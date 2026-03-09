ETV Bharat / entertainment

త్రిషపై చేసిన కామెంట్స్ తప్పే- కానీ చప్పట్లు కొట్టింది విజయ్ అభిమానులే: పార్తిబన్

హీరోయిన్​ త్రిషపై వ్యాఖ్యలు- ఆడియో మెసేజ్ రిలీజ్ చేసిన పార్తిబన్

Parthiban Clarity On Trisha Issue
Parthiban Clarity On Trisha Issue (ETV Bharat)
Parthiban Clarity On Trisha Issue : కోలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు ఆర్.పార్తిబన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై వివాదం చెలరేగిన నేపథ్యంలో, ఆయన తాజాగా పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేశారు. సీనియర్ బ్యూటీ త్రిష కృష్ణన్​ గురించి మాట్లాడిన సందర్భంలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలు కొంతమందికి బాధ కలిగించాయని అంగీకరిస్తూ, తన సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆడియో విడుదల చేసి స్పందించారు.

ఇటీవల ఒక ప్రైవేట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పార్తిబన్‌ను వేదికపై నటి త్రిష గురించి ప్రశ్నించారు. ఆ సమయంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, "ఇప్పటికైతే కుందవైను ఇంట్లోనే ఉంచితే మంచిది. అలా చేస్తే చాలా సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉంటాయి. ప్రతి విషయాన్ని బహిరంగంగా చెప్పలేం" అని వ్యాఖ్యానించారు. పొన్నియన్ సెల్వన్ మూవీ త్రిష కుందవైగా కనిపించిన సంగతి తెలిసిందే.

పరోక్షంగా కౌంటర్ ఇచ్చిన త్రిష
దీంతో పార్తిబన్ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో వివాదానికి దారితీశాయి. ముఖ్యంగా కుందవై అనే పదం త్రిషకు సంబంధించిన పాత్రను సూచిస్తుండడంతో ఫ్యాన్స్ మండిపడ్డారు. దీనిపై నటి త్రిష ఎక్స్​లో పరోక్షంగా స్పందించారు. ఒక కార్యక్రమం నిర్వాహకులు చివరి నిమిషంలో ఒక వ్యక్తి సహాయకుడి అభ్యర్థన మేరకు తన పేరు, ఫోటోను కార్యక్రమంలో చేర్చారని తెలిపారు.అంతేకాదు, ఎవరైనా చేతిలో మైక్రోఫోన్ ఉందని వారి అభిప్రాయం తెలివైనదిగా లేదా వినోదాత్మకంగా మారిపోదని తెలిపారు. అది కేవలం వారి అజ్ఞానాన్ని మరింత గట్టిగా వినిపించే అవకాశం మాత్రమే ఇస్తుందని చెప్పారు తెలియకుండా మాట్లాడిన అసభ్య పదాలు, మాట్లాడిన వ్యక్తి స్వభావాన్ని మాత్రమే చూపిస్తాయంటూ ఆమె విమర్శించారు.

ఏం జరిగిందో అది తప్పే: పార్తిబన్​
త్రిష చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీశాయి. ఈ నేపథ్యంలో నటుడు పార్తిబన్ తన వ్యాఖ్యలపై వివరణ ఇస్తూ ఆడియో సందేశం విడుదల చేశారు. ఆ ఆడియోలో పార్తిబన్ మాట్లాడుతూ, "ఏం జరిగిందో అది తప్పే. దానికి పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేయడం తప్ప మరో మార్గం లేదు" అని అన్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో అనుకోకుండా తప్పులు జరుగుతాయని అన్నారు. "ఆ ప్రైవేట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కార్యక్రమంలో నాకు వరుసగా 20 రాపిడ్ ఫైర్ ప్రశ్నలు అడిగారు. ఆ సమయంలో త్రిష ఫోటో స్క్రీన్‌పై కనిపించగా ఏమి చెప్పాలో ఆలోచిస్తున్నాను. అప్పటికే ప్రేక్షకులు కుందవై కుందవై అని నినాదాలు చేశారు. వెంటనే నేను సరదాగా కుందవైను ఇంట్లోనే ఉంచండి, అప్పుడు సమస్య ఉండదని చెప్పాను" అని వివరించారు.

ఎక్కువ మంది నటుడు విజయ్ అభిమానులే!
అయితే తన వ్యాఖ్యల తర్వాత అక్కడి ప్రేక్షకులు చప్పట్లు కొట్టారని, వారిలో ఎక్కువ మంది నటుడు విజయ్ అభిమానులేనని పార్తిబన్ పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ తాను ఆ వ్యాఖ్య చేయకుండా ఉండాల్సిందని సూచించారని తెలిపారు. దాంతో వెంటనే ఆ కార్యక్రమ నిర్వాహకులను సంప్రదించి, వేదికపై తాను చెప్పిన మాటలను ప్రచురించవద్దని కోరినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. అయితే ఎవరో తీసిన వీడియో ద్వారా ఆ వ్యాఖ్యలు బయటకు వచ్చి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయని చెప్పారు.

"అది కొంతమందికి బాధ కలిగించిన విషయం నాకు తెలుసు. అందుకే నేను నిజాయితీగా పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. సమస్యలు మరింత పెరగాలని నేను ఎప్పుడూ కోరుకోను" అని పార్తిబన్ అన్నారు. అదే సమయంలో మహిళల స్వేచ్ఛపై తన అభిప్రాయాన్ని కూడా ఆయన వెల్లడించారు. "నేను కాలేజీలకు వెళ్లినప్పుడు కూడా మహిళల స్వేచ్ఛ గురించి మాట్లాడుతుంటాను. లింగభేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ అనవసరమైన ఆంక్షలను వదిలి స్వేచ్ఛగా జీవించాలి అనే నమ్మకం నాకు ఉంది. మహిళలే ఈ విశ్వంలో అత్యంత సృజనాత్మక శక్తి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇటీవల చెన్నైలో జరిగిన ఒక వివాహ విందుకు నటుడు విజయ్, త్రిష కలిసి హాజరైన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, పార్తిబన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మళ్లీ చర్చకు దారితీశాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఇచ్చిన వివరణ ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

