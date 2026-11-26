నితిన్ 'అలియాస్ రుక్మిణీ' ట్రైలర్ రిలీజ్
Alias Rukmini Trailer : నితిన్ హీరోగా తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ సినిమా అలియాస్ రుక్మిణీ ట్రైలర్ గురువారం సాయంత్రం రిలీజ్ అయ్యింది.
అలియాస్ రుక్మిణీ (Source : Movie Poster)
Published : November 26, 2026 at 7:05 PM IST
నితిన్ హీరోగా లేటెస్ట్గా తెరకెక్కిన సినిమా 'అలియాస్ రుక్మిణీ'. మురళీకాంత్ దేవసోత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. హీరో నాని సమర్పణలో యునానిమస్ బ్యానర్పై దీప్తి గంటా నిర్మిస్తున్నారు. ఆఫియా సయ్యద్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ డిసెంబర్ 04న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ గురువారం ట్రైలర్ విడుదల చేశారు. నితిన్ మరోసారి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్తో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారని ఈ ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.