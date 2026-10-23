ప్రభాస్ బర్త్ డే స్పెషల్ : ఫౌజీ నుంచి గ్లింప్స్ అప్డేట్- కల్కి టీమ్ మేకింగ్ వీడియా
పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ఇవాళ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన అప్కమింగ్ సినిమాల నుంచి పలు అప్డేట్లు వచ్చాయి.
Published : October 23, 2026 at 1:42 PM IST
Prabhas Birthday Updates : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ప్రభాస్ ఈరోజు 47వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఆయనకు ఇండస్ట్రీతోపాటు అభిమానుల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ల నుంచి ఆయా మేకర్స్ అప్డేట్లు షేర్ చేసుకున్నారు. ఆయన హీరోగా తెరకెక్కుతున్న మోస్ట్ అవెయిటెడ్ మూవీ ఫౌజీ నుంచి మేకర్స్ కొత్త పోస్టర్ వదిలారు.
ఫౌజీ నుంచి పోస్టర్
ఫైల్ నెం.25 అంటూ సినిమా నుంచి కొత్త పోస్టర్ను మేకర్స్ ఎక్స్లో షేర్ చేశారు. ఇందులో ఒక కాయిన్పై ప్రభాస్ ఫొటో ముద్రించి ఉంది. ఆ కాయిన్పై 'అజ్ఞాతపర్వం', '1932 నుంచి మోస్ట్ వాంటెట్' అని రాసి ఉంది. 'అతడు ఎవరు?' అనే క్యాప్షన్ను కూడా రాసుకొచ్చారు. దీనిబట్టి చూస్తే ప్రభాస్ అజ్ఞాతంలో ఉంటూనే శత్రువులతో యుద్ధం చేస్తాడేమో! అయితే ఈ ఫైల్ నెం 25 అంటే ఏంటో అనే దానిని మేకర్సే రివీల్ చేయనున్నారు. అయితే ఎప్పుడు రివీల్ చేసేది సమయం చెప్పలేదు. కానీ, అది ఇవాళే రానుందని, అభిమానులు నూరు శాతం సంతృప్తి చెందేలాగే ఆ అప్డేట్ ఉంటుందని మేకర్స్ తాజాగా మరో పోస్టు షేర్ చేశారు.
Declassifying File Num : #25 '𝐖𝐡𝐨 𝐢𝐬 𝐡𝐞?' - will be answered today with the video. Happy Birthday, #Fauzi 🫶🏻 #Prabhas25 #HappyBirthdayPrabhas Rebel Star #Prabhas #Imanvi @hanurpudi #MithunChakraborty #JayaPrada @AnupamPKher #ChaithraAchar @Composer_Vishal @sudeepdop @kk_lyricist @MrSheetalsharma @rckamalakannan #KotagiriVenkateswaraRao @MythriOfficial @TSeries #TSeriesFilms #BhushanKumar #KrishanKumar @ShivChanana @neerajkalyan_24 @FauziTheMovie— Fauzi (@FauziTheMovie) October 22, 2026
కల్కి నుంచి స్పెషల్ వీడియో
ప్రభాస్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్లలో భారీ అంచనాలున్న మరో సినిమా కల్కి 2. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇటీవల ప్రారంభం అయ్యింది. ఇవాళ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ కల్కి నుంచి ప్రత్యేకమైన వీడియో విడుదల చేశారు. 'భారతీయ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సూపర్హీరోకి, అన్ని జనరేషన్ ఫ్యాన్స్ డార్లింగ్ ప్రభాస్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీతో మరో అద్భుతమైన సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి మేం ఉత్సాహంగా ఉన్నాం' అని క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. ఇందులో కల్కి సెట్స్లో మేకింగ్ను చూపించారు.
To the superhero of Indian Cinema… Happy Birthday to the Darling of every generation, Rebel Star #Prabhas. We are excited to embark on another epic cinematic journey with you… #Kalki2898AD ⚡ https://t.co/uE5GQAOr4c— Kalki 2898 AD (@Kalki2898AD) October 23, 2026
ఈటీవీ విన్ సర్ప్రైజ్
తెలుగు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఈటీవీ విన్ కూడా ప్రభాస్కు బర్త్ డే విషెస్ తెలిపింది. ఓ స్పెషల్ వీడియోను ఎక్స్ అకౌంట్లో పోస్టు చేసింది. 'బిగ్ స్క్రీన్ను ఏలడానికి పుట్టాడు- లక్షలాది హృదయాలను గెలుచుకున్నాడు. హ్యాపీ బర్త్ డే డార్లింగ్ ప్రభాస్' అని క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది.
Born to rule the screen, built to rule millions of hearts! 👑❤️ Happy Birthday, Darling Prabhas! 🔥 https://t.co/8MSASeAtfp— ETV Win (@etvwin) October 23, 2026
సెలబ్రిటీల విషెస్
'హ్యాపీ బర్త్ డే ప్రభాస్. మీరు కేవలం ఒక స్టారే కాదు, మీరు ఒక ఎమోషన్, ఓ అద్భుతం. పెద్ద స్టార్ అయినప్పటికీ ఒదిగిఉండడం మీ ప్రత్యేకత. మీ కష్టపడే తత్వం, వినయం, నిరంతరం స్ఫూర్తిని ఇస్తుంటాయి. మీరు మరెన్నో అద్భుతమైన విజయాలు అందుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. నేను ఎప్పటికీ అభిమానినే. ఎప్పటికీ మీతోనే ఉంటాను' అని దర్శకుడు మారుతి ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు. 'పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ప్రభాస్ అన్నా. మీ మంచితనమే మిమ్మల్ని ఇంత గొప్పవారిని చేసింది. మీరు సంతోషంగా ఉండాలని, మరెన్నో మంచి సినిమాలతో అలరించాలని కోరుకుంటున్నాను' అని హీరో ఆది సాయికుమార్ విషెస్ తెలిపారు.
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