'నా మాటలు వక్రీకరించారు'- శ్రీరాముడిపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై ప్రకాశ్ రాజ్ వివరణ!
శ్రీరాముడిపై కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్- వివరణ ఇచ్చిన నటుడు ప్రశాశ్ రాజ్
Published : April 19, 2026 at 4:13 PM IST
Prakash Raj Controversy : హిందువుల ఆరాధ్య దైవం శ్రీరాముడిపై చేసిన వివాదస్పద వ్యాఖ్యలపై సినీ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ స్పందించారు. ఇటీవల తాను ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన మాటలను వక్రీకరించి వైరల్ చేశారని అన్నారు. హిందూ ధర్మాన్ని, రాముడిని వెటకారం చేసేలాగా మాట్లాడని అంటున్నారని కానీ అన్ని మతాలను గౌరవించే తనకు ఇలాంటి అవసరం లేదని ఆయన అన్నారు. ఈ మేరకు దీనిపై క్లారిటీ ఇస్తూ సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో పోస్టు చేశారు.
'ఓ సాహితీ కార్యక్రమంలో ఇటీవల నేను మాట్లాడిన స్పీచ్లోని కొన్ని మాటలను తీసుకుని కొందరు వాటిని వక్రీకరించారు. నేను అవతారపురుషుడు శ్రీరాముడి గురించి తప్పుగా మాట్లాడానని, హిందువుల మనోభావాలను గాయపరిచానని వైరల్ చేస్తున్నారు. అయితే అన్ని మతాలను, అందరినీ ప్రేమించే నాకు అలాంటి అవసరం లేదు. కొందరు రాజకీయ నాయకులు నేను అడిగే ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పలేక నన్ను హిందూ వ్యతిరేకిగా చిత్రీకరించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు' అని పేర్కొన్నారు.
To all the desperate bigots #justasking pic.twitter.com/zGLpbEOcYp— Prakash Raj (@prakashraaj) April 19, 2026