతో ప్రమోషన్స్ కూడా భారీ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం.
రాజమౌళి మొదట్నుంచీ తన సినిమాల షూటింగ్ను చాలా గోప్యంగా ఉంచుతూ వస్తున్నారు. ఆయన ఏ సినిమాను తెరకెక్కించినా సరే అందులో చిన్న సీన్స్ కాదు కదా ఒక ఫొటో స్టిల్ కూడా లీక్ కాకుండా ఎంతో కేర్ తీసుకుంటారు. ఇక ప్రస్తుతం ఆయన చేస్తోన్న వారణాసిని కూడా అలాగే పక్కా ప్రణాళికతో పూర్తి చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఓపెనింగ్కు సంబంధించి కూడా ఎలాంటి ఫొటోలు ఇప్పటి వరకు బయటికి రాలేదు. కాకపోతే కొంతభాగం షూటింగ్ను పూర్తి చేసుకున్న గత ఏడాది నవంబర్లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వేదికగా వారణాసి టైటిల్ను రివీల్ చేశారు.
సెట్స్లో లీకైన ఫొటో ఇదే!
గ్లోబ్ ట్రాటర్ ఈవెంట్ పేరిట ఈ కార్యక్రమాన్ని మేకర్స్ చాలా గ్రాండ్గా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు మహేశ్ బాబుతో, సహా చిత్రబృందం అంతా హాజరయ్యారు. ఒక సినిమాకు ఎప్పుడు ఎంత హైప్ ఇవ్వాలనే దానిపై రాజమౌళికి బాగా తెలుసు. అయితే సినిమాకు సంబంధించిన విషయాలను ఎంత గోప్యంగా ఉంచుదామని ఆయన అనుకున్నా ఇందులోని కంటెంట్ ఏదో రూపంలో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. లేటెస్ట్గా వారణాసి చిత్రానికి సంబంధించిన ఓ ఫొటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.
Leaked image from the sets of #Varanasi. 🥵🥵 pic.twitter.com/tOV9IK0HpA— Cɪɴᴇ Vᴇʀꜱᴇ (@cineverse_24) September 13, 2026
ఈ లీకైన ఫొటోలో పురాతనమైన చారిత్రక దేవాలయం, భారీ డైనోసార్ ఆకారం ఉన్న దృశ్యం కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఆలయం ఎదుట డైనోసార్ ఏంటనే దానిపై నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు. మరి రాజమౌళి ఆ సెట్ను సినిమాలో ఏ సీన్ కోసం ప్లాన్ చేశారనేది ఎవరి ఊహలకు అందడం లేదు. వారణాసిలో ఆయన ఎలాంటి విజువల్స్ చూపిస్తారు, ఇందులో కాన్సెప్ట్ ఏంటని ఆడియెన్స్ తలలు పట్టుకుంటున్నారు. అయితే దీనిపై క్లారిటీ రావాలంటే వారణాసి రిలీజ్ అయ్యే వరకూ వేచి చూడాల్సిందే. ఇక వారణాసి క్లైమాక్స్లో కొన్ని సర్ప్రైజ్లు ఉండనున్నాయని టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఇందులో సూపర్ స్టార్ మహేశ్, ప్రియాంక చోప్రా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నెగిటివ్ రోల్ కుంభ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అదే విధంగా సీనియర్ నటుడు ప్రకాశ్రాజ్ సైతం ఇందులో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీన్ని దుర్గాఆర్ట్స్ బ్యానర్పై సీనియర్ నిర్మాత కె. ఎల్. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. వారణాసి 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది.
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