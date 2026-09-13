ETV Bharat / entertainment

"వారణాసి టైమ్ ట్రావెల్ స్టోరీ కాదు- అంతకు మించి"- అప్టేట్ ఇచ్చిన పృథ్వీరాజ్

ముగింపు దశకు చేరుకున్న 'వారణాసి' షూటింగ్ - స్టోరీపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన పృథ్వీరాజ్

Varanasi Updates
వారణాసిలో మహేశ్​బాబు (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Prithviraj Comments On Varanasi : సూపర్​స్టార్ మహేశ్​ - దర్శకధీరుడు రాజమౌళి కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రం 'వారణాసి'పై ఆడియెన్స్​లో ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం దీని షూటింగ్ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇందులో నెగిటివ్ రోల్​లో నటిస్తున్న మలయాళ నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ తాజాగా మూవీ స్టోరీపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్​గా మారాయి.

వారణాసి స్టోరీ అంతకు మించి: పృథ్వీరాజ్
'వారణాసి సినిమా కేవలం టైమ్ ట్రావెల్ స్టోరీ కాదు. అంతకు మించిన స్థాయిలో ఉంటుంది. డిఫరెంట్ టైమ్ ట్రావెల్స్​ మధ్య ఈ స్టోరీ సాగుతోంది' అని పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచే విధంగా మాట్లాడారు. అదే విధంగా రాజమౌళి డైరెక్షన్​లో మహేశ్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రాతో కలిసి వర్క్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఇక వారణాసిలో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్​కు సంబంధించిన షూటింగ్ పార్ట్ ప్రస్తుతం కంప్లీట్ అయినట్లు సమాచారం. ఇక మిగతా భాగానికి సంబంధించి చిత్రీకరణను సైతం మరో 3 వారాల్లో పూర్తి కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఆ తర్వాత మేకర్స్ గ్లోబల్ స్థాయిలో ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రమోషన్స్​కు ఇప్పటికే రాజమౌళి యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసినట్లు టాక్ నడుస్తోంది. పలు విదేశీ భాషల్లో సైతం రిలీజ్ కానున్న చిత్రం కావడంతో ప్రమోషన్స్​ కూడా భారీ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం.

రాజమౌళి మొదట్నుంచీ తన సినిమాల షూటింగ్​ను చాలా గోప్యంగా ఉంచుతూ వస్తున్నారు. ఆయన ఏ సినిమాను తెరకెక్కించినా సరే అందులో చిన్న సీన్స్ కాదు కదా ఒక ఫొటో స్టిల్ కూడా లీక్​ కాకుండా ఎంతో కేర్ తీసుకుంటారు. ఇక ప్రస్తుతం ఆయన చేస్తోన్న వారణాసిని కూడా అలాగే పక్కా ప్రణాళికతో పూర్తి చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఓపెనింగ్​కు సంబంధించి కూడా ఎలాంటి ఫొటోలు ఇప్పటి వరకు బయటికి రాలేదు. కాకపోతే కొంతభాగం షూటింగ్​ను పూర్తి చేసుకున్న గత ఏడాది నవంబర్​లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వేదికగా వారణాసి టైటిల్​ను రివీల్ చేశారు.

సెట్స్​లో లీకైన ఫొటో ఇదే!
గ్లోబ్ ట్రాటర్ ఈవెంట్​ పేరిట ఈ కార్యక్రమాన్ని మేకర్స్ చాలా గ్రాండ్​గా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు మహేశ్ బాబుతో, సహా చిత్రబృందం అంతా హాజరయ్యారు. ఒక సినిమాకు ఎప్పుడు ఎంత హైప్ ఇవ్వాలనే దానిపై రాజమౌళికి బాగా తెలుసు. అయితే సినిమాకు సంబంధించిన విషయాలను ఎంత గోప్యంగా ఉంచుదామని ఆయన అనుకున్నా ఇందులోని కంటెంట్ ఏదో రూపంలో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. లేటెస్ట్​గా వారణాసి చిత్రానికి సంబంధించిన ఓ ఫొటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.

ఈ లీకైన ఫొటోలో పురాతనమైన చారిత్రక దేవాలయం, భారీ డైనోసార్ ఆకారం ఉన్న దృశ్యం కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఆలయం ఎదుట డైనోసార్ ఏంటనే దానిపై నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు. మరి రాజమౌళి ఆ సెట్​​ను సినిమాలో ఏ సీన్​ కోసం​ ప్లాన్ చేశారనేది ఎవరి ఊహలకు అందడం లేదు. వారణాసిలో ఆయన ఎలాంటి విజువల్స్ చూపిస్తారు, ఇందులో కాన్సెప్ట్ ఏంటని ఆడియెన్స్ తలలు పట్టుకుంటున్నారు. అయితే దీనిపై క్లారిటీ రావాలంటే వారణాసి రిలీజ్ అయ్యే వరకూ వేచి చూడాల్సిందే. ఇక వారణాసి క్లైమాక్స్​లో కొన్ని సర్​ప్రైజ్​లు ఉండనున్నాయని టాక్ వినిపిస్తోంది.

ఇందులో సూపర్ స్టార్ మహేశ్, ప్రియాంక చోప్రా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నెగిటివ్ రోల్ కుంభ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అదే విధంగా సీనియర్ నటుడు ప్రకాశ్​రాజ్ సైతం ఇందులో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీన్ని దుర్గాఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై సీనియర్ నిర్మాత కె. ఎల్. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. వారణాసి 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది.

'పెళ్లైందని చెబితే సఖి మూవీ ప్లాప్'- మాధవన్​కు మూవీ టీమ్​ వార్నింగ్​- కట్ చేస్తే!

'వారణాసి'పై కీరవాణి స్పెషల్ అప్డేట్- సినిమాలో ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయంటే?

TAGGED:

VARANASI RELEASE DATE
MAHESH BABU VARANASI
PRITHVIRAJ ON VARANASI UPDATE
PRITHVIRAJ ON VARANASI STORY
VARANASI LATEST UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.